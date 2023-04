Lunes, 3 de abril El milagro

"En invierno, hay muchos días que servimos tres cañas y nada más", explica Álex Hernández, el marido de la regente del bar de Bueña a Nius, el portal de noticias de Mediaset. Esa es la realidad que nos empeñamos en no querer ver. Está muy de moda querer convertir estos establecimientos en una pata de la economía social, pero nadie parece ver que, con esas cifras, no hay negocio posible en los bares de muchos pueblos de la provincia. Aunque se les dé el empaque de un multiservicio, no se obrará el milagro de multiplicar la facturación.

Un “miembro de Teruel Existe” apunta en la misma noticia el comentario que le hizo un alcalde no hace mucho: “Es peor que cierre el bar que cierre la escuela, porque para ir al colegio se ponen autobuses, pero la gente mayor solo tiene el bar para relacionarse y salir de casa”. El bar como centro de reunión tiene otro nombre: centro social. Y un centro social no es un negocio. O no debería serlo. Un centro social cuenta con una plantilla pagada por la Administración, abre en horarios convenidos y organiza actividades de dinamización. Igual que se pagan autobuses para trasladar al alumnado a colegios cercanos, a lo mejor no es tan difícil contratar personal cualificado para cubrir las necesidades de socialización de la población. A ver si alguien le pone el cascabel a ese gato. A lo mejor resulta que en muchos pueblos lo único que quieren es que les sirvan una caña en cualquier momento del día.

Martes, 4 de abril. Semana Santa negra

Mi Fede me dice que una de las cofradías más antiguas de Sevilla es la Hermandad de los Negritos, fundada en 1393. Desde su creación hasta el siglo XIX solo podían formar parte de ella personas negras. O sea, que había negros en la Edad Media en Sevilla. Y entonces no había pateras.

Como soy curioso, me he puesto a buscar. Resulta que lo de Lo que el viento se llevó también sucedía en lo que hoy es España, muchos siglos antes. ¡Quién nos lo iba a decir, con lo buena gente que somos! Cuando se aprendió a circunnavegar el continente africano, los barcos negreros llegaban a los puertos de Cádiz, Sevilla o Lisboa bien cargados de esclavos. Y teniendo en cuenta que el ser humano necesita expresar el fervor popular y gritar “guapa, guapa; y reina, reina”, no es de extrañar que los negros esclavos crearan una cofradía para la exaltación religiosa. Esa sería la versión de los mundos de yupi que triunfaría en el mundo actual, pero la realidad no es tan excitante. Al parecer, el cardenal Gonzalo de Mena creó la Hermandad de los Negritos para ayudar a los esclavos que, cuando no servían para trabajar, eran expulsados a la calle por sus amos. ¡Qué poco tiene que ver esta historia con la celebración de cartón piedra a la que nos hemos acostumbrado hoy en día!

Miércoles, 5 de abril. Lecturas

Al mismo tiempo que Ana Obregón cuenta la obra y milagros de la compra de su nueva hija en Miami en la revista ¡Hola!, la madre gestante ocupa la portada de Lecturas ataviada en una bata blanca con corazones rosa. Se trata de una mujer de origen cubano que no es la primera vez que se convierte en madre para un tercero. Se dice que Ana habría pagado 170.000 euros por su nieta y que, de esa cantidad, 35.000 serían para la mujer de origen cubano que vive en “un humilde apartamento”, según Lecturas. Con toda esta información, sobran las lecturas al respecto.

Jueves, 6 de abril. Arde París

Informa la CNN que arde París. Bueno, en concreto las oficinas del banco de inversión estadounidense BlackRock. Y ni eso, porque lo que se dice llamas, ha habido pocas. Un centenar de personas en contra de la reforma de las pensiones en Francia ha entrado en la planta baja del edificio de oficinas donde se encuentra BlackRock con bengalas, lanzando bombas de humo y entonando proclamas contra los planes de Emmanuel Macron. El acto ha tenido más o menos la misma entidad que una performance organizada por Teruel Existe, pero los vídeos que ha grabado la organización han rulado por medio mundo.

Llevamos días de protestas en Francia por el asunto de las pensiones. Hasta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha desplazado hoy a Tolosa, la capital del Alto Garona, para dar su apoyo a la undécima jornada. "La historia nos dice que cuando Francia dice 'basta', es una señal importante”, ha declarado Pepe. El problema es que hay muchos oídos sordos en este mundo y no captan la señal.

Viernes, 7 de abril. Baile acrobático

Cuando no sé qué hacer me pongo un rato el canal de noticias paneuropeo Euronews. Hoy anuncian que un sacerdote protestante francés, Daniel Boessenbacher, está amenazado de muerte por haber permitido la celebración de una representación de baile acrobático en la iglesia de Saint-Guillaume de Estrasburgo. Un periódico local ha definido el espectáculo protagonizado por el gimnasta Vincent Grobelny como “hábil, atlético, elegante, impertinente y, algunos dirían, sexi”. El cura, por su parte, lo ha calificado de “coqueto, pero suave”. C. Tangana aprueba este comentario.

Daniel considera que la Iglesia “tiene que abrirse al mundo” y que su apertura de miras “se acaba cuando los pseudocristianos dejan correos anónimos en la parroquia”, por lo que ha denunciado los hechos en comisaría. A pesar de todo, siguen en pie un par de representaciones de ópera y baile acrobático en la iglesia de Saint-Guillaume para mayo y junio. Busco más información sobre Daniel y leo que el sábado pasado también organizó una charla titulada “Transidentidad e intersexualidad: ¿qué bendiciones?”. Es evidente que Daniel es un chico malo y provocador.

Sábado, 8 de abril. Cine para adultos

El director de cine Pedro Almodóvar sale en el suplemento Babelia de El País y se marca el siguiente titular: “De no haber salido del pueblo, habría acabado en la cárcel o suicidándome”. Yo creo que en El País se han dado cuenta del patinazo a la hora de elegir la frase más destacable y ha publicado en las redes sociales otra cita del manchego: “Me parece estupendo que hoy haya una vuelta a la vida rural. Pero ser niño en un pueblo en plena posguerra era como vivir en el salvaje Oeste”. No mejora mucho el asunto, pero contrapone la situación actual con la que él vivió.

Mira, Pedro, las cosas han cambiado mucho desde tu infancia hasta ahora. Fíjate que hasta puedes presentarte por el Partido Popular a alcalde de un pueblo de Albacete habiendo sido protagonista de diversas cintas de pornografía gay. Lo mejor de todo es que en el pueblo lo sabe todo el mundo y les da igual. Algunos medios de la capital, no obstante, lo califican como “actor en el cine para adultos” porque, para pacatos, ya están en Madrid. Imagina, Pedro, que hasta el Partido Popular está más abierto en la España rural que en las altas alturas. No me veo a Alberto Núñez Feijóo compartiendo cartel electoral con una Stormy Daniels del barrio de Salamanca.

Domingo, 9 de abril. Chicos malos

A veces es duro ser un chico bueno. El pagafantas. ¡Qué mal que todo el mundo te diga que eres buena gente! Así, no te comes un colín. Como cantaba La Casa Azul, las chicas prefieren a “los chicos malos; a los chicos desenfrenados, esos que te miran sin parpadear”. Así que no es de extrañar que des un giro de 180 grados y hagas algo más que ir a patinar y volar. Es tu momento de bailar “entre los chicos malos” y dejarlos “hipnotizados”. Que nadie diga que no tienes sangre.

La imagen de la semana. Nitrato de Chile

¿Sabes que en el campo ya estamos echando cuentas sobre lo caro que ha costado abonar este año las fincas y lo mal que pinta la tendencia de precios del cereal? Prepárate que vas a escuchar los lloros más pronto que tarde. Al final sucederá con nuestra agricultura como con los pueblos salitreros chilenos, que acabaron semiabandonados cuando finalizó el negocio del abono.