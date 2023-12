Por

Una de mis canciones favoritas es Un año más de Mecano, porque resume con certeza lo que hacemos el 31 de diciembre por la noche. Pero, a pesar de su intemporalidad, más de treinta años después de la aparición de este popular tema, quizá le falte una pequeña actualización.



Deberíamos añadir una estrofa en la que se contara el ridículo que hacen las televisiones para conseguir audiencia durante las campanadas de Año Nuevo. No voy a dar nombres porque no quiero dar más publicidad a algo que no lo merece. Que estamos aborregados es una certeza que nadie me puede discutir, y aun así me sigo sorprendiendo de que todos (o casi) estemos pendientes de ver el no-vestido que llevan algunas presentadoras, de los discursos facilones y lacrimógenos de otras, o de descubrir nuevas canas en algunas momias televisivas. Y para qué acordarse de las lecturas políticas del día después…



No hace tanto tiempo, la retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol tenía una misión informativa y festiva, donde diferentes personalidades (siempre diferentes) vestían sus mejores galas, elegantes y correctas, y nos transmitían el nerviosismo del final de un ciclo y el comienzo de otro. Y como mucho, algún cómico gamberro nos explicaba con mucha sorna las instrucciones para comer las uvas correctamente.



No soy muy dada a la nostalgia, pero en este caso las cadenas de televisión han involucionado de forma escandalosa. Si el baboseo generalizado por las tetas de Sabrina quedó atrás, no entiendo las expectativas que se generan por el diseño estrafalario de un traje que insinúa lo que todos estamos cansados ya de ver. La desnudez de una mujer durante una de las noches más frías del año no debería ser motivo de polémica, ni de reivindicación feminista, ni de imaginaciones calenturientas. En el otro extremo, las circunstancias personales de los presentadores no deberían eclipsar el momento en el que “los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez, algo a la vez”.



Feliz 2024, que la vida les sonría y les ofrezca todo aquello que desean.