Víctor Páez, director, actor y productor de teatro: “Nuestros montajes de teatro no van dirigidos al público LGTBIQ+, pero defienden sus valores”

Víctor Páez es una actor, director y productor zaragozano afincado en Madrid, donde está radicada su compañía Opción Teatral. Recaló en el Teatro Marín Con la poli en los tacones, un musical drag que el pasado año, en su primera temporada en Madrid, tuvo dos millones de espectadores y fue destacado como el mejor espectáculo LGTBIQ+ del año.

-Usted es actor, productor y director, pero en el caso de ‘Con la poli en los tacones’ asume solo el papel de director.

-Así es. En este caso dirijo un texto escrito por uno de los actores, Josepote Rodríguez.

-¿Por qué no termina de lanzarse a la piscina y se decide a escribir alguna obra?

-Pues creo que sería muy interesante y me encantaría, pero no puedo. Nuestra productora tiene en diciembre 27 obras en activo, y no tengo ni un minuto para coger un bolígrafo y ponerme a escribir. Pero en cuanto lo tenga creo que lo haré.

-¿Estas 27 producciones en diciembre tienen que ver con el final de la pandemia?

-En realidad no. Tiene que ver con el crecimiento de Opción Teatral como empresa y con que nos hemos consolidado como líderes en el sector LGTBIQ+. Tenemos una sala propia que nos cede Axel Hoteles en Madrid, y con el resto de salas madrileñas diciembre es un mes con muchísima actividad.

-¿Sus montajes se dirigen en especial al público LGTBIQ+?

-No es que nos dirijamos al colectivo, sino que defendemos sus valores. Nuestras obras son comerciales, dirigidas a todos los públicos, sin necesidad de que pertenezcan a ningún colectivo o tengan conocimientos previos. Y son de puro entretenimiento, pero siempre con un trasfondo social para defender unos valores que son importantes. Y con Con la poli en los tacones nos ha pasado una cosa sorprendente y muy bonita. Y es que el público joven, de 18 a 30 años, se divierte muchísimo porque cogen todos los chistes, todas las referencias drag o más propias del colectivo LGTBIQ+. Pero el público de más edad lo disfruta igual porque es un espectáculo muy de revista. Funciona bien con el 100% de la gente.

-Presentar un espectáculo drag no está exento de riegos...

-Fue un reto porque los tres protagonistas no son drag, sino actores que nunca había interpretado ese tipo de papel. Y el estreno en Madrid lo hicimos con 70 drag entre el público. Hay mucha competencia en ese sector y podrían haberse molestado, pero todas nos transmitieron que desde el minuto dos de la obra te olvidas de que son actores porque lo hacen tan bien que te las crees completamente.

-¿Y cómo ha sido el trabajo de hacer que tres actores se conviertan en auténticas drag?

-Ha sido muy fácil, porque los tres proceden del mundo del baile, y el movimiento femenino y el equilibrio en tacones venía ya con ellos.

-¿Qué cuenta ‘Con la poli en los tacones’?

-Cuenta la historia de tres drag que forman una mafia, y se dedicar a robar a gente que busca habitación en su ciudad. Llega una persona que va a enredar su situación, porque además de robarle, querrán ligárselo porque es muy guapo... Todo esto da para situaciones muy divertidas.

-¿Qué papel tiene la música en este montaje? No hay que olvidar que es un musical...

-Así es. La música está compuesta por éxitos muy conocidos de los años 80 y 90, que se integran en la obra a través de la dramaturgia, de lo que va ocurriendo. Todas las canciones son en español, excepto un estribillo que es en inglés.

-La obra está en su segunda temporada, si no me equivoco. ¿Por dónde van a llevarla de gira?

-Por muchísimos lugares. La primera temporada acabó el año pasado por todo lo alto, con dos millones de espectadores, y ahora terminamos, en diciembre, la segunda campaña en Madrid. Vamos a estar girando de viernes a domingo entre enero y junio y de septiembre a diciembre de 2023, por las tres capitales aragonesas y por toda España. No nos vamos a dejar prácticamente ninguna ciudad.

-No debe de ser fácil adaptar un musical para representarlo en un teatro reducido, como es el caso del Marín.

-Una prioridad que siempre he mantenido como productor y director es que mis montajes deben de ser adaptables a todo tipo de escenarios y todo tipo de lugares. Podemos hacerlo en una teatro de madrid y hacer que sea espectacular, o en un pequeño centro cultural sin que desmerezca en absoluto. Yo lo que quiero es llevar un mensaje a la gente, y hacer que se entretenga y disfrute, al margen de dónde viva el público. Creo que eso es parte de la magia del teatro.