Cosas que aprendí en 2023

Se es rico cuando se tiene salud, todo lo demás es lujo. Ahora no me gustan tanto cosas que antes me gustaban muchísimo, como la Navidad. Hay que centrarse en lo que la vida te da y no en lo que te quita. No guardes nada para una ocasión especial, ¡hoy lo es! El pasado está en tu cabeza, el futuro está en tus manos.

Una de las dos Españas te hiela el corazón. Los pies te llevan más lejos que cualquier vehículo. No pongas excusas, busca soluciones.

No des nada por sentado. Eres responsable de todas tus acciones: de las que has hecho y de las que no te atreviste. Cualquiera no es compañía.

El cuerpo es capaz de resolver lo que la cabeza no puede. Pon límites. Vive ahora, no existe el después.

Escucha el silencio. Los mayores logros aparecen tras las decisiones más difíciles. El tener no llena los vacíos del ser. Los objetivos se cumplen, aunque no se tengan ganas.

La piedra también se cansa de que la tropiece siempre la misma persona. El respeto no se negocia. Si no estás contento con algo, deshazte de ello. Siempre se puede volver a empezar. Nada dura para siempre.

Quien solo piensa en sí mismo es una mala compañía, aléjate de él. Elige quién merece tu esfuerzo.

Hay ausencias que ocupan más espacio que cualquier presencia. No esperes algo distinto de quien siempre demuestra lo mismo.

Regala alegría. Se necesita naufragar alguna vez para comprobar que no cualquier luz es faro.

Nuestra energía es limitada, no la malgastes. Los abrazos de ocho segundos son sanadores: intenta dar, al menos, uno al día. No dejes que alguien te robe la capacidad de pensar, de reflexionar ni de decidir. Confía en tus posibilidades y fliparás con los resultados.

La vida es simultáneamente trágica y cómica. Una sonrisa puede arreglar un mal día. Te puedes encontrar mejor a los 40 que a los 30.

Lo que algunos llaman suerte es una montaña de esfuerzo y constancia. Nunca se va de más a una biblioteca.

Lee más literatura no para reforzar tus prejuicios, sino para alimentar tu incertidumbre. Las distancias más profundas no son las geográficas. La disciplina se entrena.

Lo que sea que buscas no va a llegar nunca como esperas. No hay mal que no arregle una sopa calentita. Si eres un buen profesional, que no te dé miedo afrontar nuevos retos.

Invierte más en ti. Para que alguien brille primero tiene que iluminar. Que tu progreso sea tu motivación. Aprecia lo que tienes y no desees en exceso lo que no tienes. Háblate bien. Comparte recetas.

No dediques ni un segundo a los haters. No se extrañan los sitios, sino los tiempos.

Si algo no te gusta no castigues, corrige. Tu bienestar única y exclusivamente depende de ti. El movimiento cambia tu estado de ánimo.

No hay trabajo más grande que enseñar a un niño. No creas todo lo que piensas. El verdadero líder atrae, no impone. El miedo no evita la muerte, evita la vida. Ya solo me interesan los amigos que suman, que aportan. Hazlo y, si no tienes ganas, hazlo igualmente.

Aléjate de las experiencias que te roban la energía. Las principales limitaciones son las internas.

Hay vida antes que la muerte. Sé feliz con lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres.

La atención es la forma más rara de ser generoso.

Si odias, el mundo no se inmuta.

Antes de dormir, piensa en dos cosas que has hecho en el día: una buena y una mala. Intenta corregir la mala.

Cronometra el tiempo que pasas usando el móvil y redúcelo. Tenemos dos vidas: la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. No hay amor que perdure si no hay admiración.