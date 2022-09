Pau Carilla Hernández, campeón de surfcasting de España y del Mundo U-16: “Si en cinco minutos no pica un pez, hago cambios en la caña; no hay que esperar demasiado”

El joven barcelonés con ascendencia de Ejulve Pau Carilla Hernández es el actual campeón de España individual y del mundo (con la Selección Española) U-16 (sub 16) en la modalidad de pesca surfcasting. Se realiza desde la orilla del mar hasta una distancia de 150 metros, y permite capturar piezas tan cotizadas como la lubina, el lenguado o la dorada.

-¿En qué consiste el surfcasting, la modalidad de pesca que usted practica?

-Es probablemente la modalidad más extendida a nivel mundial porque se realiza en la orilla de la playa. En competición, se trata de lanzar directamente el anzuelo al mar (hasta 150 metros) e intentar pescar el máximo de piezas y del mayor tamaño en un determinado periodo de tiempo. En el caso del mundial fueron cuatro horas diarias.

-Y usted es campeón de España y del mundo en esto.

-Sí. Gané el Campeonato de España individual y ello me dio el pase para el Campeonato del Mundo, que se celebró en abril en La Tremblade (Francia). Fuimos cinco compañeros y una compañera (hasta sub-16 los equipos son mixtos) de Barcelona, Badalona, Valencia, Murcia y Andalucía. Teníamos muy claro que íbamos a por la victoria y tuvimos la suerte de conseguirla.

-¿Contra qué países competían en esta ocasión?

-Estábamos España, Portugal, Francia, Croacia, Italia y Holanda. Además de los U-16, estaban los U-21, que también ganaron el mundial para España.

-¿Cómo se desarrollan estas competiciones?

-Son cuatro días de competición y un día de entreno. Se trata de hacer como una liguilla con rondas diarias, por sectores, con un sistema de puntuación. En resumen, el que ha sacado más peces y de mejor tamaño, gana.

-¿Qué tipo de pescados obtienen desde la orilla del mar?

-En realidad, en competición es captura y suelta. Puntúa todo aquello que pica: lubinas, bailas, agujas, lenguados, sargos, doradas... Por los más difíciles te dan hasta 500 puntos.

-¿Cuál es el secreto para ganar este tipo de campeonatos?

-Hay que tener suerte en el sorteo de sectores. Después, se trata de cebar bien los bajos, que la presentación del cebo sea buena y que el hilo sea invisible, de fluorocarbono, para que no lo vean los peces. Otra cosa que hago yo es no estar esperando todo el tiempo. Si en cinco minutos no pican, intento buscar explicaciones y voy cambiando el hilo, el anzuelo, la distancia de lanzamiento...

-¿Cómo fue la experiencia con la Selección Española?

-Muy bien, pero los entrenadores eran muy duros (ríe). Si llegabas tres minutos tarde a algo, había una sanción de 5 euros, y 10 euros si eran seis minutos. A la segunda multa te espabilas.

-¿Cuál fue el premio?

-Una medalla. La copa se la quedó el capitán del equipo, Aarón Tramontán, que es adulto. Me gustaría agradecer a todos los compañeros y capitanes de la selección la experiencia vivida.

-¿Desde cuándo es aficionado a la pesca?

-Desde los ocho años. Fuimos con mi padre a pescar a un camping y me gustó mucho porque conseguí que me picaran. Me compró la primera caña y ya no he parado. No fue hasta 2019 cuando empecé a competir a través del club La Lanzada, en El Prat de Llobregat. Primero campeonatos de club, de Cataluña y luego ya de España y el Mundo.

-¿Cuál es el pescado que más le gusta?

-¿Para comer? ¡Ninguno! No me gusta. Soy más de sepia y calamar.

-Al menos sus padres se pondrán contentos cuando llegue a casa cargado de pescado tras un día de entrenamiento.

-Mi madre está loca de contenta. Suelo llegar con doradas y lubinas, que al precio que se están poniendo en el supermercado... Donde más voy es a Castelldefels, Gavá, el Prat de Llobregat, Vilanova...

-¿Qué época es la mejor para pescar?

-Octubre puede que sea el mejor mes.

-¿A qué hora pican más?

-Más de noche. Por el día no se puede ir porque está lleno de bañistas. Como mucho, puedes ir a los espigones. Aunque es mucho más cómodo ir de día, para arreglarte mejor con el material.

-¿Le dedica mucho tiempo a la pesca? ¿Es duro?

-Sí, pero cuando consigues resultados te vas motivando. Mi padre siempre dice que en lugar de darme una tablet me dio una caña. Y así estamos.

-¿Ha pescado algo en la provincia de Teruel aprovechando las vacaciones?

-Nada, una trucha en el Hostal de la Trucha y poco más. Me gustaría ir al pantano de Berge y a otros sitios, a coger carpas.

-Normalmente, a quien le gusta pescar le gusta cazar. ¿Es su caso?

-Sí, la verdad es que va asociado. Tenía ganas de cumplir 16 años porque ya me pude sacar la licencia de rifle (a los 14 escopeta) y puedo ir de acompañante con un adulto. Hasta los 18 años no podré ir solo.

-Vendrá más a menudo a partir de ahora a la provincia, entonces.

-Sí, porque en Ejulve hay mucha codorniz y perdiz. Es un buen sitio para cazar. La gente dice que no las ve, pero es que hay que ganárselas y caminar un poco. Venimos siempre que podemos, en verano y en los puentes de octubre y noviembre.