Charanga o temario

TTengo unos cuantos amigos que están que trinan. El motivo, que el Gobierno de Aragón ha puesto las oposiciones de auxiliar administrativo y de administrativo el domingo 30 de junio y el 13 de julio respectivamente. Es decir: el primer domingo de Ferias y el domingo después de la Vaquilla. Antes de que usted se posicione, vamos a tratar de contextualizar el asunto.

La DGA sacó hace dos años 50 plazas para trabajar en la Administración autonómica. Miles de personas se inscribieron y aguardaron a que se formalizase la fecha de los exámenes. El tiempo fue pasando y hace unos meses el Gobierno aragonés anunció que ofertaba 50 plazas más. En total, 100 puestos que muchos esperan como agua de mayo desde hace meses; bien porque es su oportunidad de convertirse en funcionarios, otros para consolidar su plaza de interino e incluso para cambiar de escalafón en la administración.

La sorpresa llegaba hace unos días, cuando los que esperaban saber la fecha de las oposiciones se enteran de que la Universidad de Zaragoza tiene reservadas una serie de aulas para estas pruebas en las citadas fechas. Se ponen a preguntar y voilà, la DGA emite una nota en la que avisa que las fechas previstas son el 30 de junio y el 13 de julio. Ningún drama con los opositores zaragozanos, ni oscenses… Pero, un dramón para los turolenses. ¿El motivo? Pues que los exámenes les pillan en plenas fiestas patronales.

Lo sé. Alguno dirá que cada uno priorice lo que considere más importante en sus vidas: un trabajo o una fiesta. Pero claro, los turolenses opositores no dejan de tener razón en una cosa: ¿después de dos años de espera no hay más fechas posibles para convocar las oposiciones? ¿Por qué no las ponen el 13 de octubre, por ejemplo?

Dicho esto, me dicen que el proceso está siendo bastante caótico. Los que se apuntaron a las primeras oposiciones hace dos años no han podido comprobar aún si han sido admitidos (porque la aplicación informática que donde debería poder consultarse lleva sin actualizarse años) y han tenido que volver a apuntarse pagando de nuevo la cuota. Además, desconocen, por el momento, la lista de admitidos a las oposiciones, con lo que los plazos legales para presentar recursos y resolverlos harían casi inviable las fechas propuestas por la DGA. Así que el tema no se circunscribe únicamente a un problema de cuándo se hacen los exámenes, va bastante más allá.

Hay otras oposiciones, como las de los docentes, que siempre caen más o menos en las mismas fechas (también casualmente la primera semana de julio). Pero en el caso de los futuros maestros está asumido que, aproximadamente cada dos años, les va a tocar elegir entre la charanga o el temario. En este caso, el de los auxiliares y administrativos de la DGA, hace tiempo que no se convocaban plazas (me dicen que por una especie de “obsesión por mantener la interinidad” de los puestos) y entiendo que, pudiendo elegir cualquier fin de semana del año, a nuestros compañeros turolenses les toque las narices que se haya propuesto precisamente esa misma quincena de julio para plantar los exámenes.

Quizás tenga que ser el movimiento ciudadano el que consiga evitar las fechas conflictivas para todos, al igual que hicieron años atrás, cuando lograron que la DGA habilitase tres sedes para realizar las oposiciones; una por provincia. Hasta entonces, los que querían examinarse tenían que viajar sí o sí a Zaragoza para hacer el exámen con el consiguiente gasto económico y desventaja geográfica respecto a los opositores de la capital.

Lo sé, me dirán algunos que esto es una “pataleta” local. Y no negaré que lo es. Pero, ¿qué necesidad hay de poner exámenes en esas fechas? ¿Por qué no se ponen coincidiendo con San Lorenzo? ¿O con las Fiestas del Pilar? Si esto lo estuviese leyendo un Sevillano se llevaría las manos a la cabeza, porque nadie se plantea semejante convocatoria en la semana de la Feria de Abril. Hay 52 domingos al año, no me extraña que algunos vean un puntito de mala leche por parte del Gobierno aragonés. Aunque, yo, simplemente, creo que quien decide, ni se lo ha planteado.