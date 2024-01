A quién le importa. ¡Que se note quién manda en el cortijo!

Lunes, 22 de enero. Responsabilidades

Han tenido que pasar semanas y semanas para que haya comprendido lo que ha pasado con la escuela de Caneto y ha sido gracias al reportaje que escribió Eva Pérez Sorribes en El País el sábado. Mucho se ha hablado del cierre de O Chinebro por parte del Gobierno de Aragón a causa de “irregularidades administrativas” y, sobre todo, de las consecuencias, pero se ha sobreentendido que todo el mundo sabía qué pasaba en la localidad del Sobrarbe. Por fin he sabido que el problema residía en que las cabañas-aula, financiadas por el ayuntamiento y la Diputación de Huesca, estaban en terreno de la Confederación Hidrográfica del Ebro, calificado como no urbanizable, y no contaban con accesos pavimentados para vehículos de emergencias. La mecha de la clausura la prendió la directora de la escuela de La Fueva, de la cual dependen las aulas de Caneto, que dijo “no estar dispuesta a volver a asumir responsabilidades” por las irregularidades del colegio.

La regulación y las responsabilidades. He ahí todo el enigma. Un transporte escolar diario de 45 minutos por carretera es mucho más peligroso, además de molesto, pero tiene calculadas las responsabilidades. Veintiún escolares volverán hoy al colegio de Caneto gracias a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. ¡Ojo, 21 estudiantes! El interés de los menores ha prevalecido. Por fin.

Martes, 23 de enero. La poda

Me han admitido a un curso del Inaem en línea sobre técnicas de poda. No he podido esperar a la creación de la Academia Rural Digital para formarme en una materia que presupongo como imprescindible en el mundo rural, bajo la visión de nuestro vicepresidente Alejandro Nolasco. Ni es forja, ni es panadería artesana, ni es restauración de antiguallas agrícolas, pero seguro que es útil. He corrido a anunciar la buena nueva entre mi círculo de amistades y me ha caído la del pulpo.

“Podrías meterte en una cuadrilla de podadores e injertadores, que cobran un pastizal”, me recomiendan. Expreso mis dudas sobre si en 30 horas tendré el nivel suficiente. Me animan con un “no creo que pidan física cuántica, supongo que sí” o “en 30 horas sabrás más de lo que saben algunos con 30 años de profesión”. Mi codicia echa chiribitas. “¿Un curso de poda por internet, sin subirse al árbol ni coger una tijera?”, me comentan. “¡Vaya castaña!”, añade uno de los que me habían animado minutos antes, suavizando la expresión para este diario. “Te invito a un almuerzo si me podas los árboles del hortal”, me dice otro, echando por tierra mis sueños de opulencia.

Reconozco que viviendo a muchos kilómetros de cualquier aula, la formación en línea es una bendición. Pero, ¿se puede aprender de todo por internet? A quién le importa si aprendo o no. Lo importante es salir con un título habilitante bajo el brazo y que gire la rueda de la formación permanente.

Miércoles, 24 de enero. Trabajoadicto

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha señalado que le causa preocupación la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. En una nota de prensa, el PSOE hace referencia a unas informaciones periodísticas que sitúan a Jorge en Puerto Rico viendo un concierto de Luis Miguel “y, además, acompañado de un constructor que ha protagonizado varias polémicas”. Esas informaciones son una noticia en The Objective que remite a “fuentes socialistas” para confirmar la exclusiva. ¿Qué estará pasando para que uno de los digitales más militantes a la derecha haya destapado el pastel?

En contra del tópico, no he conocido a gente más trabajoadicta que en la política. ¡Qué cansos! Pues Jorge, al parecer, quiere reforzar la imagen trillada. ¡Me parece muy bien, Jorge! ¡Que se note quién manda en este cortijo, como diría Jorge Javier Vázquez! ¿Que quieres unos días en enero? ¡Nada de pelear con el departamento de recursos humanos! ¡Tú eres el amo! ¿A quién le importa lo que tú hagas?

Jueves, 25 de enero. Sermonear

Siguiendo con Mayte Pérez, me acabo de enterar de que la gente que me señala, me apunta con el dedo y susurra a mis espaldas en las redes me han echado en cara que la semana pasada no me hice eco del cese de la secretaria general del PSOE Teruel en Ejecutiva Federal. Y digo yo, ¿a quién le importa esa expulsión? No veo algaradas en el Ovalo exigiendo explicaciones. Interesa, como mucho, al núcleo irradiador de la avenida Sagunto, cuando afea al partido del presidente del Gobierno el poco caso que hace al drama de la despoblación. ¿Y de qué sermonearíais si no fuera por la despoblación? Si casi os están haciendo un favor, no atajando el asunto.

A mí me gusta ver el cese de Mayte en clave interna. No es un secreto que las relaciones entre el PSOE Aragón y Ferraz son algo más que tensas. La salida es todo un mensaje. Pero este rollo de politiqueo, ¿a quién le importa, pudiendo hablar de despoblación?

Viernes, 26 de enero Colección

¿Tendrá Donald Trump en la cuenta corriente, contantes y sonantes, los 83,3 millones de dólares que tiene que pagar a la escritora Jean Carroll por difamación? A ver si le pasa como a Tita Cervera, que es súper rica, pero necesitaba efectivo constantemente en 2017 y tuvo que subastar obras de su colección y poner a la venta patrimonio inmobiliario. Claro, hasta que el Ministerio de Cultura le soltó una paga de 6,5 millones anuales por el alquiler de su colección.

Sábado, 27 de enero ¡Jesucristo!

La Semana Santa de Sevilla ha dado a conocer el cartel de la celebración y se está armando la marimorena. En el póster se ve a un Jesucristo que bien podría estar protagonizando un anuncio de Calvin Klein. Yo lo veo y ya estoy cayendo rendido a sus pies. Habrá que esperar el dictamen del órgano de autorregulación católico para conocer el veredicto, pero no tengo ninguna duda de que lo tachará de ofensivo por convertir a Nuestro Señor en un oscuro objeto de deseo y no en la esencia del dolor y el sacrificio.

Ya pasó hace unos días en el Reino Unido, cuando la marca de ropa interior sacó un arte protagonizado a cantante FKA Twigs, que ha convivido con otro donde se ve al novio de Rosalía, Jeremy Allen White. El ente de autorregulación británico consideró que el anuncio de la chica sexualiza a la mujer y propuso retirarlo porque la “composición de la imagen centraba la atención de los espectadores en el cuerpo de la modelo en lugar de en la ropa anunciada”. Seguro que los espectadores solo ven el trozo de tela en el caso de Jeremy Allen.

Domingo, 28 de enero. Suelta

Habrá que ir preparándose para el Benidorm Fest, que es la semana que viene. La canción que parte con el mayor número de escuchas en Spotify y Youtube es Zorra, de Nebulossa. No sé si se alzará con el micrófono de bronce, pero sí sé que lleva en mi cabeza desde que se dio a conocer. El mensaje liberador de la letra es de los que no llaman a la indiferencia. “Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo”, se queja la vocalista, aun a sabiendas de que es “una zorra de postal, a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual. Lapídame, si ya total”. Yo ya la he hecho mi canción de 2024. ¿Quién me iba a decir que el espíritu de A quién le importa volvería este año?

La imagen de la semana. Los pies De Diego

El destino de Diego de Marcilla fue el que eligió para sí mismo. No sé yo si Isabel estaría muy de acuerdo con las decisiones del amante, pero me da a mí que el chico no era mucho de seguir la norma. En la fotografía, los pies de Diego en el Mausoleo de los Amantes.