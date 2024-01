Cabalgata 'top'

Desgraciadamente, hace años que no estoy la noche de Reyes en Teruel. Y por consiguiente, hace más de dos décadas que no veo la Cabalgata. Durante estas Navidades no fueron pocos los que me hicieron comentarios del estilo “cada año peor”, “de vergüenza ajena”, “es la cosa más cutre que he visto”... Así que ya venía yo con los cuchillos afilados para ver qué narices pasa con este asunto. Y, ¡oh, sorpresa! Lo que ocurre es que criticamos con demasiada facilidad.

He estado viendo la Cabalgata en vídeo en un portal de información turolense (lástima no haberlo visto también en este periódico) y tengo que admitir que me ha sorprendido mucho lo que he visto. Lo que más me ha gustado, comprobar cómo la ciudad explota a sus entidades asociativas para nutrir de participantes a este desfile mágico. Las agrupaciones de baile me han parecido espectaculares, el enorme grupo de astronautas eran de otra galaxia y la batucada africana de lo mejorcito.

Al igual que critiqué la deplorable decoración del árbol de la plaza del Torico con planetas, estrellas, cohetes y meteoritos… ahora sí que me ha parecido acertadísimo montar una carroza con el Miura, con un hombre del espacio que levitaba mágicamente y con decenas de bailarines detrás. No ha faltado un dinosaurio para amenizar a los chavales, carrozas comerciales bastante trabajadas y una implicación asombrosa para tratarse de una ciudad del tamaño de la nuestra.

Mención especial a Interpeñas, recordándonos que el traje de vaquillero también abriga en invierno o las carrozas de varias peñas, como la de los Marinos: un gran barco cargado de regalos que dejaban con la boca abierta. En fin, que me esperaba lo que me habían contado y me he llevado una tremenda alegría. Como no sería yo sin hacer alguna crítica, vamos al lío.

Las carrozas de los Reyes Magos necesitan más majestuosidad. ¡Son los Reyes, leche! Toca actualizarlas y ponerlas por encima de las demás. Un amigo me comentaba que teniendo en la ciudad una Escuela de Bellas Artes, por qué no se le encarga a sus estudiantes diseñarlas cada año. Y no me parece una mala idea, la verdad. Que tome nota quien corresponda.

Teniendo en Teruel una banda de música tan maravillosa, también he echado de menos (al menos en los vídeos que he visto no aparecía por ninguna parte) que cerrasen ellos el desfile. También me ha llamado la atención que algunas de las grandes instituciones locales no participen o lo hagan de forma casi residual (con carrozas minúsculas tiradas por un 4x4). ¿Qué pasa con los clubes deportivos que además reciben subvenciones públicas, por ejemplo? Que una peña vaquillera tenga mejor carroza que algunas de las grandes empresas/bancos de nuestra tierra es una declaración de no-intenciones en toda regla.

Una de las cosas que no ha cambiado es el desorden de la Cabalgata de Teruel. Sé que es complicado organizar que todo el mundo vaya avanzando al mismo ritmo y que no se abran huecos que enfrían el ambiente. Pero hay que pensar mejor el orden de las carrozas. No deja de ser un espectáculo y como tal tiene que tener su orden y sus tiempos.

Sé que es complicadísimo que todos los voluntarios del desfile vayan debidamente uniformados pero hay que intentarlo con más fuerza. Algunas (pocas) carrozas parecían más un grupo de amigos subidos al remolque de un tractor que una evocación de algo mágico para los niños. En la Cabalgata cabe casi todo, pero cuidando que cada uno de sus participantes sea parte de una pequeña historia.

Yo soy de los que cree que los tres Reyes Magos tienen que ir al final, nada de trufarlos entre una carroza de motos de trial y el tren turístico. Son el punto álgido de la fiesta y, como en toda buena peli, el desenlace tiene que ir al final. Además, les otorgaría el estatus que merecen Sus Majestades.

Lo de la Cabalgata es como el fútbol, la política o la televisión: todo el mundo opinamos y sabríamos hacerlo mejor. Pero la realidad no es así. Me alegro mucho de que Teruel cuente con tanta implicación ciudadana y asociativa. ¿Se puede mejorar? Sin duda. Pero podemos sentirnos muy orgullosos de la llegada que se organiza a los Reyes Magos en nuestra ciudad. ¡Gracias y enhorabuena a todos por esta Cabalgata top!