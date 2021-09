Raúl Antón, cómico que presenta hoy en Teruel 'Regreso al pasado. Los 80/90': "En redes sociales el público te elige por tu trabajo y sobre todo hay que empatizar"

El cómico Raúl Antón actúa hoy en Teruel, invitado por Interpeñas, entidad que tiene intención de programar diferentes actividades a lo largo del año. El monologuista valenciano regresa a la capital turolense donde confiesa que ha estado en multitud de ocasiones más de fiesta que trabajando. Ahora viene a presentar su espectáculo Regreso al pasado. Los 80/90. Porque cualquier tiempo pasado fue mejor... O no.

-Este viernes actúa en Teruel, gracias a la implicación de Interpeñas que ha querido que los turolenses disfruten con su espectáculo. ¿Conoce las fiestas de La Vaquilla?

-Sí. Las conozco y he estado en ellas. También conozco los medievales. Yo creo que todos los valencianos hemos ido en algún momento a las fiestas de Teruel y a lo que no son fiestas.

-¿Constata entonces esa buena relación entre Teruel y Valencia y ese contacto estrecho entre estas dos tierras?

-La verdad es que yo diría que somos tierras hermanas, tenemos otras poblaciones cerca y sin embargo con Teruel siempre ha habido muy buena relación. No sé si es por la historia que nos une o por otra razón pero yo estoy en Teruel y me siento como en casa.

-Cuando le llamaron de Interpeñas para venir a actuar a Teruel. ¿Qué te pareció?

-He ido a Teruel con otros espectáculos porque llevo muchísimos años dedicándome a los monólogos y he participado en algún ciclo allí, en varios locales. Llevo tres años queriendo ir a actuar a Teruel y ahora me han llamado ellos. Estuve presentando el festival Remember en las Fiestas del Ángel de 2019, también organizado por Interpeñas. Trajeron a artistas internacionales del dance. Además, estaban Sonia y Selena y con eso ya me puedo retirar. Fue un éxito e hicimos un video que ahora vuelve a rular, sobre la Zona de Teruel, donde también he estado. Tenía muchas ganas de volver.

-¿Qué es lo que se podrá ver hoy en el auditorio del parque Los Fueros?

-Sobre todo mucha risa. Eso está asegurado. Incluso a veces viene gente sin ganas de reirse, porque va a acompañar a otro y se ríe. Sobre todo va a haber muchos recuerdos. Es un humor blanco, no me meto con nadie y sirve para cerciorarse de que nos hemos hecho mayores, pero que hemos vivido una infancia -en los 80 y 90- muy diferente a la que hay ahora, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Ahora no todo es bueno ni malo, porque no tiene nada que ver .

-¿Entonces no hay que pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor?

-Tendemos a recordar solo lo bueno del pasado. Lo malo lo eliminamos de la memoria. Entonces siempre pensamos que antes todo era mucho mejor y no es así. De hecho, con el monólogo la gente se ríe porque se acuerda de cosas de antes pero si analizas lo que estoy diciendo te das cuenta de que ahora estamos mucho mejor. Cuando mis padres eran pequeños, o yo también, se pensaba en comprar comida y tener pan; ahora hay gente que el problema que tiene es que no se puede comprar un iphone. Evidentemente todavía hay gente lo pasa muy mal al final de mes pero no son los mismos problemas que antes.

-¿Su espectáculo está dirigido a un público que tiene una cierta edad o lo pueden disfrutar también los jóvenes que no han visto un cassette, un diskette o una cinta de video?

-No tiene nada que ver. Hay cosas que les pueden sorprender porque no las conocen pero como siempre hay un contexto y una comparación con lo de ahora o se ríen de lo de antes o de lo actual. No hay ningún problema.

-Lo que no había en los 80 y 90 son las redes sociales, que es lo que ha hecho que usted sea conocido y tenga miles de seguidores.

-He tenido suerte por ello pero también mala suerte porque tenía que haber nacido después. Tendría que tener ahora 18 años y otro gallo me hubiera cantado para que me escucharan. Ahora, el artista no depende tanto de una productora o de alguien que te escuche y te contrate. En la actualidad es el público el que te elige por tu trabajo, tu talento o tu poder de empatizar, que ahora es incluso más importante que el talento para poder trabajar de lo que quieres.

-¿Cree que si fuera ahora más joven tendría más éxito?

-Pienso que sí porque en muchas redes sociales lo que predomina es la gente joven pero sí que es verdad que no tendría el bagaje que tengo por haber actuado en todos los sitios donde lo he hecho. A la gente le gusta a los videos pero luego hay comentarios en las redes que dicen que es mejor el directo. Y es que llevo 11 años con espectáculos.

-¿El salto de las redes sociales al espectáculo en directo es más complicado?

-Hacer un espectáculo en directo cuesta mucho más que grabar un video. Es más complicado. Es totalmente diferente.

-En su espectáculo de este viernes en Teruel, ¿va a haber algún guiño a la ciudad, ya que la conoce bien?

-Siempre hay algún guiño al sitio donde voy, aunque con cuidado. Cuando eres de una tierra y hacer un chiste sobre otra en ese sitio ya no te miran igual, no se valora de la misma manera. Alguno hace gracia pero no hay que pasarse. Hay que saber de qué se puede hablar y de qué no y hacer énfasis en ciertas cosas pero sin pasarse. No se puede estar todo el rato sobre lo mismo.

-Teruel ¿está dentro de su gira de espectáculos?

-Sí. De hecho es el final. El sábado actúo en Ibi (Alicante) y luego descanso unos días.

-¿Cómo fue el rencuentro con el público en directo tras la pandemia?

-Al principio había ganas y fue increíble. Ahora vemos que a la gente le cuesta más porque está cansada de la situación y no va con la misma alegría.