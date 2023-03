Mañana tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Teruel una charla-coloquio que lleva por título "La grandeza de ser torero", en la que participará el diestro Ginés Martín. Dedicar un espacio en la casa consistorial para divulgar un tema tan espinoso para algunos como la tauromaquia ha desatado la ira del portavoz de Ganar Teruel, Nicolás López, que aseguraba esta semana que la utilización de este salón "roza el bochorno y el atraso como sociedad".

Va más allá en sus declaraciones diciendo que el PP "roza lo enfermizo" intentando imponer lo taurino en la ciudad. Una ciudad cuyo emblema es… ¡un toro! Y añadía López que "este Ayuntamiento ha llegado a reclamar, desde que puedan entrar menores en las plazas para poder inculcarles desde pequeños la afición, hasta organizar un nefasto congreso taurino que acabó con el símbolo de la ciudad por los suelos". Insisten desde Ganar Teruel que este coloquio “supone cruzar una línea que no pensábamos que iban a atravesar, la de utilizar el salón de plenos, de la casa consistorial de todos los turolenses, para fomentar la tortura que supone la tauromaquia”.

Sin ser yo un defensor acérrimo de las corridas de toros, sí que lo soy (sin fisura alguna) de la libertad de expresión. Y precisamente por eso considero que el salón de plenos es de todos. Y ese "todos" incluye a las miles de personas que están a favor de la tauromaquia en sus múltiples expresiones según marca la ley. Entiendo perfectamente la postura de López, que considera una "tortura animal" estos festejos… pero no sé si llamar "atrasados sociales" a una parte de los turolenses es una buena estrategia electoral.

Y menos cuando el salón de plenos del Ayuntamiento acoge un sinfín de actos de todo tipo a lo largo del año… ¡Incluso una misa! Ya lo recuerda el propio López en la misma nota de prensa, que oficiar un acto litúrgico en la casa de todos “atenta contra la imparcialidad religiosa que las instituciones deben de garantizar, tal y como la propia Constitución Española indica". Confunden una vez más, desde ciertas formaciones políticas, que España es un estado aconfesional, que no laico. Que no es lo mismo. Esto es lo que permite, no sólo hacer misas sino, en caso de que se viese oportuno, hacer una sesión de meditación hindú, dar el pistoletazo de salida al Ramadán o conmemorar el Janucá judío si hace falta.

La cuestión es censurar. Eso sí, sólo lo que algunos consideran que nos "atrasa" como sociedad. Da igual que haga más de un siglo que se celebre esa misa por Santa Rita (patrona de los funcionarios) cuya asistencia, faltaría más, es voluntaria. Da lo mismo que se haya respetado esta tradición con los gobiernos municipales de todos los colores antes y después de la dictadura. Ya puestos… ¡Acabemos con las procesiones de Semana Santa también!

Pasa lo mismo con los toros. En una ciudad donde hay una arraigada tradición taurina y cuya fiesta, precisamente, gira siempre en torno al toro, ¿qué hará Ganar Teruel si llega a la alcaldía? ¿Prohibirá los ensogados por las calles del centro porque la vía pública es "de todos"? Espero que, por coherencia, la formación del señor López lleve en su programa electoral claramente estipulada la abolición de los festejos taurinos en Teruel después de haber asegurado que una charla-coloquio es una forma de "fomentar el maltrato animal" y "un atentado contra la democracia en nuestra ciudad". Espero no verle pactando con los que decidan mantener estas tradiciones "antidemocráticas"... porque si no va a tener usted un ataque de cuernos entre sus votantes.