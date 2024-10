Sin embargo, cuando nos encontramos en situación de vulnerabilidad, esa necesidad de confiar en los demás se ve incrementada, sobre todo cuando no nos vemos capaces de realizar actividades íntimas y sencillas que la mayoría de los seres humanos pueden hacer. Las personas con una gran discapacidad dependen de los demás para todo, de ahí la importancia de la figura del asistente personal.



No obstante, hoy mi reflexión va dirigida a ese entorno en el que debemos confiar a ciegas para sobrevivir. Cuando tus circunstancias te llevan por derroteros difíciles de gestionar, es muy complicado encontrar el equilibrio entre la certeza de contar con aquellos que nunca te van a fallar y la inseguridad que te produce poner tu vida en manos de personas que no sabes cómo te van a tratar.



En alguna ocasión ya he comentado lo difícil que resulta carecer de intimidad cuando tu cuerpo es atendido por manos ajenas. Pero más allá de esto, que muchos de ustedes ya conocen porque no me canso de contarlo, existen otras áreas en las que también tenemos la esperanza de que no nos van a hacer daño. Por ejemplo, cuando subimos a un transporte público y esperamos que nos atiendan con empatía, o cuando nos asesoran sobre alguna ayuda técnica que pueda facilitar nuestro día a día y ponemos grandes expectativas en que nos solucionen un problema que para nosotros es muy importante.



Cuando ese canal de confianza se rompe, nuestra fragilidad sale a flote. Muchas veces me he visto en este escenario y les aseguro que debes tener una gran fortaleza mental para superar el miedo, la incertidumbre y la desesperanza. En estos casos también es importante contar con el apoyo de los tuyos, aunque lo verdaderamente útil sería crear una red de empatía social que nos permita sentirnos un poquito más seguros.

Vivir en sociedad significa practicar la confianza mutua en casi todos los ámbitos de nuestra existencia. Está claro que en absoluta soledad no llegaríamos a ningún sitio, por lo que debemos contar con otros para salir adelante y conseguir nuestros objetivos.