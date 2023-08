A título oneroso. Hemos normalizado una vida lujos absurdos

Lunes, 14 de agosto. Roceros

Leticia Sabater sigue con su gira turolense y los territorios aledaños. Hoy es noticia porque de camino el viernes pasado a La Mata de Morella, en la provincia de Castellón, se salió de la carretera y un tractorista del pueblo tuvo que sacarla de la cuneta. Leticia ha agradecido a todo el vecindario y al propietario del tractor por la colaboración, sin necesidad de llamar a la asistencia por carretera del seguro. A saber lo que le subiría la prima en caso de dar reporte del accidente. Según la cadena SER, Leticia llegó “subida al tractor” al polideportivo municipal. Así es como llegan las grandes artistas a nuestros escenarios (emoticono de cara sonriente y ojos en forma de corazón).

Somos roceros, no nos engañemos. Pero roceros con buena intención, no como la organización de Miss Universo en Indonesia, que ha obligado a unas participantes a desnudarse para hacerles “controles corporales”, según Euronews. La idea era conocer de primera mano si tenían cicatrices o signos de celulitis. En ningún momento pensaron que la acción era lo más degradante a lo que puede exponerse cualquier persona. El certamen Miss Universo no se cancela para siempre, de todos modos. Estas mujeres se han atrevido a denunciar la situación, pero a saber cuántas callan con ansias de fama efímera.

Martes, 15 de agosto. Acierto

¿Te escandalizarías porque en una obra de teatro dicen las palabras “picha” y “hostia”? ¿Y si se hablara de la muerte o de la existencia del alma? Pues me han dicho que ayer hubo quien se incomodó durante la representación de la obra Chiquilladas de AZ Teatro en Aguatón. También hay quien me ha dicho que si hay gente que se va de una función no es en sí mismo un fracaso, sino un éxito porque el teatro conmueve, provoca, excita, sorprende, cabrea y emociona. Y que quienes se marcharon son el ejemplo del acierto de la obra.

Luego también me he enterado de que se ha dicho que la organización debería haber anunciado para quién se recomendaba la obra. Me consta de que se hizo un aviso, porque nos conocemos. De todos modos, ¿tendremos que volver a calificar los espectáculos con dos rombos o con calificación S? Tengo la sensación de que por los guardianes de la nueva moralidad es lo que habría que hacer.

Miércoles, 16 de agosto. Micono

Por fin llegan a España las noticias procedentes de Italia sobre la fiesta de pedida de mano y cumpleaños de Cristina Seymandi. El novio, el multimillonario Massimo Segre, tomó el micro en un momento y leyó una carta en la que ponía: “Querida Cristina, a Micono, vete con tu abogado, sé feliz con él, como sabes está todo pagado”. ¿Qué tendrá Micono, que todo el mundo quiere visitar la isla, incluso las personalidades turolenses más relevantes?

Massimo y Cristina parecían la pareja ideal, pero al parecer ella ha querido algo más con el abogado y él no se lo ha perdonado. Bueno, y también con algunos hombres más. "No crean que me complace desvelarme como un cornudo frente a todos ustedes", explicó Massimo a los asistentes tras su discurso. La valentía está muy bien, Massimo, pero hay que tenerla donde corresponde porque en la fiesta de autos tiene pinta de vendetta. Luego no te extrañes de que Cristina esté planteándose una demanda por difusión ilícita de datos personales.

Jueves, 17 de agosto. Cronología

8:40. Leo que hay principio de acuerdo entre Junts y el PSOE para apoyar la candidatura de Francina Armengol para presidir el Congreso de los Diputados. 11:01. Leo que el PP se queda solo votando a Cuca Gamarra porque Vox se desmarca.11:14. Leo que la coalición progresista consigue 178 votos para Francina, frente a los 139 para Cuca. 13:30. Leo que habrá quien diga en breve “mesa ilegítima”. 14:44. Leo que el adjetivo progresista carece ya de sentido y que están diluyendo el estado de derecho y las bases en las que se cimienta la sociedad española. 16:38. Leo que hay que probar otra estrategia porque aunque Pedro Sánchez sea chulo, oportunista e inmoral, ha ganado votos. 16:49. Leo que es amargo y desolador que Alberto Núñez Feijóo y el PP no tengan compañeros de viaje como resultado de su soledad e incapacidad para buscar socios. 21:08. El Confidencial publica que el PP plantea convocar un congreso extraordinario para reforzar a su líder tras el varapalo de la votación para la mesa del Congreso.

La terca realidad es que es han sido 178 votos contra 139. Y eso que el PP ha ganado las elecciones. A todo esto, ¿qué habría votado Teruel Existe?

Viernes, 18 de agosto. A título oneroso

Me acabo de enterar de que hay páginas web y aplicaciones para móviles para sugar dating. Estoy en choque. O sea, que hay gente madura y solvente, según un diario de provincias, que se apunta a bases de datos afirmando tener una vida desahogada y gente que se apunta buscando a estas personas adineradas para que les paguen caprichos como bolsos, operaciones estéticas o viajes de lujo. Es evidente que estos pagos en especie son a título oneroso. No se dice expresamente, pero se da por hecho por ambas partes.

Hemos normalizado, gracias al Instagram, una vida de lujos absurdos y hay quien acepta que para conseguirlos no está tan mal ejercer la profesión más antigua del mundo. Quien paga no le hace ascos a nada; solo pretende que la sociedad aplauda el puterío.

Sábado, 19 de agosto. ‘Chillinguitos’

David Remartínez publica en El Comidista un artículo sobre los chillinguitos. Como dirían sobre Lola Flores, ni actúa ni canta ni baila pero no se lo pierdan.

Un chillinguito es un chiringuito “concebido para personas excepcionales” donde “los langostinos se acevichan; las cigalas se alinean en vertical; los tomates de las ensaladas son rojos, amarillos y naranjas; y en los espetos, las sardinas vienen limpias”. En cuanto a la clientela, es cuidadosamente desaliñada, “con una sofisticación en el porte y con un blanqueamiento dental colectivo”.

¿Cuándo conseguiremos atraer al personal a nuestra riqueza paisajística, por encima de las vistas del chiringo de playa? Pues cuando concibamos negocios que seduzcan a la fauna más moderna y que sea digna sucesora del universo viceverso. En la costa siempre han tenido más visión de negocio.

Domingo, 20 de agosto. Filtro azul

La Cochrane, la biblia sobre la revisión rigurosa y sistemática sobre los estudios relacionados con la salud, acaba de publicar que las gafas y los filtros para proteger a los ojos de la luz azul de las pantallas de los teléfonos y otros dispositivos portátiles no sirven para nada. Hay incluso quien dice que pueden resultar perjudiciales en personas sanas. Pues nada, que hemos vuelto a ser víctimas de la publicidad de productos milagrosos. Una vez más. Y las veces que nos quedan, por desgracia.

La imagen de la semana. Aplausos

Hacía diecisiete años que no había dance en Visiedo. Ayer tocó poner fin a tantos años de sequía. Quienes lo han organizado no tuvieron en cuenta el cambio climático, cuyo efectos se están notando a toda velocidad, y que hoy en día no es muy conveniente programar una actividad así a las seis de la tarde. En el dance, como en las plazas de toros, la plebe hemos estado al sol y las autoridades a la sombra. Eso sí, el diablo de la imagen ha puesto finas a las fuerzas vivas: “¡Fuera todos los curas, alcaldes y enredos!”. Te dejo que asocies cada sustantivo a cada personalidad. “¿Cómo osas?”, ha respondido el ángel. El diablo ha seguido calificándolos de “gente canalla” y “granujas”. Las autoridades han aplaudido. Todas, menos el cura.