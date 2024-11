Lo reconozco, me he quedado en blanco. Generalmente escribo los artículos de este rinconcico del Diario de Teruel con bastante antelación. De hecho suelo tener siempre dos o tres en el cajón para ir sacándolos poco a poco. El último que tenía medio escrito trataba del modo en el que se está gestionando la información que dan los medios sobre la catástrofe de Valencia. También escribí unas líneas sobre los oportunistas que no paran de mostrar a las televisiones su trabajo en beneficio de los damnificados. Algunos de ellos me han recordado a los vecinos que te encuentras en el ascensor y nunca te saludan, ni muestran un gesto amigable. Ojalá hayan hecho todo lo que dicen.

Incluso había pensado escribir sobre las donaciones de juguetes, mantas y calzado. De algunas personas bienintencionadas que abren el trastero y sacan los cacharros que hubieran acabado en la basura en las próximas navidades, bloqueando los canales de distribución de la colaboración que realmente necesitan los damnificados. Por suerte no son muchos y son más los que aportan lo que piden desde los centros de reparto. También he pensado escribir sobre muchos vecinos que han perdido su automóvil de segunda mano y que lo tenían exclusivamente como medio de transporte para ir y volver del trabajo, hacer la compra en el supermercado y poco más. Ahora ya no lo tienen y es posible no dispongan del dinero suficiente para pagar la entrada de otro vehículo.

En fin, como digo estoy con la mente en blanco, y no se me ocurre cómo terminar este artículo. Sólo sugerir que por favor, no den más juguetes, o mantas agujereadas por la polilla. Sugiero que entreguen sus donativos a Cáritas o a Cruz Roja, con lo que reciban podrán comprar una lavadora y un microondas a una familia que ha perdido todos los electrodomésticos, a otros vecinos les pueden conseguir pintura y pinceles para pintar toda la casa, los voluntarios ya aportaremos tiempo para echar una mano pintando o montando muebles. Muchos seguro que tendrán que cambiar las puertas de la casa, el tejado, la chimenea o lo que sea. Estoy convencido de que las asociaciones y los agentes sociales conocen a las personas y sus necesidades, y ellos son los que podrán hacer una distribución justa y razonable.

Aunque el donativo más importante es el del esfuerzo personal, el trabajo por los que no pueden pagarlo más que con un “gracias”. O esos regalos de caricias y el acompañamiento a los abuelicos que se han quedado en las residencias con la pena de que algunos de sus compañeros o familiares han fallecido. En fin, como digo estoy con la mente en blanco y no se me ocurre otra cosa que invitar a acercarse con un buzo y colaborar en montar muebles o pintar unas paredes o fachadas. A vuestra disposición.

La foto que publico es de unos voluntarios de Barcelona a los que aprecio y admiro. Aquí se les ve en un centro de día de atención a personas con discapacidad intelectual en Nairobi. Limpian con escoba y fregona la zona que utilizan para hacer sus trabajos y juegos. Gracias por el trabajo y esfuerzo de todos los que dan parte de su tiempo y esfuerzo en colaborar por hacer un mundo más justo. Gracias.