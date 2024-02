Vanessa Torres, gerente de BSV Producción: "La Vaquilla es una fiesta para todas las personas y edades, en la que intervienen los cinco sentidos"

La Asociación Cultural Interpeñas presenta este jueves 1 de febrero, en el auditorio del Centro Sociocultural San Julián de Teruel, los vídeos promocionales que se grabaron durante la última Vaquilla del Ángel. Las 21 peñas que conforman la asociación decidieron de forma unánime aportar parte de la cuantía económica que se dota a las peñas para realizar estos videos que grabaron los equipos de BSV Producción. Vanessa Torres es us gerente y estuvo en Teruel esos días trabajando.

-Durante cuatro días los equipos de BSV Producción estuvieron trabajando en Teruel y califican la vivencia de una experiencia sensorial única. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta fiesta de La Vaquilla sobre otras celebraciones?

-Es una de las fiestas patronales más completas porque en las Fiestas del Ángel intervienen claramente los cinco sentidos y que es una fiesta para todas las personas y para todas las edades.

-Era la primera vez que estaba aquí, ¿cómo fue la acogida por parte de Interpeñas?

-La acogida por parte de Interpeñas fue muy agradable y nos hicieron sentir en todo momento parte de la familia. Consiguieron transmitirnos la esencia de la fiesta e integrarnos en ella, era como estar en casa.

-En el caso de los turolenses, ¿cómo refuerza esta fiesta el sentimiento de orgullo y pertenencia?

-Pues, yo creo que participando en todos los actos de la fiesta y viviéndolas en primera persona, dando lo mejor de cada uno de ellos, con diversión, pero siempre con respeto e integrándose en las tradiciones y cultura de Teruel.

-El rodaje en Teruel fue full time durante cuatro días con cámaras 4k, que tuvieron que proteger para que no se mejoran. Emplearon también trípodes, estabilizadores, microfonía… ¿Se adaptaron así a un fiesta que se vive en la calle?

-Sí, tuvimos que adaptarnos y preparar el equipo para el rodaje de una fiesta en la calle. Semanas antes al inicio del rodaje nos desplazamos a Teruel para planificar las localizaciones y el rodaje.

-El equipo estuvo formado por dos equipos de rodaje y equipo de producción. ¿Cómo eligieron los lugares de rodaje?

-Fue algo que se trabajó conjuntamente con Interpeñas en la etapa de pre-producción, aun así en muchas ocasiones tuvimos que improvisar y activar el plan B.

Relación con Interpeñas

-¿Cómo ha sido la relación con Interpeñas?

-Nació siendo una relación profesional y en el transcurso de todos estos meses de trabajo, se ha convertido en una relación de confianza.

-¿Se dejaron aconsejar?

-Siempre se dejaron aconsejar, pero consensuando los diferentes puntos de vista.

-El material obtenido para esta promoción son seis videos, uno de ellos principal y cinco de un minuto. El conjunto ¿muestra que la Vaquilla es para todos los sentidos, como dice el lema elegido?

-Así es, es una fiesta para tus sentidos, cada sentido que percibes estando allí se hace grande, se potencia. Es imposible estar allí y no sentir. Tuvimos la oportunidad de vivir en primera persona y por primera vez, las Fiestas del Ángel de Teruel y sentimos que estas fiestas, no son simplemente una celebración más, sino son toda una experiencia sensorial única que cautiva a todos los sentidos. Una fiesta donde se mezcla el color de las peñas y el de los adornos de las calles, la música de las charangas y los espectáculos nocturnos, el aroma de las delicias culinarias que hacen, que no te puedas resistir a ellas, y la rugosidad de sus murallas que hablan de un pasado lleno de historia.

-¿Qué se busca con las piezas que han preparado y que se van a presentar este jueves?

-Estas fiestas son una parte integral del patrimonio cultural de Teruel y a través de estas piezas se pretende ayudar a dar a conocer y a difundir estas tradiciones, preservarlas, darles visibilidad a nivel nacional e internacional además generar entre los organizadores y participantes un sentimiento de orgullo y pertenencia.

-¿Cuál es la trayectoria de la productora?

-BSV Producción, es una productora creativa valenciana, fundada en 1989 y consolidada con más de 35 años de experiencia dedicada a la producción integra de cualquier proyecto audiovisual. Somos especialistas en el terreno de la Publicidad, Corporativos, Documentales, Programas de Televisión y Services, que ofrece sus servicios a empresas, instituciones, agencias de comunicación, agencias de marketing, agencias de publicidad y televisiones, no solo en el ámbito local, sino también nacional e internacional. Durante la Vaquilla el equipamiento de rodaje se encontraba en un lugar cercano a la plaza del Torico y desde ahí, se programaban las jornadas de rodaje, se realizaban las reuniones de equipo y se hacían las copias de seguridad y el envío a BSV Producción de todo lo rodado a través de nuestro servidor FTP. Fue un rodaje de muchas horas, de rodar muchos planos, de improvisar, de conocer el terreno, de ser curiosos. Durante la etapa de pre-producción y producción la gestión de Interpeñas Teruel fue impecable. Estuvieron siempre junto a nosotros facilitándonos todo lo necesario para que el rodaje fuera un éxito y haciéndonos sentir como en casa.