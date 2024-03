Rocío Zapater, árbitra de fútbol: "Ojalá yo hubiera podido nacer más tarde para vivir el fútbol como está a día de hoy"

Rocío Zapater es una pionera en el arbitraje turolense. Se inició a una temprana edad en un “mundo de hombres” y desde entonces no ha parado de defender los derechos de las mujeres en el fútbol. De esta manera se ha erigido como una referente para muchas deportistas turolenses que quieren seguir sus pasos.

-¿Cómo empezó en el arbitraje?

-A mí siempre me ha gustado el deporte en sí y el fútbol también. Una vez acabé cuarto de la ESO me fui a Zaragoza a estudiar un grado y medio y mi tío Juan, que estaba en el CD Valderrobres, me dijo “ya que vas a Zaragoza y te gusta el fútbol por qué no te metes de árbitra”, así que me saqué el carnet de árbitra de fútbol y desde entonces, desde el 2002, soy árbitra de fútbol.

-Ha sido jugadora, entrenadora y ahora árbitra, ¿qué le parece más complicado?

-A ver, el malo siempre es el árbitro, así que de todas la etapa de árbitro es la que peor o en la que he escuchado cosas más duras, que a lo mejor si eres joven y te dicen todas esas cosas abandonas el barco, pero, si te gusta realmente, intentas hacer oídos sordos y te quedas con que tú al final haces lo que te gusta y las críticas..., intentas pasar un poco de ellas.

-Relacionado con el arbitraje, desafortunadamente siempre se ven casos de violencia, ¿le ha tocado vivir alguna situación de esta índole?

-Sí, no llegando a casos de agresiones, gracias a Dios, pero sí que he oído comentarios de padres. Uno de los días que peor recuerdo fue en un partido de alevines, estamos hablando de niños de 10 y 11 años, en el que tuve que llamar al acabar el partido a la policia porque creía que no salía de allí. Sí que es verdad que de eso hace muchos años y ahora cada vez ya se ve menos. De los tropecientos partidos que llevo arbitrados en 22 años, estas situaciones se han dado en casos contados. Se podría escribir un libro de anécdotas y estas serían las peores.

Situaciones

-Y por ser mujer, ¿esas situaciones se han visto agravadas?

-Sí. Ahora ver una chica como árbitra de fútbol digamos que está bastante normalizado, pero hace 22 años ver a una chica era raro. En los inicios que iba a un campo a luchar en un mundo masculinizado, pues he oído alguna cosa extra de palabras machistas: “vete a planchar, vete a fregar” y cosas de ese estilo, a lo que yo respondía, “pues cuando acabe voy a ir a hacerlo como todo el mundo”.

-¿Cree que eso ha cambiado ahora?

-Yo creo que el mundo del fútbol se ha humanizado más, no hay agresiones como antes había casi todos los domingos, y más en el fútbol regional, y hemos ganado un punto en valorar personas, en valorar humanos.

-¿Usted lleva a cabo algún tipo de actividad de concienciación en cuanto al respeto hacia los árbitros en su día a día?

-Yo trabajo en la comarca del Matarraña dando clases de deporte y también llevo equipos de fútbol sala y siempre trato de hacer ver que todos son personas y que no siempre el malo es el árbitro. Además, a través del calendario de pioneras que ha sacado la Diputación, el otro día estuve dando charlas a primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo aquí en Alcañiz, en Escolapios y ahora, también a través del calendario, voy a un colegio de Teruel a explicarles un poco como ha sido mi experiencia en este mundo.

-Fue la primera árbitra de Teruel, ¿le ha llegado algún caso de otras mujeres de Teruel que quieran seguir sus pasos?

-No muchas o no tantas como me gustaría, pero sí que hay cuatro o cinco que me han llamado y me han preguntado por este mundo.

Consejos

-¿Qué consejos les daría?

-Yo les diría que no se lo piensen, que es un mundo muy bonito en cualquiera de sus facetas, que conoces a gente maravillosa, yo de los compañeros que tengo aquí en el Bajo Aragón no me puedo quejar porque siempre me han tratado con respeto y como una más, que ahora el mundo femenino está en auge y que ojalá yo hubiera nacido un poco más tarde para vivir el fútbol en todos los sentidos como está a día de hoy.

-¿Qué significado tiene que la hayan elegido para formar parte del calendario de pioneras?

-Ser elegida dentro de todas las mujeres fantásticas que llenan la provincia, que han sido pioneras, es todo un orgullo. Al final has plantado una semilla y a la gente que viene detrás, a las niñas que vienen detrás les puedes valer de espejo, así que es todo un honor.

-¿Qué deseos tiene para este mundo?

-El mundo femenino ha crecido un montón, yo he sido partícipe de ello y entre todas al final hacemos un jardín florido. La ilusión que tengo es que nadie se de por vencido, que le abramos la puerta de todos los deportes a todo el mundo, tanto chicas como chicos, y que todos tengan la ilusión de hacer lo que realmente les gusta, sigan adelante y persigan sus sueños.