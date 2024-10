Roberto Cañón y Uxúe Abate, recreacionistas del IX Memorial March de Albentosa: “El recreacionismo no tiene que ver con la ideología, yo voy de alemán nazi y soy muy rojo”

Roberto Cañón y Uxúe Abete son de Bilbao y sus trabajos, sobre todo el de él, poco tiene que ver con la sanidad, pero cada vez que tienen oportunidad se enfunda sus uniformes de oficial médico y jefa de enfermeras alemanes y recorren los kilómetros que haga falta para participar en eventos recreacionistas con la II Guerra Mundial como telón de fondo. Este pasado fin de semana estuvieron en el IX Memorial Marcha de Albentosa, donde montaron el hospital de campaña que tienen y que incluye tanto utensilios originales como réplicas, entre ellas algunas de medicamentos realizadas a propósito para utilizarlas en las jornadas de recreación a las que asisten.

-¿Cómo empezaron en el mundo de la recreación?

Roberto Cañón. -Comenzamos hace 20 años con el aireo pero de recreación y luego comenzamos con el tema de los americanos, porque había una serie de eventos. Luego todo esto evolucionó para intentar enseñar un poco de historia al público y se empezaron a montar este tipo de eventos sobre la II Guerra Mundial con escenario donde no solo se enseñan los combates, que puede ser lo más llamativo, sino también otras cuestiones, como el tema del hospital, para que la gente sepa que hay más cosas, unos civiles, una vida de campamento…

-¿Qué le aporta el recreacionismo?

RC-Pierdo kilos, bastantes kilos a base de montar y desmontar el campamento. También me gusta mucho el gran compañerismo que hay, todos sabemos un poquito de historia y queremos enseñarla al público, básicamente para que no se repita. Yo tengo amigos de izquierdas de derechas de centro y aquí nos juntamos todos, cada uno con sus ideas, pero la historia es la que es.

-¿Cuántos uniformes tiene?

RC-16 de la II Guerra Mundial y podría estar en cualquiera de los bandos, aunque no suelo hacerlo, suelo ir de alemán porque me piden que venga con el hospital.

-¿Y usted, Uxúe?

Uxúe Abate -Yo también tengo de enfermera americana y alemana, en Albentosa voy de jefa de enfermeras.

-¿Siempre ha encarnado el papel de enfermera?

UA- No, empecé como chico, combatiendo, porque en la época en la que empezamos a recrear no había uniformes de chicas, casi no había chicas, pero cada vez hay más y ahora no me dejan combatir como chico.

-¿Por qué es usted la jefa de enfermeras?

UA -Porque soy la más veterana de todas y he ido metiendo a algunas chicas conocidas en el hospital. Animar a la gente a probar y al final les encanta. Aquí en Albentosa además se ven muchas chicas, hasta hace 4 o 5 años apenas había.

-Volviendo a la variedad de uniformes que tienen, ¿encarnar a un bando u otro depende de los ideales políticos de cada uno?

RC-Esto no es una cuestión política, no tiene nada que ver con la ideología y el ejemplo más claro lo tienes en mí, aquí vestido de militar alemán nazi y soy muy rojo, sindicalista y de Podemos.

-Concretamente encarna el personaje de oficial médico nazi. ¿Tiene algo que ver con su profesión?

RC -Para nada, soy almacenero, aunque Uxúe sí es auxiliar de dentista. Es una inmersión total durante todo el fin de semana, represen un papel y te metes mucho en el rollo, yo soy muy estricto con ciertas cosas durante la recreación, como que se cumpla la Convención de Ginebra y no se dispare a los hospitales.

-Muchos recreacionistas repiten año tras año. ¿Son como una gran familia?

RC -Sí, hay una serie de compañeros que llevan muchos años, se llaman a sí mismos   y hace un par de años me aceptaron entre ellos, cosa que no me merezco, pero es un orgullo. Son gente que ves en los eventos todos los años y ya no te hace falta hablar las cosas antes, sabes a quién tienes que pedir cada cosa dentro de la recreación.

-¿Es como una puesta en escena en la que cada uno tiene un personaje?

RC -Sí, tu tienes un personaje, por ejemplo yo soy un soldado austriaco que ha estado cometiendo en Rusia y le han trasladado a Normandía, estoy casado con una enfermera, que es Uxúe.

-¿Es una buena manera de aprender historia?

RC-Sí, por ejemplo todo el material que tenemos del hospital es real, cualquier médico podría operar y aunque se ha evolucionado mucho en el tema médico, gran parte del instrumental se sigue usando.

-¿Qué tiene de especial Albentosa que el recreacionismo de la II Guerra Mundial?

RC-Es un pueblo muy pequeño con calles estrechitas que da pie a que los combates sean muy intensos y que el público los pueda ver. Puedes enseñar un poco de historia en cada rincón.