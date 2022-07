Rafael García Aparicio, presidente de la asociación Amigos de los Trinquetes: "Los trinquetes de Teruel tienen la particularidad de que utilizaban el porche de la casa consistorial"

Rafael García Aparicio es el presidente de la Asociación Cultural Amigos de los Trinquetes de Teruel, que nació hace justo ahora un año. El próximo sábado 23 de julio celebrarán en Cedrillas el V Encuentro Pelotari organizado por la agrupación.

-¿Con qué objetivo se creó?

-El fundamental es la recuperación y preservación de los trinquetes de Teruel, es una recuperación tanto a nivel físico como deportivo y, sobre todo, reconocimiento a nivel de patrimonio cultural e histórico.

-¿Cuántos trinquetes hay en la provincia de Teruel?

-No existe un inventario, lo estamos haciendo ahora, por lo que no hay una cifra exacta, pero ahora habrá en torno a 80 o 90. Cada pueblo tenía uno y la mayoría de ellos están, aunque muchísimos están modificados. Tuvimos una reunión con la Dirección General de Patrimonio para presentarnos y planteamos la posibilidad de hacer un inventario con la situación actual de los trinquetes y también incluir una historia de cada uno. Actualmente estamos haciendo ese inventario con nuestros propios medios.

-¿Cuántos llevan documentados hasta la fecha?

-Unos 15 o 20, hay un compañero que está sacando los planos.

Particularidades

-¿Tienen alguna particularidad los trinquetes de Teruel?

-Tienen una cosa muy significativa y es que repiten la misma idea arquitectónica en los diferentes lugares, es la planta baja de la casa consistorial y se aprovechaba también para mercado y lonja. En casi todos los sitios es el porche de esos edificios públicos, tiene entre 12 y 15 metros, aunque alguno es más largo. Esos bajos eran los que se utilizaban para jugar a la pelota, que en esos tiempos estaba muy implantada.

-¿De qué época estamos hablando?

Hace un tiempo estuvimos en Valdeconejos y el trinquete tiene una piedra con fecha, que es 1587, esto quiere decir que hace 4 o 5 siglos ya tenían una instalación deportiva de pelota. No sabemos con seguridad la fecha, pero de todas formas encontrar una instalación deportiva de más de un siglo o siglo y medio es todo un lujo y en Teruel hay instalaciones que tienen 300 o 400 años, hablamos de una época en la que deporte no estaba regulado ni estructurado. Lo peculiar de Teruel es que tiene unas instalaciones que eran multiusos, se usaban para temas sociales, económicos, políticos y deportivos y el deporte era el juego de pelota.

-¿Cuánta gente juega a la pelota ahora en Teruel?

-Unas diez o doce personas y socios tenemos 22. En la provincia de forma habitual no se juega, aunque sí de forma esporádica. Nosotros en el próximo encuentro en Cedrillas, que será el sábado, seremos 18 jugadores.

-¿Por qué se ha perdido la afición por es juego?

-No se ha perdido completamente, pero no tiene nada que ver con lo que era antiguamente. Un factor muy importante es la despoblación, hay menos gente y eso repercute muchísimo. Después están los cambios sociales en todos los sentidos, forma de vida, medios, tener televisión… Eso hace que la gente no funcione igual que antes, antes la gente no salía del pueblo y toda la vida deportiva, lúdica y laboral se hacía ahí. La pelota formaba parte de ese tiempo de ocio.

Pádel

-¿Las pistas de pádel son los nuevos trinquetes?

-Son mucho más modernos, es un juego distinto, es un juego directo que juegas contra otro jugador, no indirecto como el frontón. La pelota es muy antigua y las instalaciones tienen 4 o 5 siglos, pero si se extrapola a hoy día, si alguien viene a Cedrillas el sábado, verá un deporte antiguo pero que conserva todos los valores y no tiene nada que envidiar al pádel o cualquier otro. Estamos hablando una actividad deportiva vigente en el siglo XXI que solo necesita que alguien se preocupe de preparar las canchas y formar a la gente y crear esas escuelas y ese ambiente deportivo.

-Hablamos de deporte, pero la pelota era mucho más, era una forma de contacto social, ¿no cree?

-Los juegos de pelota lo que tienen, además del aspecto deportivo, es el aspecto social, de compañerismo, de respeto al contrario. Se le llama deporte de caballeros, aunque ahora ya las mujeres ocupan un papel importante y que está creciendo, porque tienen unos valores de tipo social muy importante.

-¿De dónde procede la gente que se reunirá en Cedrillas para el V Encuentro Pelotari?

La mayoría son de la provincia de Teruel, algunos descendientes con vinculación a varios pueblos y también vendrán participantes de Valencia y País Vasco.

-¿Para qué sirven este tipo de encuentros?

-Para reivindicar esta instalación y sobre todo el uso de la misma. Una parte importante es implicar a los niños y para ello se hará un taller de fabricación de pelota de forma artesanal. Es una pelota que se quedan ellos y se les explica cómo pueden jugar y divertirse. Sirve para mostrar un deporte que en algunos casos estaba prácticamente olvidado, para crear semilla entre la juventud y para que esto sea un comienzo.

-La Asociación Amigos del Trinquete lleva un año de andadura. ¿Qué balance hace?

-No podemos quejarnos, vamos cumpliendo nuestros objetivos y hemos hecho un curso de pelota para los profesores de educación física, ha sido lo más importante, además de los cuatro encuentros en diferentes lugares.