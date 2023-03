Raúl Navarrete, piloto del Team ETG: “Mi objetivo para la presente temporada es aprender y poder optar por los puestos del podio”

Todavía no ha cumplido 14 años y cuando hablas con el joven piloto de Utrillas no cabe duda de que Raúl Navarrete quiere ser un piloto profesional de motociclismo. En el 2022 se proclamó Campeón del Mediterráneo en la categoría de 125cc y esta temporada competirá con la 300cc, con la intención de adaptarse rápido y seguir creciendo como piloto.

-Viene de una temporada muy buena en la que ganó el Campeonato del Mediterráneo.

-Fue un año muy importante, ya que fue el primero en el que me monté en una moto más grande. Al principio me costó un poco, ya que también rodaba por primera vez en circuitos grandes y no tenía referencias. Poco a poco fui aprendiendo y la realidad es que me costó poco, ya que al final logramos ganar el campeonato.

-¿Qué se siente al rodar en circuitos donde compiten los mejores pilotos del mundo?

Impresiona mucho. Es como ser una hormiga en un complejo tan grande, pero luego cuando estás en la pista eres uno más y piensas que a mi edad ellos también luchaban por ganar y soñaban como yo por llegar al Mundial de MotoGP.

-Ganar un campeonato es muy bonito, pero al día siguiente había que pensar en el 2023.

-Es importante estar arriba siempre y llegar a una categoría nueva y ganar en tu primer año fue importante y lo celebramos, pero la competición requiere estar pensando en el presente y en el futuro y nada más terminar estuvimos mirando opciones. Nos hubiera gustado competir en el Campeonato de España, pero por falta de recursos económicos no ha sido posible y nos hemos centrado en seguir en el Campeonato del Mediterráneo, pero en la categoría de 300 cc. dentro de la estructura del Team ETG.

-¿Qué tal las sensaciones con la nueva moto?

-He notado bastante el aumento de potencia. En cuanto a las dimensiones de la moto noté más la diferencia el año pasado, ya que el paso fue mucho más grande y en esta ocasión es cierto que el estilo de pilotaje es diferente, pero me ha costado menos adaptarme.

-¿Cuántos test ha podido realizar hasta la fecha?

-De momento hemos realizado dos entrenamientos y la verdad es que nos hemos adaptado rápido. He tratado de hacer una táctica parecida a la de mi primer test con la 125, que era seguir a otros pilotos para ver trazadas y poco a poco he ido aprendiendo y al final de mi segundo test estaba mucho más cerca de los pilotos más rápidos. Estamos bastante contentos, sabiendo que tenemos mucho que mejorar.

-¿Qué objetivos tiene para esta temporada?

-Seguir aprendiendo, sabiendo que tenemos que ir rápido. Mi objetivo es estar lo más adelante posible y si vemos que tenemos opciones a final de campeonato trataremos de no perder la oportunidad.

-El Team ETG conoce bien a los pilotos turolenses.

Gonzalo Sánchez ha competido con ellos estos años y le ha ido bien, esperemos que me vaya bien también y podamos seguir creciendo como piloto. Sería muy bonito que pudiéramos llegar a competir juntos en un futuro en un mundial, pero hay que ir paso a paso.

-¿Qué camino sería el más adecuado para llegar a un campeonato del mundo?

-Siendo realistas, hay que ir año a año. Lo primero es hacerlo bien en el Campeonato del Mediterráneo y si lo gano, podría participar en una final europea, donde muchos equipos se fijan en los pilotos del futuro. Podemos pensar en muchas opciones, como el Campeonato de España de 300, la EuropeanTalent Cup o Pre Moto3, pero a día de hoy tenemos que centrarnos en hacerlo bien este año.

-El problema una vez más es la falta de recursos económicos.

-La realidad es que casi todo el presupuesto lo aporta mi familia. Mi padre hace muchos fines de semana horas extraordinarias para que pueda competir. A día de hoy, nos está ayudando el Ayuntamiento de Utrillas y luego pequeñas aportaciones de la Comarca Cuencas Mineras y algún establecimiento del pueblo. Si lo comparamos con otras comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia, estamos a años luz de ellos, ya que aparte de ayudas directas, dan todas las facilidades para poder rodar en los circuitos y por eso vemos a tantos pilotos de esos lugares en el Mundial de MotoGP.

-¿En qué piloto se fija usted más?

-En Marc Márquez. Es sin duda el mejor piloto de la parrilla y creo que este año volverá a luchar por estar en el podio si Honda da un paso adelante. De momento Ducati parece la moto más competitiva y lo va a tener complicado, pero con su talento y esfuerzo seguro estará arriba.

-¿Ha tenido ocasión de estar con Márquez?

-Hace escasos días estuve en Motorland entrenando con los dos hermanos en el circuito de Karting y fue un momento muy especial. Ves como entrenan los dos hermanos y cuando me fijaba especialmente en Marc, ver como derrapa con la moto y las ganas que pone siempre, es cuando entiendes por qué ha conseguido ser el mejor piloto de la parrilla.

-Ya sabe que para llegar a competir con Marc hará falta mucho esfuerzo

-Por mi parte lo daré todo para poder estar en el Mundial. Sería un sueño hecho realidad.