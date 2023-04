Silvia Marsó, actriz, productora, escritora y compositora: "Recito poemas de mujeres que reivindican estar presentes en el pensamiento colectivo"

Silvia Marsó es actriz, productora, escritora y compositora musical y este miércoles recala en Teruel con su recital La voz de su ama, en la que compartirá una selección de textos de mujeres con la guitarra de Yorch (Jorge Naranjo) como única compañía. La puesta en escena es a partir de las 19 horas en la Iglesia de San Pedro, en el marco de las actividades culturales de El 19 a las 19 organizada por la Fundación Amantes.

-¿Cuál es el objetivo que persigue con La voz de su ama?

-Divulgar los pensamientos de mujeres que durante muchos siglos tuvieron que luchar contra un orden patriarcal. Para las mujeres era muy difícil desarrollarse profesionalmente, por ejemplo sor Inés de la Cruz tuvo que raparse el pelo y fingir ser un muchacho para poder ir a la universidad y Santa Teresa era muy aficionada a la lectura y la escritura, pero tuvo que encerrase en un convento para desarrollar su profundo pensamiento místico. Detrás de todas estas actividades se esconde la necesidad de expresar y compartir pensamientos que durante siglos han estado limitados para la mujer.

-¿Qué encontrará el público que acuda a su espectáculo?

-Es una lectura de poemas ilustrados por música interpretada por Yorch y, entre poema y poema, canto. También canta mi acompañante, son canciones que todos recordamos que han sido interpretadas por mujeres. Son poemas que van desde el siglo XVI hasta nuestros días, incluyendo el más reciente de Elvira Sastre, que es la más joven. Además hay un relato escrito por mí dedicado a una mujer anónima que aparece en un cuadro de Picasso y que me impactó. Después de incluir el relato caí en la cuenta de que este año se cumple el 50 aniversario de su muerte y de alguna manera, con mi granito de arena, estoy rindiendo un homenaje al pintor.

-En el espectáculo se recuerda a mujeres tan dispares como Rosalía o sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué tienen en común todas ellas?

-El denominador común de todas ellas es la reivindicación de la mujer en la sociedad y su intento por estar presentes en el pensamiento colectivo. En siglos pasados las mujeres no eran conscientes de esa lucha reivindicativa, pero sí había una necesidad por estar en el pensamiento colectivo.

-¿Ha sido sencillo seleccionar a las autoras que incluye?

-No porque me atraen otros muchos poemas que han quedado en el tintero a la espera de hacer más adelante otra obra, he seleccionado los que más me han gustado.

-Su espectáculo ha servido para conmemorar el 8M en algunos lugares. ¿Es posible echar la vista atrás para tomar modelo de las conductas feministas?

-Sí, claro, gracias a todas sin excepción estamos donde estamos ahora, pero todavía queda mucho por hacer.

Logros

-¿Cree que algunos movimientos políticos surgidos en los últimos años pueden poner en riesgo los logros conseguidos por las mujeres en España durante décadas?

-No creo que vayamos para atrás, porque cuando nos demos cuenta de ello habrá un posicionamiento del 50% de la población, que somos las mujeres.

-En su puesta en escena recita también unos versos de Elvira Sastre que dicen que un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. ¿Ese es también el objetivo de su puesta en escena?

-Sí, y sobre todo que el público pueda disfrutar de toda esta esencia femenina, de todo ese pensamiento femenino condensado en un trabajo que se llama La voz de su ama emulando a la discográfica que a principios del pasado siglo acogió la primera grabación de Lorca y La Argentinita. En esta ocasión le hemos dado la vuelta y le hemos puesto La voz de su ama porque son todo voces femeninas. La primera canción del recital es además la Nana de La Argentinita.

-No es la primera vez que usted se enfrenta a trabajos teatrales en los que pasa de lo hablado a lo cantado. En este caso solo cuenta con la ayuda de Yorch a la guitarra. ¿Es difícil mantener la atención del público a lo largo de toda la obra?

-Es que los textos que leo son tan interesantes, tan variados, tan simbólicos que tiene mucho interés. Además son nuestra memoria emocional e histórica.

-Está embarcada en otro proyecto teatral también muy vinculado a Federico García Lorca. ¿En qué consiste?

-Estamos de gira con Blues and Roots, con Del Toro Blues Band, es un trabajo en el que he dirigido y he hecho la dramaturgia y también, por primera vez en mi vida, me he atrevido con la composición musical. Es un recorrido por la música entroncando nuestra cultura con la música negra de Harlem a través de Federico García Lorca, ya que cuando estuvo allí en el año 1929 y escribió Poeta en Nueva York incluyó un poema memorable titulado El rey de Harlem, hemos puesto música a distintas partes de ese poema.

-¿Está contenta con la acogida del público?

-Sí, está gustando mucho porque es multidisciplinar, incluye cine, música en directo, poesía, escenas.... Es un paseo por las emociones más profundas y el humor, un recorrido por el alma de la música negra.