Cambio climático: preocupado por la huella de carbono de la realeza

Lunes, 10 de abril. Pinta mal

Si ayer escribía que muy pronto escucharías llorar al sector agrícola porque el coste de los insumos ha sido muy alto y el precio de venta del cereal va a la baja, hoy la cosa empeora. Leo en Diario de Teruel que la escasez de precipitaciones comienza a mermar la producción del cereal de invierno. Y es que es verdad. En mi pueblo todavía no se perciben los efectos más severos, pero la cosa comienza a pintar realmente mal en los llanos del Jiloca: se ven cebadas, que levantan poco más de un palmo, espigando y corros que tienen un color amarillento que presagia lo peor.

Lo pienso bien y, en realidad, todo esto interesa poco al público general. “Ya se apañarán en el campo”, piensan en la ciudad. El cielo se mira solo cuando vienen las vacaciones, para asegurarse de que no habrá que cancelar los planes previstos. Bueno, rectifico: quienes viven con la obsesión descerebrada de las estelas de condensación se pasan el día con la cabeza levantada a la búsqueda del rastro para subirlo a las redes sociales repitiendo como un papagayo las palabras de algún gurú conspiranoico.

Martes, 11 de abril. La sonrisa de Leonor

Hoy es noticia la nueva sonrisa de la princesa Leonor. Ni me había fijado ni había leído, o no lo recuerdo, que en los Premios Princesa de Asturias apareció como una condesa Drácula al revés. Al parecer, Leonor padecía agenesia, es decir, tenía los dientes caninos superiores retenidos en la encía. Nuria Tiburcio asegura en Vanitatis que la princesa “ha conseguido la dentadura perfecta”, acompañando la afirmación con una fotografía reciente tomada en Chinchón, donde noto a Leonor con una cara más redondeada que a mí me ha recordado lejanamente a Emma Bunton, la Baby Spice de las Spice Girls.

De la noticia de Nuria, destacaría que Leonor ha viajado de Gales a Madrid varias veces sin publicidad para ir a la consulta de la dentista, que es amiga de doña Letizia. ¿Y ese tratamiento no podía hacérselo en el Reino Unido evitando viajes innecesarios? Estoy preocupado por la huella de carbono que está dejando nuestra princesa. Solo me consuela que en julio de 2021 plantó seis árboles por Europa en su primer acto oficial en solitario, en una iniciativa que se anunció como una manera de conectar con su generación. Y que en 2022, mientras neutralizaba al conde Drácula y su hermana estaba indispuesta por saquear el minibar del hotel según el conde Lecquio, plantó otro en Cadavedo, el pueblo ejemplar asturiano del año, junto a un niño rural vestido de niño rural.

Miércoles, 12 de abril. 700 actores

La adaptación cinematográfica de Un hípster en la España vacía se va a filmar en la comarca del Matarraña. Me entero a través de Aragón Noticias de que la productora está buscando 700 actores para el rodaje. Vamos, que van a participar más actores en la cinta casi que personas viven en muchos de los pueblos de la comarca. Hoy han seleccionado a un centenar en Alcañiz y mañana sigue la criba en Valderrobres. Dentro de unos años habrá tanta gente que haya participado en esta película que no tendrá ningún mérito recordar el haber aparecido medio segundo.

Jueves, 13 de abril. Minoría muy minoritaria

Que si marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, que si marca la casilla de otros fines sociales, que si marca las dos casillas… pues ahora llega ¡no marques ninguna de las dos!. El argumento es irrefutable: “La solidaridad verdadera es no marcar ninguna casilla porque es la forma mejor y más segura de que todos los impuestos queden íntegros en la hucha común, repartiéndolos según las necesidades reales y de interés general”. Es la opinión de Europa Laica, una asociación que defiende el pluralismo ideológico como regla fundamental del Estado de Derecho y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y lo proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas.

Quien quiera hacer una donación, que lo haga de su bolsillo y no lo quite de las arcas públicas. No me parece mal. De hecho, es lo que he hecho toda mi vida. Lo que me ha sorprendido es que el 35% de las declaraciones se rellenan con ninguna de las dos casillas marcadas. Teniendo en cuenta las campañas publicitarias apelando a la supuesta solidaridad, pensaba que sería una minoría muy minoritaria.

Viernes, 14 de abril. A tope con Emma

Diario de Teruel publica que el parque del Polígono Sur de Teruel “acogerá el nuevo skate park y un pump track”. La fotografía que acompaña la noticia muestra al concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y a la alcaldesa Emma Buj, melena al viento arrollador que debía soplar en ese momento en el Erial Sur del que disfrutan en la capital. “Es un proyecto en el que ponemos mucha ilusión, que va a quedar realmente bonito y que nos va a dar la oportunidad de tener mayores espacios, mejores equipamientos y va a llamar la atención a nivel nacional”, afirma Emma.

Del texto de la noticia, calcado a la nota de prensa municipal, destacaría la frase “la implantación de estos circuitos respetará la vegetación del parque”. Miro de nuevo la foto. No se ve un triste hierbajo en toda la explanada. No tengo ninguna duda de que quedará “realmente bonito”. Sobre todo porque se respetará toda la jardinería del espacio.

Sábado, 15 de abril. Energía nuclear

Alemania apaga hoy sus tres últimos reactores nucleares. Fue una decisión del gobierno en coalición del socialdemócrata de Gerhard Schröder y Los Verdes, y que se aceleró con el gobierno conservador de Angela Merkel tras el accidente de Fukushima. Los Verdes están que se salen, porque han conseguido uno de sus objetivos principales. La socialdemocracia ha despedido con alegría a las políticas energéticas inseguras, sucias e ineficientes. El Partido Liberal, que está en la Coalición Semáforo que gobierna el país, no está tan contento porque duda de la capacidad alemana para generar electricidad a corto plazo y piensa que las centrales nucleares deberían prorrogarse un poco más. La democracia cristiana, que estuvo a favor no hace tanto, tilda el día de “una jornada negra para la ciudadanía, la industria y el clima”.

Se abre ahora el debate sobre qué hacer con los residuos nucleares. Lo ha sacado a la palestra Greenpeace, cómo no. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, la reflexión sobre la energía nuclear ni está ni se la espera. Solo se actúa con hechos consumados.

Domingo, 16 de abril. Sanxenxo

Juan Carlos de Borbón llegará la semana que viene a Sanxenxo. Hay secretismo total al respecto, como sobre la huella de carbono que dejan sus vuelos privados. Juan Luis Galiacho desveló hace unos días que el rey emérito habría dicho: “¡Que me preparen el Bribón que voy para allá!”. El rey más juvenil quiere participar en el Campeonato del Mundo que tendrá lugar a principios de septiembre en el Reino Unido y necesita estar entrenado. Juancar es todo un referente para el envejecimiento activo y yo ya estoy ensayando para llevar ese estilo de vida cuando me llegue el día.

La imagen de la semana / Nino Bravo

Hoy se cumplen cincuenta años de la muerte de Nino Bravo. No sé yo si hay un artista que haya agrandado tanto su legado tras su desaparición. Que la música del cantante todavía siga en la mente de toda España tiene mucho mérito. Creemos saberlo todo sobre el valenciano, pero me parece que el Imprescindibles de La2 de Televisión Española esta noche va a ser indispensable para conocer de verdad quién fue el chico de la voz profunda. Valencia ha querido recordarlo en este triste aniversario con una exposición callejera de lo más seductora.