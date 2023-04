Artistas: solo el ¡Hola! es capaz de dirigir la agenda pública

Lunes, 27 de marzo. Fuera de mercado

Rayden deja la música. A partir de ahora se dedicará a publicar novelas y habrá que llamarlo David Martínez Álvarez, en vez de Rayden. Es evidente que no se ha asesorado con una consultoría de mercadotecnia a la hora de escoger nombre artístico literario. La razón principal es que ve poco a su hijo. No es plan de reconocer que tiene 37 años y en el artisteo es solo un madurito interesante. En el zoco laboral estándar estaría fuera de mercado.

Martes, 28 de marzo. Relación cordial

Humza Yousaf, de origen pakistaní, va a liderar el gobierno escocés. Se va a producir un “acontecimiento histórico planetario”, como diría Leire Pajín, pues el primer ministro de Reino Unido es Rishi Sunak, de origen indio. Teniendo en cuenta que India y Pakistan andan a la greña, esperemos que la relación entre Humza y Rishi sea lo más cordial posible. Sobre todo porque Humza es un peligroso independentista escocés.

Mientras, en España, a escasas semanas de unas elecciones autonómicas y municipales, escasean las candidaturas lideradas por gentes de origen extranjero. Quizás se dé el caso en algún pueblo de la costa valenciana o andaluza. Y porque hay localidades con más población foránea que local.

Miércoles, 29 de marzo. ¡Hola! ¿Qué tal?

El ¡Hola! está que se sale. Si la semana pasada sacó en portada una entrevista exclusiva con Isabel Pantoja, que hacía siglos que no decía ni mu, hoy publica otra exclusiva desconcertante. Ana Obregón vuelve a ser madre con 68 años, tras comprar un bebé en Estados Unidos. La fotografía de la portada muestra a Ana con la recién nacida en brazos. La imagen más inaudita está en el interior de la revista y enseña a Ana saliendo del hospital en silla de ruedas, como si fuera una parturienta al uso. El titular más turbador, que da en el clavo, es el de Telemadrid, la televisión autonómica de la capital: “La actriz y empresaria ha dado a luz en Miami a una niña el pasado 20 de marzo, un embarazo que llevaba en la más absoluta discreción”.

¿Qué refleja mejor el pulso de la sociedad española? ¿El ¡Hola! o el Cinco Días? Tengo pocas dudas: el ¡Hola! La revista del corazón más elitista es capaz de poner un tema en la agenda de todos los medios, mientras que el diario económico se enroca en asuntos que no tocan la fibra sensible del personal. Mi Carmen Lumbierres ha comentado un hábil “comprar personas; a todo color, en portada”. Pues sí, pero es que igual esta es la manera de que mucha gente tome conciencia de lo que supone pagar a una industria sin escrúpulos para que una mujer, casi con toda seguridad con pocos recursos, acabe gestando un retoño para un tercero con pasta. Porque, por mucho que digan, tener descendencia no es un derecho.

Jueves, 30 de marzo. Aitana

Aitana se lleva un kit de medicamentos cuando viaja al extranjero. Un fin de semana solo es genial para Aitana si no hace nada. Pues chica, no sabes lo que te pierdes en el Diario de Teruel. Aitana no soporta los silencios en la primera cita. A Aitana no se le da bien bailar y no le importaría convertirse en perro. Los fanes regalan a Aitana comida sin gluten en fiambreras. Aunque no le gusta bailar, a Aitana le gusta Pump Up the Jam de Technotronic. “Es increíble esta canción”, confiesa Aitana. A Aitana le repiten mucho que es muy dulce. La especialidad culinaria de Aitana es el pollo al curri, que no a la Pantoja, y la tortilla de patata, con el matiz imprescindible de tanto con cebolla como sin cebolla. Aitana es fan de Adele. Y hasta aquí el perfil de la cantante Aitana que han hecho en El Hormiguero. No han faltado saludos a su pueblo, Sant Climent de Llobregat, como si estuviera llamando a la radio para pedir una canción, y unas declaraciones sorprendentes: Aitana se pone mascarilla si anda por la Gran Vía de Madrid. Para disimular. Así que ya sabes, si ves a una con mascarilla por allí, es Aitana.

Viernes, 31 de marzo. Lo que me faltaba

Publica hoy el digital nada objetivo The Objective que la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI tiene “una laguna” que “legaliza la gestación subrogada si la mujer se declara hombre”. Esto no lo vimos venir. Hay que reconocerlo. La noticia va acompañada de una fotografía de una pensativa ministra Irene Montero en el Senado apoyando la frente sobre las manos entrelazadas, como diciendo “mira, lo que me faltaba”.

Mientras tanto, en el mundo real, cientos de personas han salido hoy a la calle para visibilizar a las personas trans. No dejemos que el discurso de odio gane la partida.

Sábado, 1 de abril. Democracia

Cientos de expertos y empresarios piden suspender y regular los avances de la inteligencia artificial. Sugieren una moratoria de seis meses para asegurarse de que los efectos serán positivos y los riesgos, controlables. Ramón López de Mántaras, investigador del CSIC, cree que con las falsedades generadas por inteligencia artificial “están poniendo en peligro la democracia”. A ver si detrás de la inteligencia artificial hay algo más que una máquina…

Domingo, 2 de abril. Códigos de barras

Estoy escaneando sin parar códigos de barras de latas y botellas de plástico como si trabajara en el Mercadona. Me enteré el otro día de que dan puntos si luego los asocias a un contenedor amarillo de la capital y ya estoy haciendo cuentas, que no cuentos, de las cositas de las que me beneficiaré y de los datos que voy a ofrecer a saber quién sobre mis hábitos de consumo.

La imagen de la semana: 53,29 kilos de hierro

El jueves asistí a la última charla sobre el Torico y su plaza organizada por el Instituto de Estudios Turolenses en el Museo de Teruel. Salí muy perplejo de allí. Jaime Vicente, director del museo, destripó el contenido de su discurso nada más comenzar con un “el Torico no es falso”. Podía haberme ido en ese mismo momento, pero por suerte me quedé. Sin subirse al pulpillo, como hacen en el Sálvame, la restauradora del museo, Pilar Punter, soltó unas bombas que dejaron el napalm de la Guerra de Vietnam en un inocente fuego de artificio.

Pilar apuntó que la propuesta de restauración tiene que garantizar la estabilidad del material, recuperar la estabilidad mecánica y mantener la imagen histórica. Siempre bajo los criterios de la mínima intervención y el respeto a la obra, haciendo discernibles los retoques y con materiales compatibles con la fundición gris en hierro de la que está fabricada la escultura. A partir de ahí, ha de ser el ayuntamiento quien decida, como custodio del bien, qué hacer con la pieza. Pilar puntualizó que el Torico, como monumento, tiene una vertiente ornamental, pero que habrá que reflexionar sobre si los usos a los que se ve sometido son compatibles con el estado de la pieza. Si el Torico ya era relativamente frágil por su método de fabricación, todavía lo será más una vez restaurado.

De todos modos, todo este comentario previo fue una fruslería ante la que se avecinaba. ¿El Torico que se encuentra ahora sobre la columna de la fuente es de bronce? ¿De qué aleación? Parece ser que el ayuntamiento no suelta prenda. Y si el propio ayuntamiento dio alas a las dudas sobre la autenticidad del Torico derribado, igual ahora está favoreciendo la generación de una futura teoría conspiranoica, queriendo o sin querer, sobre el material de la pieza. Que en 2022 no haya luz y taquígrafos sobre el símbolo de la ciudad es, cuanto menos, curioso. La urgencia por tener un sustituto en la plaza para no arruinar las fiestas de la Vaquilla no debe impedir que haya transparencia. Aunque, bien pensado, como sugirió Jaime, si el ayuntamiento considera el Torico un mero elemento de mobiliario urbano, más que un bien cultural, no hacen falta muchas alharacas.