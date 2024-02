Arriba, abajo. Del globo no me bajo, por lo menos en un mes

Lunes, 19 de febrero. Operación Triunfo

He seguido la primera edición de Operación Triunfo en Amazon Prime Video a través de las crónicas de Eva Güimil en El País y de Juan Sanguino en Jenesaispop. No ha hecho falta más. Y eso que este año merecía la pena ver las galas, pues no superaban nunca las dos horas de duración y a las doce podías estar en el catre. Para quienes creen que el OT actual sigue siendo el mismo que el de Bisbal, Rosa y Bustamante, cabe decir que se equivocan. Ahora cada concursante busca su propio camino con su propia personalidad, “tal como soy” como diría Tino Casal, y nadie se empeña en convertirles en estrellas estándar.

Ha ganado Naiara, la choni de Torrero para quien, según Juan, “todos los días son sábado noche y todos los coches son coches de choque”. No hay cifras sobre el seguimiento porque las plataformas digitales son muy herméticas al respecto, pero no hay duda de que ha sido un éxito por la conversación social entre menores de 30 años, los encuentros multitudinarios con el público o la venta de entradas a los clásicos conciertos grupales.

Martes, 20 de febrero. Alain Delon

Miquel Farrés, el médico de cabecera de Saldes, en el Pirineo catalán, se ha convertido de repente en toda una celebridad de Cataluña por el vídeo que ha preparado el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya para promocionar los destinos rurales entre la profesión. El plan de incentivos incluye una paga adicional de 3.500 euros anuales para quienes se atrevan a instalarse en el campo.

El vídeo comienza con Miquel presentándose. Miquel tiene una voz como muy de Alain Delon cantando Paroles Paroles, que te deja embarazada solo con oírla. ¡Las señoras de Saldes están tan pagadas que se han encariñado de él! Enseguida se ha puesto el grito en el cielo porque estamos cosificando a Miquel. Hasta él mismo ha asegurado que lo que ha pasado es “muy bestia y triste”, y que está “un poco disgustado con lo que han hecho al final” en el vídeo. Son las cosas de hoy en día. Si eres un callo malayo no te eligen para salir en cámara; si eres agradable para la vista, pasas a ser un icono sexual. Circula la leyenda de que yo entré en esta casa en base al segundo enunciado…

Miércoles, 21 de febrero. Normalidad

La Guardia Civil ha detenido en Don Benito, ciudad que formará parte de la nueva ciudad extremeña de Vegas Altas, a un cura de Don Benito y a su novio por traficar con Viagra y otros afrodisíacos. Lo que más me maravilla de la noticia es que se hable con tanta normalidad de esta pareja, que claramente vive en pecado.

Jueves, 22 de febrero. Vecinos ilustres

El Panteón de Francia cuenta con dos nuevos vecinos ilustres, el armenio Missak Manouchian y su esposa Mélinée, quienes lucharon en la resistencia contra el nazismo. El español Celestino Alfonso, que formó parte también del Affiche Rouge, el grupo de activistas liderados por Missak, ha entrado también de forma simbólica en el Panteón. Sus restos seguirán en el cementerio de Ivry-sur-Seine, en el sur de París, donde tiene una calle a su nombre. Marine Le Pen ha asistido a la ceremonia del Panteón, cosa que no ha gustado un pelo a los familiares de quienes formaron parte del Affiche Rouge. Xenófoba y racista, pero deseando dulcificarse. Todo bien.

Viernes, 23 de febrero. Hoja de servicios

Cientos de profesionales del sector primario han recorrido las calles de Teruel en señal de protesta. Me han llamado la atención dos de las pancartas: “Envenenan nuestro cielo. Queman nuestros bosques. Destruyen nuestros pantanos. Y lo llaman: cambio climático” y “No somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba”.

En relación con la primera, poco que decir. A mí, que no me esperen tras esos lemas. Y, a poco que rasquen, quienes se sitúan tras ella deberían ver cuánta estulticia hay bajo esas proclamas. Respecto a la segunda, he parado atención sobre quienes son las cabezas visibles del movimiento 6F en Teruel. Para asegurar “no somos ni de izquierdas ni de derechas”, aludiendo a un carácter apolítico de las reivindicaciones, hay que tener una hoja de servicios muy limpia y me parece que es una condición que no cumplen ciertos líderes de esa nueva plataforma independiente de agricultores y ganaderos de Teruel.

Sábado, 24 de febrero. Trágica realidad

El diario regional francés La Marseillaise publica en portada que el presidente Emmanuel Macron confesó al sindicato de agricultores Modef hará una semana que quienes cobran el salario mínimo interprofesional “prefieren suscribirse a plataformas digitales” y comprar teléfonos móviles inteligentes antes que procurarse “una alimentación saludable”. La cadena de televisión TF1 ha consultado a fuentes del Elíseo y estas han desmentido que Emmanuel haya dicho una barbaridad así. Raymond Girardi, del sindicato Modef, ha reafirmado la versión de La Marseillaise: “Sí, éramos muchos y confirmo que escuchamos aquello”. La frase de Emmanuel fue a consecuencia de la queja sobre las dificultades que tienen las explotaciones ecológicas. Comer sano no es necesariamente comer ecológico, pero este sistema de producción garantiza unos métodos que nada tienen que ver con los de la agricultura convencional.

Esto es como cuando Mariano Rajoy dijo aquello de “no somos ricos y no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades” o cuando el ministro de Fomento socialista José Blanco dijo algo similar: “Los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que apretarse el cinturón”. Aquellas frases levantaron una gran polvareda, pero encerraban una trágica realidad. Pues en lo de Emmanuel ocurre algo similar. Las clases medias y medias-bajas solo miran el precio mientras recorren los lineales del súper. Y, por increíble que parezca, no ponen el mismo celo a la hora de pagar múltiples abonos televisivos o comprar tecnología. Ambos hechos responden al mismo impulso: la prioridad que potencia el consumismo en el que vivimos.

Por otro lado, he mirado qué pide el sindicato francés Modef y, qué quieres que te diga, no tiene nada que ver con lo de ayer en la capital. Ni rastro de la Agenda 2030. Hay propuestas tan concretas como limitar las ayudas de la PAC a 50.000 euros por perceptor, doblar el pago redistributivo de la PAC en las primeras 52 hectáreas, aumentar el presupuesto para la agricultura ecológica en 60 millones de euros, una ayuda de 30.000 euros a quienes se jubilan y transmiten la explotación, el establecimiento de préstamos a interés cero con un límite de 30.000 euros, la prohibición de instalar placas solares en las tierras de cultivo o el acceso al agua como bien común. Ninguna de estas fórmulas se las he oido a nadie del 6F. Igual es que solo benefician a los de abajo. Lo que sí les he leído es que Perro Sanxe “es el cerdo que queremos dejar de alimentar”.

Domingo, 25 de febrero. Ni canta ni baila

Tengo que reflexionar. Para el sector, no soy agricultor. Ni bueno ni malo. No soy. Para la profesión, no soy periodista. A lo sumo dicen “ni canta ni baila, pero no se lo pierdan”. Solo me queda ser comisario político. Y ni eso hago bien, pues propino demasiados versos sueltos. Triste futuro es el que se me avecina.

La imagen del día. Vivienda asegurada

El jueves ardió un edificio doble en Valencia y han muerto en el incendio, al menos, diez personas. En cuestión de minutos, más de 400 vecinos se han quedado sin nada. A partir de ahora comienza un rosario de trámites con las compañías. Solo albergo la esperanza de que todo el mundo contara con un seguro, porque ahora se lleva más poner carteles avisando de la instalación de alarmas.