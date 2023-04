Saray Ureña, estudiante de Diseño Gráfico: "Aparentemente puede parecer algo súper sencillo pero lleva mucho trabajo detrás"

La monrealense Saray Ureña Muñoz, de 19 años, puede presumir de que el cartel que ella ha diseñado haya sido la imagen oficial de la celebración del Día de Aragón de la DGA. La estudiante de 2º curso de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, en Zaragoza, es la autora del trabajo ganador La pasión del dragón.

-¿Cómo se decidió a participar en este concurso?

-Era un proyecto de clase al que está vinculado siempre la Escuela con el Gobierno de Aragón parea participar. Me lo propusieron como un proyecto de clase y lo tuve que hacer, y luego lo presenté.

-¿Qué ha querido significar con el diseño del cartel?

-Principalmente he querido reflejar la leyenda. Lo principal de este día y lo más significativo son el caballero San Jorge, el dragón y las rosas, pero yo quería darle otra vuelta porque el Gobierno de Aragón había pedido introducir otra serie de conceptos como el talento y la figura de Carlos Saura. Entonces, a partir de una forma retórica, Carlos Saura está en el dragón, que tiene forma de S. En cuanto a San Jorge, es un poco abstracto pero se pueden ver una J y una S ... todo depende de la perspectiva desde la que se mire el cartel.

-Puede parecer que es un dibujo sencillo pero por lo que cuenta tiene detrás muchas lecturas.

-Principalmente quería hacer un dibujo sencillo para que impactara y que, si llegaba a ganar el concurso, todo el mundo lo recordase. Con la forma del dragón compuse letras como la S para representar a Carlos Saura de una forma abstracta o una J hecha con las alas, el cuerpo y la cabeza del dragón. También quise meter la rosa pero no sin que fuera de la forma más típica y lo hice en forma de llamas.

-A pesar de todos los elementos que incluye su dibujo puede llegar a parecer un cartel minimalista. ¿Fue muy laborioso combinar ese minimalismo con todo el contenido que le ha aportado a la lámina?

-Aparentemente puede parecer algo súper sencillo y que sale solo, pero no es así. Lleva mucho trabajo detrás.

-La figura del dragón es muy dinámica

-Lo que también quería era que, a pesar de tratarse de un dibujo simple, tuviera fuerza. Quise hacer una composición dinámica con los elementos que quiero representar para que sea mucho más atractiva visualmente.

El dragón

-¿Dónde se inspiró para crear la figura del dragón?

-Me fijé un poco en los carteles ganadores de ediciones anteriores y, m´ñas o menos, en un primer momento tiré por ahí, por la corriente que había ganado antes para no irme muy lejos de la línea. Como había conceptos abstractos no quería que se me fuera mucho y que la gente no lo entendiera, mi primera fuente de inspiración fueron los carteles. Luego, utilicé recursos que me habían enseñado, porque estudio segundo de carrera, durante estos años de estudios como la retórica visual, que es algo súper potente, o meter texturas en la foto.

-¿Cómo es el proceso creativo? ¿Qué ocurrió una vez que se decide a participar cuando usted se plantó delante de la pantalla del ordenador en blanco?

-Al llevar tanto tiempo detrás del cartel, el proceso creativo nos lo marcó un poco la profesora aunque , después de los años que llevo, ya tengo un proceso creativo más marcado y no hace falta que me digan los pasos que tenía que seguir. Aún así, en este caso sí que nos dijeron los pasos que teníamos que seguir. En primer momento, mis compañeros y yo hicimos una lluvia de idea, sacamos los conceptos clave que queríamos representar del Día de Aragón y del Día de San Jorge. Hicimos también un proceso de relaciones forzadas, con palabras aleatorias que hay que relacionar con uno de los conceptos que habíamos elegido. Sacamos treinta conceptos y elegimos diez, y de esos diez y con palabras aleatorias intentamos relacionarlo para intentar sacar algo más potente que simplemente la figura de estos elementos. Finalmente, hicimos bocetos y la creatividad.

-¿Todo el proceso es digital o parte del trabajo se hizo a mano?

-Todo se ha hecho de forma digital.

-¿Habitualmente trabaja todo el digital o recurre a los lápices, rotuladores y acuarelas?

-Trabajo tanto con ordenador como de forma manual. Sí que es verdad que la gente suele pensar que todo es más digital, pero los recursos manuales siempre están ahí y hay trabajos muy buenos de gente bastante conocido que los utiliza y los vuelven a poner donde se merecen.

-¿Había ganado otros premios de este calado antes? ¿Qué significa en su carrera profesional?

-Es el primero. Es un impulso muy grande que no me esperaba. Esto te da un montón de confianza para seguir adelante e intentar saber resolver todo lo que se me ponga por delante.

-¿Hacia donde quiere enfocar su carrera profesional?

-Siento que todavía me quedan por ver muchas cosas del Diseño Gráfico de las que me gustan. La Identidad Corporativa me gusta muchísimo pero no podría decir qué es lo que más me gusta porque me quedan un montón de cosas por estudiar y muchísimos campos por descubrir.