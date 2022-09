Vicente Carbonel,cicloturista: “Viajo sin otro motivo que por paisaje y paisanaje, y conocer todo lo bueno de Teruel”

Por

Vicente Carbonel, residente en Barcelona con raíces en Alcorisa y La Mata de los Olmos, recorre desde el 23 de septiembre todos los pueblos y pedanías de la provincia de Teruel en una bicicleta de montaña de hace 20 años. Lo hace sin ningún motivo en especial, simplemente “por paisaje y paisanaje”. Ha trazado una ruta en espiral desde Samper de Calanda, donde le dejó el tren, hasta La Mata de los Olmos, a donde espera llegar 60 etapas y 3.000 kilómetros después.



-¿Con qué objetivo va a recorrer todos los rincones de la provincia en bicicleta?



-Pues la verdad es que no sé muy bien por qué. Fue una idea que surgió y aquí estamos. Yo vivo en Barcelona, aunque soy de Alcorisa y la vida la tengo en La Mata de los Olmos. Con un amiguete salió la idea de visitar los pueblos de Cataluña y empezamos a hacerlo en fines de semana. Es un proyecto que aún tenemos pendiente de completar. A raíz de eso, durante el confinamiento empecé a darle vueltas a la cabeza y pensé que lo podría hacer también aquí, en Teruel. Fui planeándolo, una cosa lleva a la otra y surgió.



-¿Cuándo inició su ruta?



-Llegué el jueves con el tren a Samper. Este viernes he comenzado a pedalear hacia Castelnou, La Puebla de Híjar e Híjar.



-¿Cuál será su itinerario?



-Voy a hacer una especie de espiral, de forma que primero recorreré los pueblos de la periferia que limitan con otras provincias y después me iré metiendo haciendo un segundo anillo. Lo haré en sentido inverso a las agujas del reloj. Después del Bajo Martin seguiré por Ariño y Alacón (Andorra-Sierra de Arcos), después Cuencas Mineras, Jiloca, Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel, Gúdar, Maestrazgo, Matarraña, Bajo Aragón; y otra vez a comenzar la espiral nuevamente por el interior.



-¿Cuántos pueblos o kilómetros va a recorrer cada día?



-Me he marcado hacer unas 60 etapas y he calculado a unos 50 kilómetros por día. Eso no quiere decir que cada día vaya a hacer lo previsto al pie de la letra. Será un poco como vaya saliendo y dependerá un poco del terreno, si estoy a gusto en un sitio...



-¿Tiene previsto descansar algún día?



-Puede ser, ya veremos. Probablemente algún día habrá que parar a descansar o a hacer algo de mantenimiento a la bicicleta.



-¿Qué montura lleva?



-Llevo una bici de montaña de 26, de hace 20 años. Para el viaje la he reformado un poquito.



-¿Se ha tenido que coger más vacaciones de lo habitual para hacer este periplo?



-Llevo una temporada sin trabajar y me he decidido a aprovecharla para hacer este viaje.



-¿Dónde pernoctará?



-No tengo nada previsto. La idea básica es llegar antes de que anochezca a los pueblos final de etapa y buscar algo cubierto. Me sirve cualquier ermita, frontón o trinquete. La idea es hablar con los alcaldes para explicarles lo que hago. No llevo tienda de campaña, pero sí saco de dormir.



-¿Qué lleva en las alforjas?



-Llevo cuatro alforjas y el saco de dormir detrás. Llevo de todo pero en poca cantidad. Un par de piezas de ropa de cada y algo de abrigo, sobre todo para cuando vaya por la Sierra de Gúdar. Vamos cara al invierno.



-¿Dónde quiere acabar?



-Si todo sale bien, me gustaría acabar en La Mata de los Olmos, en casa. Coincide que más o menos es el centro de la espiral.



-De todos los pueblos que va a visitar, ¿cuántos le faltan por conocer?



-Pues es una buena pregunta, porque la verdad es que igual solamente conozco 40 o 50. No solo voy a visitar los municipios, sino todos los pueblos y pedanías.



-¿Pertenece a algún club?

-No pertenezco a ningún club ciclista, pero en Barcelona hace mucho tiempo que pertenezco a una asociación, Amics de la Bici, que reivindica el ciclismo urbano. Y eso es lo que yo hago, porque voy en bicicleta a todos lados y también viajo.



-¿Qué otros viajes ha hecho en bicicleta?



-Este es el primer viaje largo con cara y ojos , pero algún que otro viaje de un mes, 15 o 20 días sí he hecho por el Camino del Cid, o el Camino de Santiago.



-¿Va a aprovechar para trasladar algún mensaje de uso de la bicicleta o similar?



-No, en realidad hago el viaje porque lo quiero hacer y no llevo ningún mensaje.



-¿Podremos seguir su viaje en redes? ¿Tiene previsto hacer alguna publicación posterior?



-No me llevo demasiado bien con las redes sociales, pero sí llevo una libretita para ir apuntando cosas. Lo que sí me gusta mucho es la fotografía, llevo una buena cámara y no descarto hacer alguna cosa, aunque no hay que vender la leche antes de ordeñar a la vaca. Sobre todo, busco paisaje y paisanaje. Conocer todo lo bueno de Teruel.