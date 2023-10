Bufés libres: salen más baratos los cruceros que la residencia

Lunes, 2 de octubre. Vacaciones en el mar

Tengo la impresión de que Marty y Jess Ansen, un matrimonio australiano jubilado, siempre fueron apasionados de Vacaciones en el Mar. Era comenzar el serial y soñaban con ver su cara y su nombre entre los círculos de Anne Baxter o Gloria Vanderbilt, además de ir a la barra de Ted Lange en la cubierta a tomarse un margarita. Marty y Jess se han ganado la fama en las antípodas porque llevan acumulados 51 cruceros seguidos. “Es nuestro estilo de vida”, ha declarado Jess al programa de televisión A Current Affair del Channel Nine.

Marty y Jess hicieron cuentas tras las restricciones de la pandemia y comprobaron que les salía más barato ir de barco en barco, sin pasar por casa, que ingresar en un asilo. Así que, dicho y hecho, llevan casi 19 días y 500 noches en camarotes. Reconozco que estos testimonios de envejecimiento activo me dan esperanza. No es la primera vez que oigo una historia así. La leyenda rural afirma que sale más rentable pasar el invierno en un hotel de Benidorm, donde encima te dan de comer y te arreglan el cuarto, que en una casa de cualquier pueblo de Teruel.

Martes, 3 de octubre. Dos rombos

La cantante Aitana ya no es un modelo para la juventud. Se ha difundido por internet un vídeo del inicio de la gira Alpha el fin de semana pasado en Valencia donde la de Sant Climent de Llobregat se sienta sobre uno de sus bailarines simulando, arrebatada y vehemente, un intercambio carnal. Una actuación poco convincente, todo sea dicho. Se achaca a Aitana que es un referente para la infancia y que está llevando hacia la perdición al público menor de edad. Me pregunto qué escucha alguna madre cuando la hija se pone a la novia de Sebastian Yatra, el de “quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa menear”, y canturrea “déjame tenerte una vez más; que estas ganas no se van, cuanto más me comes, más me gusta; no me importa qué dirán, si a ti no te asusta, no me asusta; yo quiero otra noche”. Aitana, ponte dos rombos, que es lo que toca.

Miércoles, 4 de octubre. El Mundial

No he visto nada más loco en mi vida que la designación del Mundial de Fútbol 2030 a seis países de tres continentes diferentes. Por suerte, Juan Corellano me da las claves de esta propuesta nada ortodoxa. Matando seis pájaros de un tiro, de procedencias tan variadas, se deja la vía libre para Arabia Saudí sea la sede de 2034, porque solo podrán presentarse antes de acabar el año federaciones asiáticas y oceánicas. “Con tan poco tiempo y esas condiciones es casi imposible que a los saudís les salga un competidor serio”, apunta Juan explicando que ahora se entiende mejor por qué el reino árabe se retiró en junio de la contienda recién resuelta y concluyendo “nada nuevo en las formas de hacer de la organización o la designación de mundiales. Same old way”.

Jueves, 5 de octubre. Elecciones

Ha habido elecciones en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Ya, ya sé que no le interesa a nadie, pero sabes que me pirro por los procesos electorales. Había dos candidaturas: Aragón Ecológico Unido —avalada por UPA, ASAJA, ARAGA, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón— y Diversidad de Producciones en Igualdad de Condiciones; por la Certificación Pública —vinculada a UAGA y continuista con la actual junta rectora—.

La primera candidatura tenía como propuestas estrella la libertad a la hora de elegir entidad de control y el ajuste a la baja las tasas actuales de registro en el Comité. La segunda candidatura apostaba por la defensa de la certificación pública, la mejora de la aplicación web para los operadores o la búsqueda de una nueva sede más espaciosa y adecuada al creciente número de operadores. No me dirás que leyendo estos resúmenes no te haces a la idea de qué pie cojea cada una de las propuestas.

El resultado del escrutinio todavía no se ha dado a conocer, pero sí el reparto de vocales electos. Hay cinco de Diversidad de Producciones en Igualdad de Condiciones; por la Certificación Pública y cuatro de Aragón Ecológico Unido. El campo no es tan carca como te imaginas.

Viernes, 6 de octubre. Botar del sillón

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, tiene claro que no perderá el tiempo “discutiendo si existe o no el cambio climático”. Lo que en apariencia parecía un discurso antiglobalista de Manuel, no es así. Hoy ha insistido en respuesta a una pregunta de Teruel Existe que descarta, en un principio, una moratoria al despliegue de molinos eólicos y placas fotovoltaicas alegando la posible “inseguridad jurídica” que causaría una decisión así. No sé cómo casan esas declaraciones de Manuel con el punto 52 del pacto entre el Partido Popular y Teruel Existe para la Diputación Provincial de Teruel 2023-27: “Reclamar al Gobierno de Aragón una moratoria en el despliegue de renovables para proceder a su ordenación”. Una cosa es reclamar y otra alcanzar, digo yo. De momento no he visto salir espumarajos por la boca de Tomás Guitarte. Tampoco porque el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, haya dicho que la internalización del servicio de transporte sanitario urgente no es posible, lo que ataca el punto 44 del pacto: “Trabajar desde la Diputación Provincial para que se aplique el transporte sanitario urgente con funcionamiento 24 horas al día 365 días al año, con personal sanitario, e internalizado en el Salud”. Lo cierto es que trabajar puede ser inundar al consejero con la misma pregunta parlamentaria.

Al principio del pacto con el PSOE, Teruel Existe se vanagloriaba de los grandes porcentajes de cumplimiento, cosa que cambió drásticamente conforme se acercaban las elecciones. Ahora la cosa ha comenzado regulinchi con el PP, pero siempre hay esperanza. Son las cosas de querer ser a todas horas el muerto en el entierro. Se ha sabido esta semana que el Tribunal Supremo ha ratificado que Teruel Existe no está legitimado para recurrir la Agencia Espacial para nuestra capital de provincia. O sea, que el existencialismo tiene derecho a la pataleta, pero no a pleitear contra las decisiones del Gobierno. Del mismo modo, en uno de sus comunicados de esta misma semana, Teruel Existe ha presentado a la vicepresidenta primera de la Diputación, Beatriz Martín, como “presidenta”. Joaquín, no te despistes que te botan del sillón al mínimo descuido.

Sábado, 7 de octubre. La cámara

Leonor ya ha besado la bandera de España. La cámara ha enfocado, sobre todo, a la Reina Letizia.

Domingo, 8 de octubre. Soy microbióloga

“Soy microbióloga y esto es lo que nunca como (y los sitios donde nunca comería)”, titula Primrose Freestone un artículo publicado en varios medios durante esta semana. Primrose asegura que evita los pícnics y barbacoas porque el campo no dispone de agua corriente y jabón, además de estar plagado de bichos. Si tiene que comer carne asada, siempre chamuscada con una temperatura interna de 70º grados Celsius. Los bufés libres son balsas de gérmenes procedentes de la clientela, por lo que no son adecuados. La comida de las bandejas, siempre a más de 60º grados Celsius. Y las ensaladas de bolsa son el demonio. Para vivir así, casi mejor no vivir.

La imagen de la semana / ‘Tuperbare’ y ‘Estanjon’

La empresa original de los túper está en horas bajas y no sería extraño que desapareciera por falta de ventas. Se destaca de la empresa que ha sido una salida para el empleo de la mujer durante décadas, puerta a puerta, reunión a reunión. El mismo modelo que tiene Stanhome. Nunca me han vendido envases Tupperware, pero mi casa está repleta de productos Stanhome proporcionados por mi agente Sofía, que tiene edad de estar ya bien jubilada. Adiós a un modelo de empleo. Hola, bazar y marca blanca.