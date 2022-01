Bicho de Luján: la gente está más por fantasear planes de futuro

Lunes, 27 de diciembre. Muy sesgada

El director de la Cátedra de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla, nos da un buen golpe a la profesión periodística en una entrevista que publica la Asociación de Periodistas de Aragón: “Hay una visión muy sesgada hacia lo que puede ser el tema de la despoblación. Es decir, pasan muchas más cosas en el medio rural, pero los medios de comunicación, que era un tema que básicamente ignoraban hasta hace poco, han entrado también dentro de este frenesí. Muchas noticias se centran en esta cuestión y quizás se da una imagen excesivamente dramática del medio rural. Echo en falta más noticias de iniciativas”. Y añade: “Parece que lo que pasa aquí no sucede en ningún lado y realmente es una pauta muy común en el conjunto de los países desarrollados. Desde los medios políticos hay un frenesí también de iniciativas, pero los medios de comunicación solo reflejan cuando se lanzan estas iniciativas y han olvidado un poco este papel crítico que también tiene la prensa de evaluarlas”.

¡Zasca! Ya es hora de que dejemos de hablar de nuevas propuestas y nos dediquemos a valorar los resultados de las que se han realizado hasta ahora, que son muchas y variadas. Los periodistas servimos para algo más que para repetir hasta la extenuación comunicados de prensa. El problema es ¿quién pagará esas investigaciones? Si el mismo Vicente reconoce en la entrevista que poco se puede hacer porque “ha habido una precarización, un recorte de plantillas y, realmente, [los medios locales] no tienen capacidad o posibilidades de hacer mucho más de lo que están haciendo”. Somos un territorio pasto de populismos de todo tipo.

Martes, 28 de diciembre. Inocentada

¿Será una inocentada lo de Valtònyc o qué? Pasados unos minutos de las ocho de la tarde, el rapero mallorquín ha publicado un tuit que, traducido del catalán, dice: “A las 9:15, Bélgica me ha levantado las medidas cautelares y he podido salir del país. Tras diez horas de coche cruzando Francia, he entrado en el Estado español tras cuatro años de no poder hacerlo para visitar unos amigos de Euskal Herria. Saludos y hasta la próxima, Guardia Civil”. ¡Bum!

La Guardia Civil no ha dicho ni pío, pero la hinchada se ha puesto las botas. Lo más bonito que le han dicho es “no vuelvas nunca, que será un placer no verte pisar España en tu vida”. Nadie se ha parado a pensar que la decisión de la justicia belga de rechazar la petición de euroorden del Tribunal Supremo para extraditar al artista es el enésimo revés europeo a las demandas españolas. O los equipos profesionales que asesoran al movimiento independentista catalán son un portento, o la magistratura española no es capaz de basar reclamaciones en estándares internacionales. Quizás es un totum revolutum de razones.

Miércoles, 29 de diciembre. Colapso

El centro de salud de Utrillas y los consultorios que tiene asociados han vivido una mañana complicada. Muchas consultas han tenido que anularse por falta de personal. Lo que nadie se esperaba es que el hartazgo ciudadano se haya convertido inmediatamente en una concentración contra la precarización del servicio sanitario en el medio rural. La verdad es que tras casi dos años de pandemia es difícil justificar la suspensión de servicios a causa del coronavirus. Ha habido tiempo de sobra para corregir vicios del pasado y parece ser que todo sigue igual o peor.

Al parecer, el problema es el mismo en el mundo rural y en el mundo urbano. No nos vengamos arriba. La asistencia primaria no es una prioridad para las autoridades competentes y los hechos lo demuestran. Deslumbra más una inversión millonaria en un centro hospitalario que el refuerzo de personal y una gestión ágil de las bajas en el primer escalón del sistema sanitario. Y si no que se lo pregunten a Isabel Díaz Ayuso, que arrasó en las últimas elecciones madrileñas blandiendo el éxito del hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal.

Jueves, 30 de diciembre. Las caras, Juan

Estas son Anne Igartiburu, María del Monte y Paz Padilla. María dice: “¿Es verdad que Ana Obregón es positivo?”. Paz responde: “La gente con el pasaporte Covid ha ido infectando a todo el mundo”. María contesta: “Y lo has vuelto a pasar”. Paz replica: “La vacuna es una proteína que te meten, la Spaider, que es por donde entra el virus”. En un mundo ejemplar, el chiste acabaría aquí pero en la vida real la cosa sigue: “Pero, claro, la vacuna es la del bicho de Luján. ¡Y el bicho ha mutado!”. Anne escucha atenta y asiente solícita como si John Cobra estuviera agarrándose el paquete y soltando una expresión soez. “¡Ahora tenemos la Oritrón!”, añade Paz. Anne solo puede subrayar la sentencia, letra a letra de la variante, con los dedos. “El bicho no entra por la puerta, entra por la ventana. Te metes la Spaider, que es la de la puerta, pero ya no sirve con la ventana”, aclara Paz. María hace un ejercicio circular de movimientos oculares. Grábales las caras, Juan, las caras.

Media España ha asistido en diferido a este encuentro digital a través de Instagram y ha cargado contra la humorista gaditana por irresponsable y no ser nada científica. Lo que de toda la vida era un íntimo y nimio corrillo de vecinas, ahora es una transmisión masiva por las redes que recibe el escrutinio de miles de ojos. Hacía mucho que no me reía tanto. Para mí ha sido uno de los momentos más delirantes y divertidos del año, intrascendente como cualquier otra reunión a la fresca de las noches de verano y extremadamente cómico. Necesitamos más situaciones así y menos dramatismos que convierten nuestra existencia en una calamidad continua.

Viernes, 31 de diciembre. Chicas de oro

Betty White ha fallecido. Se va la última de las chicas de oro que nos alegraron la década de los ochenta. Quizás el día de Nochevieja es el peor para dejar este mundo. La gente está más por fantasear planes de futuro y pasar una velada de diez que por rendir homenaje a una gran actriz. Hace nada leí que el secreto de su longevidad, 99 años, era mantenerse activa y optimista, además de no comer nunca verduras. En estos momentos hay expertos que tienen la cabeza a punto de reventar.

Sábado, 1 de enero. Nacimientos

Bruno, Liam David e Ila se han convertido en los primeros nacimientos, por provincias, de este 2022 en Aragón. Los alumbramientos han sido en Zaragoza, Barbastro y Alcañiz, respectivamente. La madre de Bruno acababa de dar positivo en las pruebas de detección del coronavirus ayer mismo, por lo que se le aplicó el protocolo covid para parturientas. No son tiempos fáciles, por desgracia. Y, aun así, es motivo de celebración comenzar un nuevo año con buenas noticias.

Domingo, 2 de enero. 2021

Por vez primera en más de dos años de Diario de Campo, este domingo no pasa absolutamente nada. ¡Menudo comienzo de año! Igual es buen día para oírse el último pódcast de Radio Monotes donde me han invitado a comentar las principales noticias de 2021. Los nuevos formatos se abren paso; las viejas anotaciones diarias están demodé.

La imagen de la semana / Campo y playa

Primer día del año, primera salida al mar. No todo iba a ser quedarse a la espera de nieve en las montañas. No hay grandes aglomeraciones a pesar de que el tiempo es magnífico. Quizás medio país está en confinamiento preventivo y por eso hay poca gente por el campo y playa. O, a lo mejor, ha calado la idea de que la naturaleza es un lugar peligroso porque no es obligatorio el uso de mascarilla. Sin ningún género de duda, el centro comercial ofrece una mayor seguridad.