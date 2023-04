Víctor Lacambra, escritor y poeta: "En Teruel hay un movimiento literario importante del que podemos sentirnos orgullosos"

Víctor Lacambra publicó recientemente su quinto poemario, Risas, llantos y denuedos, con la Cooperativa de Amigos del Libro de Teruel. En él vuelca numerosas influencias y concede a la música, una de sus musas principales, un papel importante como hilo conductor. Mientras tanto este oscense afincado en Teruel sigue trabajando en nuevas creaciones, que van del libro de viajes a la novela negra.

-’Risas, llantos y denuedos’ es su quinto poemario, y además el libro con el que la Cooperativa Amigos del Libro de Teruel ha reiniciado su actividad...

-Me siento especialmente orgulloso de eso, porque la Cooperativa del Libro que dirige Fito Rodríguez a través de Terueligráfica es una pequeña maravilla que tenemos en Teruel, que puede ser un revulsivo en cuanto a que vean la luz cosas muy interesantes, y que demuestra que en esta provincia siempre ha habido y sigue habiendo iniciativas originales y muy positivas.

-Esta cooperativa, que propone ediciones asequibles y de calidad con compromiso previo de compra, como si de un ‘crowfunding’ se tratara, parecía esta abocada a la desaparición con la pandemia...

-Claro, tuvo un parón del que no se sabía como saldría, pero por fortuna ha retomado su actividad. En la presentación que hicimos del libro en marzo se llenó el salón, el acto fue precioso y se demostró que la gente quiere que este proyecto salga adelante.

-¿Significa esto que corren buenos tiempos para la lírica en Teruel?

-Ahora mismo se escribe muchísima poesía en Teruel, gente como yo que escribimos en casa o jóvenes que publican sus poemas a través de las redes sociales. Hay un movimiento literario enorme del que nos tenemos que sentir orgullosos y partícipes. Los jóvenes que están echando mano de las redes sociales para publicar tienen muchos seguidores, lo que significa que a otros jóvenes les sigue gustando leer poesía. Quizá no tanto la poesía la clásica, pero sí otro tipo de textos menos convencionales, pero no por ello menos valiosos.

-Hablemos de ‘Risas, llantos y denuedos’... ¿es un poemario hijo de la pandemia?

-En realidad no. Sus poemas están escritos antes de la pandemia, aunque durante esta, en parte debido al parón mundial que tuvo lugar, Fito (Rodríguez), Pascual (Mateo) y yo pudimos finalizar el libro. Pero sus textos son prepandémicos; reflejan los temas que siempre me han interesado, trufados con música, que es otro de mis grandes intereses. De hecho muchos poemas incluyen referencias a la música o a los temas musicales que siempre me han inspirado, y en la presentación mi hija tocó el violín y mi hijo el piano.

Música

-¿No ha pensado en musicar sus poemas?

-Me encantaría ser letrista, pero es una tarea absolutamente complicada. Yo admiro mucho a Gabriel Sopeña, que tiene una trayectoria enorme como letrista, o autores como Bunbury, Rayden o Marwán, que son más músicos que escritores. Me encantan los supermúsicos que hacen letras maravillosas, ojalá fuera capaz de evolucionar hacia eso, pero no lo tengo tan claro...

-Terueligráfica ha realizado además una edición muy económica pero excelente.

-Sí, con una portada e ilustraciones de Pascual Mateo que son espléndidas, y que además se relacionan perfectamente con el contenido del libro. Ha hecho un trabajo excelente.

-Dígame a qué hace referencia el título del poemario, ‘Risas, llantos y denuedos’...

-Hace referencia a uno de los poemas, que lleva ese título, y que a su vez habla de una especie de ciclo vital que se repite y que, curiosamente, podría parecer que está escrito a propósito de lo que ha ocurrido en pandemia, pese a que no es así. El teatro clásico dividía las obras en tres actos, y yo divido cada episodio vital en tres periodos, en uno de risas y libertad, en otro de llantos y de dolor, y en otro, que en realidad queda en medio, que son los denuedos, los esfuerzos y el trabajo que junto a los anteriores forman como esos tres espacios. Yo considero la vida como un ciclo que jamás se detiene y que vuelve sobre sí misma... El trabajo y el denuedo es lo que nos impulsa a que, tras un periodo de llantos, volver a reir y disfrutar, sabiendo que nunca estaremos exentos de momentos de dolor. El poema habla sobre la vida como una lucha constante, la ilusión de vivir creo que consiste precisamente en eso, en tener fuerzas y voluntad para hacer que la rueda siga girando.

-Usted es alguien que rara vez deja de escribir... ¿en qué proyectos anda inmerso?

-Tienes razón, escribo casi a diario, y normalmente llevo varias cosas al mismo tiempo, y eso que el tiempo seguramente no es lo que más sobre. Ahora mismo estoy terminando un viejo proyecto, el libro de viajes y viajeros por la provincia de Teruel, que de algún modo ampliaría Viajes y viajeros por la sierra de Albarracín (2018), y que con un poco de suerte podría ver la luz este mismo año. Además sigo escribiendo versos pensando en un nuevo poemario, y en tercer lugar estoy metido en la escritura de una novela de género negro. Seguramente es el proyecto que va más despacio y que más tardará en ver la luz, pero me está gustando mucho. Meterme en el género de la novela criminal está resultando una experiencia interesante.