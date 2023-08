Pilar Perla, coordinadora del suplemento Tercer Milenio de Heraldo de Aragón: "El periodismo científico escrito podrá convivir con los nuevos formatos que han irrumpido"

La zaragozana Pilar Perla recibirá el próximo 1 de septiembre el Premio Pilar Narvión 2023 en el contexto del Congreso de Periodismo de Alcañiz, dedicado este año al periodismo científico. Perla dirige Tercer Milenio, el suplemento sobre ciencia de Heraldo de Aragón y ha sido, entre otras muchas cosas, vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica.

-¿El periodismo científico, la divulgación, es vocacional o algo a lo que te lleva la vida?

-En mi caso me ha llevado la vida, porque no estudié ni ciencias ni periodismo. Empecé a colaborar con Heraldo con 16 años, pero entonces no se podía estudiar periodismo en Zaragoza y me decanté por Historia del Arte. Después trabajé tres años en Heraldo, en Nacional e Internacional, hasta que me surgió la posibilidad de dirigir Tercer Milenio. Y tengo que decir que a mis compañeros les pareció un auténtico embolao.

-¿Porque el periodismo que se sale de la información pura y dura se considera a veces ‘menos’ periodismo?

-Entonces no me lo planteé pero quizá había algo de eso. Yo me lancé, aunque no fue un salto sin paracaídas, porque buena parte de la comunidad científica aragonesa ya estaba colaborando con el suplemento.

-¿En qué se diferencia la divulgación científica del resto de géneros periodísticos?

-No estamos tan pegados a la actualidad, aunque también le hacemos caso, claro. Eso te da más libertad, no tienes la servidumbre de las ruedas de prensa, las convocatorias o la propia agenda informativa. Para mí eso es muy interesante porque te permite diferenciarte, elegir los temas, darles un enfoque amplio, más creativo, y buscar tu propia forma de conquistar al lector.

-¿La ciencia en prensa tiene un lector concreto y fiel?

-Hay quien busca específicamente la ciencia porque gusta a mucha gente. Son quienes se suscriben a nuestra newsletter, que es una de las que mejor funciona. Pero al estar en un periódico generalista tienes la oportunidad de llegar a cualquier persona. Un dato que me encanta es que los artículos de Tercer Milenio online tienen un gran tiempo de permanencia. Es decir, el lector no está 30 segundos en la página y pasa a otra cosa, sino que permanece varios minutos. Eso indica que nuestro lector es curioso y realmente se interesa y lee los contenidos.

Fakenews en la ciencia

-¿Existen las ‘fakenews’ también en la ciencia?

-La desinformación existe en todos los ámbitos, con el peligro de que la gente acabe teniendo la sensación de que no puede confiar en nadie. La pregunta clave es quién te cuenta las cosas. Alicia Rivera, periodista de El País, tiene una frase muy buena, que dice que no es necesario saber de todo, sino saber a quién preguntar. La agenda de un periodista es fundamental.

-¿Quién divulga mejor la ciencia, los periodistas o los científicos?

-Se dan todos los casos. El corazón de Tercer Milenio son sus colaboradores, y tenemos periodistas especializados en ciencia, científicos que se han especializado en comunicación, y autores invitados que no se dedican a comunicar y a quienes hay que ayudar en la edición, pero son grandes especialistas en su campo.

-¿Por qué es importante el periodismo científico?

-La ciencia te ayuda a entender bien el mundo. Me gusta enfocar los temas yendo de la vida a la ciencia. Coger algo que ya está entre los intereses de la gente y conectarlo con la investigación. Y también es importante conocer la ciencia que se hace a nuestro lado, en Aragón, porque a veces la gente se sorprende de lo que los científicos aragoneses están haciendo.

-¿Los nuevos formatos en Youtube o podcast desbancarán la prensa divulgativa escrita? En el propio Congreso de Alcañiz habrá varios ‘youtubers’ de gran éxito...

-Es cierto que como periodista de prensa escrita me pregunto si dentro de un tiempo la gente querrá seguir leyendo reportajes largos con profundidad. Quiero creer que siempre habrá sitio para las buenas historias escritas, y aunque esta irrupción es cierta, si los contenidos en vídeo o podcast están bien hechos y cuidados, bienvenidos sean. Espero y creo que podremos convivir todos. Lo que sí me preocupa es este tipo de contenidos cortos e inmediatos, poco cuidados y que necesariamente son superficiales. Parece que tengamos que competir por la atención de la gente y que en ese sentido cada vez tengamos menos tiempo para profundizar.

-Bueno... al final todos los buenos ‘youtubers’ terminan publicando libros, con letras impresas sobre papel...

-Eso es verdad, y es una buena reflexión.