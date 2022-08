Pablo Cabrera, estudiante de máster en Paleontología Aplicada de la Universidad de Valencia: "Teruel está muy bien vista fuera tanto por sus recursos geológicos como paleontológicos"

Pablo Cabrera Argudo es de Teruel, aunque desde muy pequeño sus padres se lo llevaron a vivir a Alicante, si bien no ha perdido el contacto porque el resto de su familia continúa residiendo en la capital turolense. Acaba de finalizar los estudios de Biología en la Universidad de Alicante y está realizando el Máster de Paleontología Aplicada en la de Valencia. Su trabajo de fin de máster es una investigación sobre dinosaurios turolenses que le dirige el director gerente de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos. Cabrera destaca la importancia de la geología y paleontología turolense y reconoce que su vocación se debe en parte a la influencia de Dinópolis.

-¿Por qué quiere dedicarse a la paleontología?

-Porque desde pequeño me han gustado los dinosaurios, seguramente por influencia de Dinópolis en Teruel al ser de aquí, y por las películas de Jurassic Park, y es algo que con los años me ha ido interesando más.

-¿Cuál fue el motivo de hacer el trabajo de fin de máster con la Fundación Dinópolis?

-Porque siempre me ha atraído mucho Dinópolis y me interesaba mucho si era posible hacer el trabajo de fin de máster con ellos. Lo consulté con uno de los profesores para ver si sería posible, me dijo que lo hablaría con él y así estamos.

-¿De qué trata su trabajo de fin de máster?

-Es de dientes de dinosaurios carnívoros del Cretácico de la provincia de Teruel en general.

-¿Por qué eligió ese tema?

-Pues porque desde pequeño me gustan mucho los dinosaurios carnívoros, aunque hay otros grupos de animales que me interesan, incluso de mamíferos extintos.

-¿Qué le parece todo lo que se está haciendo en la provincia en torno a la paleontología?

-Es perfecto porque todo lo que sea atraer más vida a los pueblos y también divulgar la paleontología, pues bienvenido sea.

Regresar a Teruel

-¿Le gustaría poder regresar a vivir a Teruel?

-Sí, claro, seguro, si consiguiese trabajo me encantaría.

-¿Cómo ve la evolución que han tenido los recursos paleontológicos en la provincia?

-En esta última década ha aumentado mucho la paleontología en la provincia porque ha habido muchas experiencias nuevas, así que es algo que cada día crece y evoluciona más. Los pueblos de Teruel se han dado cuenta de que la paleontología es algo muy importante para poder desarrollar su economía.

-¿Puede ser una herramienta contra la despoblación?

-Por supuesto, porque no solo a los niños les interesan los dinosaurios, también los adultos lo están por la paleontología, y luego están los expertos que acuden a Teruel porque son muy importantes los fósiles que tiene. Y como cada vez hay más cosas que se hacen en la provincia en torno a la paleontología, pues eso atrae gente y potencia el aspecto turístico de esta ciencia.

-¿Cómo se ve a la provincia desde fuera por sus fósiles?

-Teruel está muy bien vista en otros sitios porque tiene mucho interés tanto geológico como paleontológico por los buenos recursos que posee.

-Me comentaba que Dinópolis influyó en su elección profesional. ¿Cuándo se interesó por la paleontología?

-De visitarlo, de ver todo lo que hay en Dinópolis y darte cuenta de que son animales espectaculares. Eso yo creo que hizo que me interesara por ellos desde niño. Me gustan los animales en general, pero lo de los dinosaurios es algo especial.

Investigación

-¿Le gustaría hacer carrera de investigador dedicándose a la paleontología?

-Sí, desde luego, y cuando termine el máster voy a intentar ver si puedo acceder a alguna beca doctoral y hacer la tesis sobre eso, porque es a lo que me gustaría dedicarme.

-¿Ve complicado hacer una carrera científica en España?

-En ocasiones es duro, sobre todo en el tema de realizar la tesis con becas, porque muchas veces tienes que tener una muy buena nota en la carrera y eso puede ser complicado.

-¿Qué especialidad le gusta?

-Me gustan los terópodos (carnívoros) y los dinosaurios en general, aunque también hay algunos grupos de mamíferos que me interesan. Y dentro de la paleontología me gusta la paleoecología, que es cómo se relacionan las especies entre sí con el ambiente del momento.

-¿Por qué despiertan tanta curiosidad los fósiles en la gente?

-Te hablan de cosas que hoy no existen y gracias a los paleontólogos nos lo podemos imaginar a través de las representaciones y reconstrucciones que se hacen.

-¿Qué opina de la Fundación Dinópolis?

-Es un referente. A nivel de investigación en España es de lo más potente que hay, y luego gracias a Dinópolis eso llega al público.