Teresa Abril, directora del coro Al Andalus de la Casa de Andalucía en Teruel: "Nuestro objetivo común es disfrutar de la cultura andaluza aunque no hayamos nacido allí"

Teresa Abril Martín es la directora del Coro Al Andalus de la Casa Regional de Andalucía en Teruel. Es turolense pero siente la cultura andaluza como propia. El grupo ha puesto color junto a los de baile a la Feria de Abril que se ha celebrado durante el fin de semana con mucho éxito en la plaza de toros de Teruel.

-¿Cuánto hace que se creó el coro?

-Yo entré en 1985 aprendiendo de la mano de Virtudes Morcillo, que era la persona que lo llevaba entonces, una andaluza que por motivos laborales se vino a vivir a Teruel como la inmensa mayoría de andaluces que están en la casa. Yo comencé de niña y el coro llevaba funcionando desde la fundación de la Casa Regional en 1982.

-¿Cuánta gente lo integra actualmente?

-Estamos unas veinticinco o treinta personas entre cantantes e instrumentistas de todas las edades, desde jubilados a gente de veinticinco y treinta años. Hay mucha afición en Teruel y la gente pide entrar al Coro de la Casa de Andalucía. Todos los años tenemos uno o dos relevos.

-¿A qué se debe esa afición, porque la mayoría ni son andaluces?

-El folclore andaluz es muy animado y los vestidos son muy vistosos, al igual que el ambiente, los caballos, la tauromaquia. La andaluza es una cultura tan amplia que hay gente que entra por diferentes intereses y acaba confluyendo ya que es como una gran familia que lo abarca todo. De hecho yo soy de Teruel, he tocado toda mi vida jotas, soy aragonesa de pura cepa pero me propusieron un día entrar y la verdad es que es un gusanillo que te va enganchando, es difícil de explicar, porque es algo que se siente y cada vez te metes más y más, y lo vives más y lo disfrutas más.

-¿Qué es lo que más valora?

-Sobre todo que en la Casa de Andalucía hay muy buen ambiente, muy buena gente con ganas de pasarlo bien, con ganas de estar a gusto siempre y eso también ayuda porque las fiestas son muy animadas, y todo el mundo se siente en casa.

Actividades

-Hacen muchas actividades.

-Muchas. Intentamos que la actividad cultural de la casa siempre esté en movimiento. Es verdad que la pandemia nos paró como a todo el mundo, que costó un poquito retomar, pero aparte de los momentos más propios de la cultura andaluza estamos abiertos a cualquier fiesta y celebración que podamos realizar porque participamos en el Día de la Danza, en Navidad cantando villancicos e intentamos estar abiertos un poco a lo que Teruel demanda, participar en todo lo que podemos y a la vez organizar nosotros cosas que siempre están abiertas para cualquier ciudadano que quiera venir, no es exclusivo para la gente de la casa.

-¿Cómo se prepara el coro?

-En la Casa de Andalucía ahora mismo hay un cuadro de baile y uno de coro, y tanto las niñas del baile como nosotros ensayamos uno o dos días por semana. Sí que es verdad que cuando viene un evento grande ampliamos los esfuerzos y hacemos lo que podemos porque esto es una afición y todos somos amateur.

-Después de todo este recorrido, porque empezó muy jovencita, ¿cómo siente Andalucía y ese espíritu andaluz desde Teruel?

-No sé explicarlo, para mí es como una alegría, venir a la Casa de Andalucía es vivir un momento de alegría y encontrarme con mis amigos de siempre. Hay gente en el coro que son casi como mis segundos padres porque me han visto crecer y yo he jugado con sus hijos. Cuando entré era un ambiente familiar donde las familias venían con sus hijos, y ahora hay más gente de Teruel pero sigue siendo el sitio de encuentro en el que confluye mucha gente con un objetivo en común, que es disfrutar de la cultura andaluza aunque no hayamos nacido allí, y nosotros lo hacemos cantando sevillanas, rumbas, pasodobles... y como hay gente andaluza en el coro siempre tiramos de ellos. Yo he estado en Andalucía, por motivos de trabajo un verano trabajé en Sanlúcar de Barrameda de campamentos, hay gente que tiene casa en el Rocío, y aunque no tengo tantos lazos ni la he podido visitar tanto, no hace falta visitarla, es algo que te gusta o no, porque me pongo a bailar sevillanas y soy feliz.

-¿Cómo se vive la Feria de Abril aquí en Teruel?

-Para nosotros la Feria es el gran evento del año, es nuestro escaparate, es la forma de demostrar, de enseñar y de invitar a todo Teruel a que viva nuestra cultura y que disfrute de nuestra fiesta. Tú vas a la de Sevilla y si no conoces a nadie no entras en ninguna caseta, pero aquí es una caseta para todo el mundo y que todos lo disfruten y bailen. Es más, gracias a la Feria mucha gente se anima, le entra el gusanillo y después viene para decierte que quiere aprender a bailar.