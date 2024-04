Canto a la mañana. Dame cinco días para pensármelo

Lunes, 22 de abril. Verde pistacho

Anoche me fijé en que varios partidos que se presentaban ayer al Parlamento Vasco tienen algo en común: el verde en su imagen corporativa. El Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Vox, opciones bastante alejadas las unas de las otras, comparten el color esperanza. Como soy incapaz de distinguir las tonalidades, más allá de si es verde claro o verde oscuro, pregunto: ¿se podría decir que alguno de ellos ha escogido el verde pistacho, color de moda en todas las tiendas de ropa cara y selecta hace alguna temporada?

Lo que es evidente es que el pistacho, el fruto, está de moda. El Periódico de Aragón afirma que la producción en Aragón ha crecido un 33% en la última campaña y que la burbuja llegará a su máximo en los próximos tres o cuatro años. José Ignacio Duarte, gerente y fundador de Pistachos del Norte, critica, no obstante, los precios de la última campaña, sobre los seis euros el kilo: “Me gustaría que fuera un precio un poco más alto, porque el pistacho mediterráneo es el de mayor calidad del mundo. Son precios razonables, pero podrían ser un poco más altos”. Lo de siempre. Como los sufridores en casa del Un, Dos, Tres, que pretendían siempre el apartamento en Torrevieja, Alicante, y a veces se llevaban un cargamento de cerillas para toda una vida.

Martes, 23 de abril. ‘Rave’

Hoy, Día de Aragón, Bronchales nos honra con una de las noticias turolenses del año, que ha difundido en toda su gloria el digital Hoy Aragón: “Un perro come una hez humana en Teruel y sufre un paro orgánico: positivo en cocaína y marihuana”. Nada más leer el titular solo he pensado en dar mis condolencias a la familia del can, pero leyendo, sin embargo, he entendido que la perra, de cinco meses, recibió el tratamiento veterinario adecuado y está viva y coleando, a pesar de la parada multiorgánica. Los hechos han sucedido en la Fuente del Canto de Bronchales y, según ha relatado en Facebook el o la responsable de la chiquitina, esta “se comió una mierda humana el sábado por la mañana después de vuestra fiestuki”, apelando a la sensatez y sugiriendo “si cagáis, llevárosla [la caca] o dejadla enterrada”. Hoy Aragón califica este mensaje de “directo y alarmante”, denomina la carrera al veterinario como “angustiosa” y destaca la recomendación a quienes van al paraje “para emborracharse y drogarse” a que “recojan la basura que dejan atrás y, si es necesario, se deshagan adecuadamente de sus desperdicios”.

Ahora, cuando vuelva a por agua de la Fuente del Canto ya no veré ese prado con los mismos ojos.

Miércoles, 24 de abril. Recibes cartas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe que no miras el buzón de casa a diario y, por eso, ha debido pensar que lo mejor y más efectivo es enviarte una carta a través de las redes sociales. Sabe que no es habitual dirigirse a ti mediante una carta, más allá de la propaganda electoral, pero ha considerado que es muy importante que la leas y por eso, en un formal de usted, te agradece “que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas”. A ver, Pedro, son tres folios y pico, y la gente no está acostumbrada a ver más de veinte segundos de un vídeo en TikTok. No sé yo si tendrás suerte.

Pedro denuncia “una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa”. Y, por eso, necesita “parar y reflexionar”, porque le urge responderse “la pregunta de si merece la pena [seguir], pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política”, y, sin causarle rubor reconocerlo, es “un hombre enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”. Por todo ello, te pide un poco de paciencia: “Cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi opinión”.

Nos quedan cinco días de vértigo. No se sabe si habrá una renuncia, si habrá una moción de confianza, si habrá anuncio de elecciones o si todo seguirá como si nada hubiese pasado, algo que casi nadie en estos momentos ve. Lo que es seguro es que de aquí al lunes solo se va a debatir de este tema. Como ha escrito la directora del digital Público, “Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer”.

Jueves, 25 de abril. “Gitchi gitchi ya ya da da da”

Las variedades inundan este Diario de Campo desde el principio y hoy es el momento de recordar la sintonía del programa Ven al Paralelo de Televisión Española: “Este es nuestro show, nuestro nuevo show, ¡nuestro mágico show! Ven al Paralelo, donde siempre hay una canción. Un trozo de cielo que te ofrece su corazón. Aquí podrás encontrar lo que nunca vas a olvidar, con simpatía, con alegría y humor”. El Paralelo siempre fue la copia baratona barcelonesa del parisino barrio de Pigalle, por mucho que lo frecuentara el republicano Alejandro Lerroux, el Emperador del Paralelo. La prueba, hoy, es que el templo parisino, el Moulin Rouge, con su decrepitud, ha perdido esta madrugada las alas encarnadas de su molino y ha copado los noticiarios. Cuando se fueron desmantelando los cabarés catalanes no levantaron las pasiones de los noticiarios. Tampoco copa las noticias de las seis la caída de las alas de un aerogenerador en las Cuencas Mineras hace unos días, aunque al parecer los restos aparecieron a casi un kilómetro de distancia. En ambos casos no ha habido víctimas humanas. Pero hay que reconocer que, por probabilidad, era más posible en el bulevar de Chichy.

Viernes, 26 de abril. Actitud

¿Sabes que hay unas decenas, centenas o miles de personas —millones no— esperando La Contra? Si crees que son hordas impacientes por que llegue el domingo, estás errando. El cantante Luis Cepeda saca hoy nuevo disco. Lo que hace una actitud sexi…

Sábado, 27 de abril. Jugo de mango

Pues aquí estoy, en Madrid, olisqueando el asfalto madrileño, a ver si noto el jugo de mango y me endulzo la cara. Esta semana ha salido la noticia de que la operación asfalto que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid desde el miércoles tiene como novedad transformar el aroma del asfalto en el de la fruta tropical. El invento es fruto de un proyecto científico de la Universidad Alfonso X el Sabio. A ver cuándo una institución erudita ingenia una solución para convertir los olores de los purines en los de la fruta de la pasión. Pero nada. En Madrid ni hay playa ni rastro de la fragancia del mango.

Domingo, 28 de abril. Transversalidad

La semana pasada, Teruel Existe anunció que se presenta al Parlamento Europeo en coalición. Este Diario de Campo dio cuenta de ello. Esta semana se ha presentado la alianza en Madrid y, entre los y las presentes, allí estaba Juan de Laciana, en representación de UCIN, una plataforma de “concejales Independientes y Libres”, que estará en la unión electoral de formaciones cantonalistas y localistas. Tomás Guitarte repetía el jueves en esta casa, en una entrevista ofrecida a Javier Millán, que la coalición será “transversal”, “donde la pelea partidista y puramente ideológica no sea lo prioritario; algo que esté alejado de la crispación”.

Pues bien, Juan, Juan de Laciana, afirma en sus perfiles sociales cosas como “un manifiesto de periodistas en contra de otros periodistas huele directamente a chavismo”, “¿La prensa internacional también pertenece a la ultraderecha?” o suscribe mensajes como “Zapatero, como siempre, llamando a las hordas. El muñidor y principal culpable de la actual polarización política solo sabe provocar”.

La imagen de la semana. Treinta monedas de plata

El político popular Jorge Fernández Díaz escribió hace unos meses en La Razón que Pedro Sánchez no había vendido a España ni por treinta monedas de plata, sino por siete votos de hojalata. “Sánchez investido por ellos va a ser un cadáver político desde el primer día. Y con él, su partido sanchista, el ex-PSOE”, aseguraba Jorge. ¡Quién iba a imaginar que quien podría en un brete a Pedro no sería el independentismo sino la turba de medios regados por su partido!