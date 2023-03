Tirso Cons, historietista e ilustrador, autor del cómic ‘Nieve’: “Buscamos crear un poso en la gente y que cuando vea nieve en la carretera recuerde el cómic”

Tirso Cons es autor de cómic e ilustrador y se ha ocupado de la coordinación de Nieve, un cómic editado por la empresa de ingeniería Alauda y que se presentará este jueves 23 de marzo en la Cámara de Comercio de Teruel a las 19:30 horas. El acto, presentado por Manuel Vázquez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Alauda Ingeniería, se enmarca en una jornada que ofrecerá un paseo por la historia de la vialidad invernal y un análisis de la situación actual a través de las ponencias del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Casas y del ingeniero Civil David Sainz-Aja. Junto a Tirso Cons han participado en el cómic David Muñoz, Javier Martín y Marcial Toledano.

-Este cómic es un encargo de la empresa Alauda. ¿Cómo se gestó el contenido?

-En este caso desde Alauda tenían más o menos claro el tema que querían tocar, que era el homenaje a los trabajadores de mantenimiento y seguridad vial y se hicieron varias propuestas vinculadas a la situación invernal, que es donde más complicaciones hay. El proyecto cambió un poco porque sus primeras propuestas eran más didácticas, de explicar protocolos y procesos, como un manual, y yo les propuse hacer una historia para explicar esas cosas pero de forma más divertida a través de un pequeño thriller. Tratamos de hacer que toda la parte didáctica se comunique de forma más entrenada, que llegue no solo a los interesados sino a la gente que busca entretenerse y dejar un poso, con los temas que se trataban la idea era llegar a la mayor gente posible.

-¿Cree que está poco visibilizada la labor de los trabajadores de la carretera?

- Desde luego y me cambió mucho la percepción a mí mismo tras participar en el proyecto y así lo he visto en las reseñas de la gente que lo ha leído y ha comentado. Les ha sorprendido el tipo de trabajo que se desarrolla y que esté tan invisibilizado, la mayor parte de los conductores lo desconocemos porque muy poca gente lo ve en su día a día y, sin embargo, tiene gran importancia y supone un sacrificio enorme.

-¿Conocía el trabajo?

-Me tuve que empapar un poco porque no lo conocía, fui preguntando a la gente de Alauda y solicitando documentación. Hemos huido de ser excesivamente técnicos para que cualquiera que lo pueda ver sepa del trabajo, se trata de que sea divulgativo, que llegue el mensaje de la forma mas fácil posible.

-El cómic hay una fuerte crítica hacia los conductores que no tienen en cuenta los consejos ante los temporales. ¿Esta falta de concienciación sobre el peligro va en aumento?

-No tengo datos para saberlo, pero más que una crítica a esos conductores que no hacen caso es más bien una autocrítica porque hasta los que hacemos caso en el 90% de las veces hay ocasiones en las que no hacemos. No es cuestión de demonizar a nadie, pero todos cometemos irresponsabilidades y hay que evitarlas porque la vida de otra gente puede depender de eso.

El cómic se puede descagar en www.alaudaingenieria.es/comic/

-¿Contar todo eso a través de una historia lo hace más fácil de leer para el público?

-Con un cómic cada autor trata de conectar a nivel emocional con el lector o espectador de la forma más profunda posible. Buscas los recursos que te permitan que sea más interesante de leer, que no tiene porqué ser fácil.

-¿Está pensado para un amplio espectro de público?

-Sí, huimos de tecnicismos para que llegue de forma más abstracta y concienciadora, sin entrar en detalles que los trabajadores conocen pero no aportan a que mensaje llegue. Se busca intentar llegar a la gente y, si le pica el gusanillo, que profundice.

-En el cómic se habla del trabajo de los operarios de vialidad invernal pero también del proceso de creación de un cómic. ¿Cuál es el motivo?

-Para que el cómic sea real tienes que tener una buena base documental. En este caso hemos intentado acercar el trabajo de las carreteras a la gente que le gusta el cómic y también mostramos cómo es el proceso de creación de un cómic, para quien no supiera cómo se trabaja, que suele resultar interesante.

-¿Veremos la carretera de otra manera tras leer Nieve?

-Eso buscamos, que la gente tome un poco de conciencia de lo que está haciendo, que si ven una carretera nevada se acuerden de la historia que han leído e igual piensen que no es buena idea continuar. Es una forma de dejar poso en la gente.

-¿Qué ha dicho sobre el cómic la gente que trabaja en la carretera?

-Por las referencias que nos han llegado sí que les ha gustado, nos preocupaba que se quedara demasiado superficial, que no reflejara la suficiente dureza del trabajo así.