Date cuenta: parecían pitos y son más simples que el rulo

Lunes, 7 de noviembre. Keta

Los Placebo sacaron un sencillo a principios de siglo titulado Special K. No, la cosa no iba de cereales para el desayuno enriquecidos con vitaminas y minerales, sino más bien de los efectos de la ketamina, una droga que comenzaba a despuntar, en la búsqueda del amor. La cosa trajo cola, pues las emisoras se negaron a radiarlo. Los integrantes de la banda —Brian Molko, Stefan Olsdal y Steven Hewitt— incluso llegaron a publicar un comunicado muy crítico: “La industria musical británica —que recientemente ha defendido el pop fácil desechable y la música que promueve la homofobia, la misoginia y la violencia—, en su infinita sabiduría, se ha ofendido por el contenido de nuestro nuevo sencillo”.

Pues bien, ahora la ketamina mola. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación pública del tratamiento con esketamina para trastornos depresivos mayores. Anteriormente ya había autorizado el fármaco la Agencia Europea de Medicamentos. La cosa nos va a costar entre diez mil y cuarenta mil euros al año por paciente. Vamos, unos precios similares a los del mercado negro, donde, por supuesto, seguirá siendo considerada una sustancia adictiva ilegal. Mientras tanto, por ejemplo, se niegan ciertos tratamientos para estabilizar la atrofia muscular espinal porque el coste es inasumible.

Martes, 8 de noviembre. Rozalén y la pelirroja

Circula hoy por las redes un vídeo de la pelirroja de Teruel sobre “cosas que puede darte si tú le das tu cariño”. A ver. Pues la pelirroja te ofrece dos tractores, “uno verde y otro azul”. Si no sé cuántos caballos tienen, de poco me sirve la información. También te ofrece “un ejército de palomas” para “enviar cosas de aquí allá sin que nadie se entere”. Ya me veo montando un servicio Getir de keta desde el entorno rural hacia esas rave del mundo. Que no se entere la Guardia Civil, por favor. Finalmente brinda un poni recién salido de la peluquería, “un montón de cabritas” y “un montón de gallinas” que “te van a sacar los huevos que necesitas para decirme en Instagram que quieres todo eso conmigo”. Ajá.

A mí, esta propuesta me ha recordado una entrevista a la cantante Rozalén, la semana pasada, en la revista Tapas. Rozalén dice que es “una chavala de pueblo” porque “toco la bandurria, me gusta el folclore, tengo un huerto, preparo conservas…”. Sí, parece ser que tanto para Rozalén como para la pelirroja de Teruel, vivir en el pueblo es estar en perpetua sintonía con la naturaleza, los animales de granja y la cocina tradicional. Y sí, pero no. El campo tiene muchas más posibilidades, las mismas que promete la vida urbana. Sin embargo, nos emperramos en el hecho diferencial. Y así nos va. Como me dijo una amiga, “no me extraña que estéis despoblados; no hay Dios que os aguante”.

Miércoles, 9 de noviembre. La cola del paro

Facebook despide a 11.000 personas para ajustar la plantilla en un entorno de muchas dudas sobre la capacidad de generar cada vez más ingresos. “Sé que esto es difícil para todos y lo siento especialmente por el personal afectado”, ha admitido el fundador y consejero delegado Mark Zuckerberg. Y de repente, la plantilla de la empresa que pretende que vivamos en un mundo virtual, el metaverso, descubrió que la triste realidad es la cola del paro. Bueno, a lo mejor pueden encontrar autoempleo en ese mundo virtual ideal que la compañía explora como el futuro esperanzador. Aunque no sé yo.

La zafiedad de la realidad acaba reproduciéndose en lo imaginario. Corría 2007 y el universo virtual de Second Life estaba en ebullición. Gaspar Llamazares, entonces coordinador de Izquierda Unida, dio su primer mitin en el metaverso: “Quiero agradecer la acogida muy buena y amable. Nosotros también queremos con este mitin redes amables y, en las próximas elecciones, ciudades y comunidades autónomas amables y acogedoras”. El líder parecía un enviado del Gobierno mundial a la nave nodriza de los Visitantes reptilianos. Poco duró la cortesía de Gaspar. Al poco tiempo, su avatar llegó a quemar una foto de la familia real. Todo muy amable y acogedor.

Jueves, 10 de noviembre. Alegría

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado un proyecto de modificación de la ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano. Si la norma va adelante, salvo autorización municipal, se prohibirá circular por la vía pública sin vestimenta o en ropa interior, llevar complementos que representen los genitales del ser humano o mostrar por la calle muñecas de carácter sexual. La idea es acabar con las despedidas de soltero y de soltera.

Es cierto que algunas de estas muestras de alegría festiva pueden llegar a ser un poco penosas, pero ¿es necesario regular este tipo de celebración? Solo noto moralina en vena.

Viernes, 11 de noviembre. Tiburones

La farmacéutica Eli Lilly ha perdido hoy el 4,45% de su valor en bolsa porque una cuenta falsa recién verificada por el Twitter de Elon Musk por ocho dólares ha anunciado que iba a regalar la insulina que fabrica la compañía. Este hecho me hace dudar de las luces de los tiburones del mercado de valores, que se tragan cualquier patraña sin confirmar. Parecían muy pitos y resulta que son más simples que el rulo. El pánico creado por el perfil ficticio se ha extendido a otras empresas del sector como Novo Nordisk y Sanofi. De todos modos, tranquilidad. El lunes, Eli Lilly recuperará la rebaja. Y la competencia, también.

Sábado, 12 de noviembre. Totti y Blasi

El futbolista Francesco Totti y la presentadora Ilary Blasi están en pleno divorcio y dejan al guion de La guerra de los Rose en una pamplina. Ella le ha escondido la colección de relojes Rolex y él le ha correspondido ocultando los zapatos Jimmy Choo, Amina Muaddi, Le Silla, Casadei y Gucci. Estoy convencido de que a raíz de estas maldades él no sabe en qué hora está y ella vive como Remedios Amaya en el escenario eurovisivo de Múnich. “La batalla se está siguiendo con particular atención en Italia. Totti es uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol del país”, desvela la periodista Lorena Pacho en las páginas de El País. El deportista, que es “hombre de un solo club”, parece que no aplica lo mismo en su vida personal, pues vive con la diseñadora floral Noemi Bocchi. Ella tampoco se queda manca, pues se deja ver con un inversor inmobiliario por los restaurantes de Roma.

De lo que no hay duda es que esta pareja es lo “más fashion de todo este cuento”, como cantarían las Azúcar Moreno. Queman la Visa y viven deprisa, como la solución a todos los problemas.

Domingo, 13 de noviembre. Publicidad

Estoy echando cuentas de lo que me he gastado esta semana y me sorprenden los 2,20 euros que me costó ayer el diario El País. ¿Cómo es posible que la prensa sea tan cara? Reviso las 56 páginas y echo en falta algo fundamental para un medio: la publicidad. Hay que felicitar a Guess, El Corte Inglés, Indra, Loterías del Estado, la Xunta, el Banco Santander, Pfizer, Alfaguara y Volkswagen por seguir confiando en que alguien comprará sus productos por anunciarse en un papel que cada vez es más difícil de conseguir por el cierre continuo de kioscos.

La imagen de la semana / Traición

En estos días de Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, recuerdo cuando en 2015 fui a la COP21 de París. Una noche, frente a la catedral de Notre-Dame, se desplegó un coro intergaláctico de Jedis por el clima para reclamar al presidente François Hollande la paralización de las obras de un aeropuerto en el departamento de Loira, por ser contaminante, y a favor quienes okupaban los terrenos formando una comuna agrícola autosuficiente. Al final, el presidente Emmanuel Macron renunció al aeropuerto y presionó a la comuna para que se disolviese, derribando parte de las casas de autoconstrucción. Una parte de los okupas negociaron con el Estado para quedarse y allí siguen. La otra parte considera el hecho toda una traición.