Pez Mago, cantautor: "Nunca he llenado estadios, pero tocar en un poblado de Kenia también tiene su aquel"

Pez Mago (Lucas Álvarez de Toledo) es un veterano cantautor que en más de veinte años de carrera ha firmado once discos, ha tocado en salas de los cinco continentes y ha escrito temas que han popularizado artistas como Raphael o Malú. Hoy viernes le toca visitar el CSA l’Argilaga de Mazaleón (20 horas), donde presentará su último trabajo Cuerpo de ventana, producido por Depedro y con la colaboración musical de Fetén Fetén.

-Ya tocaba regresar a Teruel, ¿no?

-La última vez fue principios de los años 2000, en el Pub Lennon con La Vaca Azul, que era una formación de versiones que tenía con Depedro... ya ha llovido desde entonces.

-Y hoy presenta en Mazaleón ‘Cuerpo de ventana’.

-Así es. El disco salió en septiembre y lo presento, aunque como hace veinte años que no paso por Teruel, tocaré alguna de los diez discos anteriores (risas).

-¿Once discos?

-Sí... llevo muchos años y he tenido etapas muy prolíficas, de disco por año al principio, luego cada dos años...

-¿Sigue reconociéndose en los primeros temas que compuso?

-Sí, y de hecho en los conciertos sigo tocando algunos temas de los primeros discos y no les pesa demasiado el tiempo. El primer LP como Pez Mago es de 2006, aunque desde 2000 estaba con un grupo, Ritmo y Compás, con quien sacamos el disco Rayuela.

-¿Por qué adoptó el nombre de Pez Mago?

-Desde 2006 firmaba los discos como Lucas, pero con la irrupción de internet comprobé que cualquier búsqueda te llevaba a Andy y Lucas, o cosas así... así que tuve que busca un nombre artístico. Elegí lo de pez porque he pasado 30 años en Formentera y me apasiona el mar, y lo de mago porque soy muy fan de Alejandro Jodorowsky, un psicomago chileno, escritor y dibujante, que es increíble. Y siempre he pensado que lo que pasa entre el público y el músico en directo es algo muy parecido a la magia: algo que ocurre delante de tus ojos y que puedes verlo, pero que es imposible de explicar utilizando la lógica o el sentido común. No siempre ocurre, pero cuando ocurre es inexplicable.

-Y es que pese a su prolija discografía, usted se define como músico de directo...

-Es en lo que más me he centrado y lo que más me gusta. Y puedo presumir de que he tocado en los cinco continentes, he volado bajo pero muy lejos. Es algo así como un sueño de juventud cumplido.

-¿Por qué dice que ha volado bajo?

-Porque nunca he tenido el apoyo de grandes compañías ni de promociones, ni un gran mánager. A veces me han invitado a tocar en grandes escenarios, pero la mayor parte de las veces han sido pequeños lugares, salas, teatros... Pero qué quieres que te diga, tocar en un pequeño café de París o en un poblado de Kenia también tiene su aquel.

-¿Cambiaría su carrera por la de una gran estrella del pop?

-Bueno, también tiene que estar bien eso de llegar a un sitio y llenar un estadio sin apenas promoción, o que todo el mundo coree tu canción. Y tampoco desprecio o desdeño a quien le ocurre eso, ¿eh? solo que a mí me ha tocado esto en suerte. Pero todo tiene su valor, los grandes escenarios y los pequeños. Mi amiga Rozalén comenzó a cantar en Libertad 8, donde yo la sacaba como invitada, y ahora está llenando grandes salas, y eso es genial.

-¿Qué ofrece ‘Cuerpo de ventana’?

-En este disco he intentado darle otra producción a canciones que ya tenía grabadas, buscando otro sonido con Fetén Fetén y la producción de Jairo Zavala (Depedro). Hemos buscado un sonido muy folky, y uso ese término porque algunas cosas tiran al folclore ibérico y otras al irlandés. Hemos metido violines, zafonas, acordeones y algunos instrumentos antiguos, que le dan un giro muy creativo.

-¿Y cómo defiende el disco en solitario, con su guitarra?

-Suelo pedir la ayuda del público y lo que pierdo en instrumentación cuando voy solo con la guitarra lo gano en silencios. A base de tocar mucho llegas a utilizar los silencios como un instrumento más, es una de las ventajas del formato pequeño. Los silencios o las dinámicas, bajando al susurro o subiendo al grito... La verdad es que cuando estas solo en una sala pequeña tienes un montón de herramientas que si vas con banda no las puedes improvisar.

-Usted además es autor de canciones de otros músicos, como Qué tendrá que ver de Raphael, Con la boca por delante de Sergio Dalma o Amigo de Malú y Melendi... ¿cómo se escribe música para cantantes tan diferentes?

-Mi proceso en este caso es otro. Llevo 25 años escribiendo canciones, muchas canciones. Algunas de ellas las guarda un editor, y cuando un cantante necesita repertorio para grabar un nuevo disco busca entre los diferentes editores temas que se ajustan a su sonido, a su interpretación, o a lo que busca. Digamos que yo he escrito mucha material prima, tanto letra como música.

-Cantar es un acto tan íntimo que damos por hecho que todo el mundo escribe lo que canta, pero es no es lo habitual, ¿no?

-No. Hay tres tipos de músicos. Las bandas en general suelen escribir sus propias canciones. Luego están los cantautores tipo Rozalén, Serrat o Depedro, que también se las escriben, y por último los artistas cantantes, que normalmente y salvo excepciones interpretan canciones pero no las han escrito. Son cantantes como Raphael o Malú, pero también como Mercedes Sosa o Chavela Vargas. Cuando quieren grabar un nuevo disco buscan entre las diferentes editoriales canciones que se ajustan a lo que buscan, y las eligen. No tiene nada de raro o deshonesto.