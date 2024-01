Nuria Porcar, directora del Centro de Atención Temprana de Alcañiz: “Hacemos que no sean los chicos los que se tengan que desplazar para recibir tratamiento”

Nuria Porcar es la directora del Centro de Atención Temprana de Alcañiz y, a su vez, responsable de la Unidad Concertada 3 de Teruel, del servicio de atención temprana a través de equipos itinerantes. La Fundación Atención Temprana es la entidad adjudicataria de la prestación del servicio aquí en la provincia de Teruel, si bien es un servicio de IASS, confidenciado por el Gobierno de Aragón y por el Fondo Social Europeo Plus de Aragón.

- ¿En qué consiste ese servicio de Atención Temprana?

-Pues consiste en prestar el servicio de Atención Temprana a través de equipos itinerantes, lo que significa que son los profesionales los que se desplazan a las localidades y espacios de intervención, acercando el servicio a los niños de las diferentes comarcas susceptibles de itinerancia.

-¿Qué beneficios tiene ese servicio itinerante para los chicos?

-Que son niños que reciben normalmente dos horas de tratamiento a la semana. Estamos haciendo que no sean ellos los que se tengan que desplazar, que en este caso tenían que desplazarse al centro de Alcañiz o bien al centro de base de Teruel para recibir tratamientos, con lo cual reducimos los desplazamientos y facilitamos el acceder al servicio a los niños ya las familias.

-Así, es un servicio que todavía es más importante en zonas con dispersión demográfica.

-Eso es, se reducen los desplazamientos y hace que se cree una red de coordinación con los diferentes recursos de la zona. Eso favorece también que la población se quede en localidades rurales como puede ser en el caso de Teruel.

-Hace poco más de un mes que se puso en marcha el servicio de Atención Temprana itinerante en la Comarca de Cuencas Mientas. ¿Cómo fue su llegada a este territorio y cómo lo han recibido los usuarios?

-La prestación del servicio fue ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Utrillas, en este caso como cabecera de la Comarca de Cuencas Mineras. La verdad que fue muy fácil la colaboración con el Ayuntamiento porque allí se han mostrado súper disponibles y accesibles para facilitar la cesión de espacios e intervención para los niños de Cuencas Mineras. Para ponerlo en marcha ha habido que adecuar el espacio, los materiales y establecer las coordinaciones con recursos sanitarios, sociales y educativos de la zona.

-¿Cuáles son las necesidades que atienden?

-Ahora mismo estamos atendiendo siete casos en Cuencas Mineras y son perfiles muy variados, pues hay niños TEA (Trastorno de Espectro Autista), hay niños con un retraso más del desarrollo, hay alguna discapacidad auditiva, o sea, que hay diferentes perfiles y los profesionales que nos trasladamos hasta aquí somos psicólogo, logopeda, fisioterapeuta.

-También cuentan con el apoyo de los diferentes profesionales que forman parte de la fundación.

-Eso es, estamos es el equipo que nos desplazamos hasta aquí semanalmente más luego el apoyo de los profesionales que tenemos en fundación como es la Dirección Técnica de la Fundación, Psiquiatría y Médico Rehabilitador. Rehabilitador, neuropediatra y psiquiatra forman parte del equipo de la fundación Atención temprana. Aunque no son perfiles que se desplacen a Utrillas, prestan apoyo al equipo. Es un apoyo que tiene la Fundación. El equipo itinerante es psicólogo, logopeda, fisioterapeuta y el responsable del equipo itinerante 7, que es el de Teruel.

-¿Dónde se atiende a los chicos? ¿Se les atiende a todos en la cabecera de comarcal y se desplazan por los distintos municipios?

-Vienen niños de Utrillas, de Montalbán, de Hinojosa de Jarque y ahora mismo acaba de entrar uno de Muniesa. En Teruel no hay lista de espera. El servicio de atención temprana a través de equipos itinerantes es un programa público, con lo cual tiene que ser derivado de cero a tres años por recursos sanitarios y de tres a seis por recursos educativos. Son derivados al centro base de Teruel, a donde van las familias para que se haga una valoración en la que se determina si entra en programa o no. Una vez que el chico ha entrado, prestamos el servicio los profesionales, aquí, en Utrillas. No hay lista de espera. Cuando un niño es derivado, inmediatamente es valorado en Teruel y aquí no hay lista de espera. Cuando un niño entra en el programa, automáticamente se le atiende.

­-Después de haber trabajado en ciudades grandes como las capitales aragonesas, ¿Cómo es trabajar en un sitio más pequeño como Utrillas?

-La experiencia en estos meses es muy positiva, es muy gratificante porque en zonas más pequeñas reciben muy bien el servicio, al final se están facilitando y dando el servicio que antes no tenían y la coordinación con los recursos con los ayuntamientos, Como digo, es muy fácil.

-¿Cómo es el lugar en donde trabajan?

-Trabajamos en el edificio de las escuelas blancas. Antiguamente aquí había un instituto y esta zona estaba sin utilizar. A raíz de ponernos en contacto con el Ayuntamiento, rápidamente movilizaron todo para poner en marcha y actualizar y renovar todas las instalaciones. Estamos al lado de la escuela infantil y al lado también de Servicios Sociales, con lo cual la ubicación es estupenda.