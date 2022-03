Lunes, 28 de febrero. Abnegada

Pues nada, que ahora resulta que SloMo, la canción con la que Chanel representará a Televisión Española en Eurovisión, fomenta la prostitución. La diputada socialista Lídia Guinart ha denunciado en el Parlamento que la letra promueve el sugardadismo. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, asegura haberse repasado la tonadilla “cuarenta mil veces” y concluye que “hay una diferencia entre daddy y sugardaddy”. De todos modos, el ente estaría en disposición de cambiar las estrofas si la curia se lo pide. A veces me da por pensar que nos dirigen las chicas de la Cruz Roja o una juvenil Violeta Barba desde un despacho neocatecumenal.

No es la primera vez que Televisión Española apisona a una cantante novel. Becky G, de las G de toda la vida, vino a Operación Triunfo para presentar por primera vez en Europa su éxito Mayores, interpretado junto a Bad Bunny. O cambiaba la frase “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”, o se quedaba entre bambalinas. Tragó. Al año siguiente, también en Operación Triunfo, María Escarmiento pidió cambiar la palabra “mariconez” de la canción Quédate en Madrid de Mecano por “estupidez”. Apelando a la libertad de creación de José María Cano, María tuvo que proferir “mariconez” en el escenario. Ahora es el turno de Chanel, la mami que va siempre primera, nunca secondary, y vuelve loquitos a todos los daddies. Sin ser experto en neolengua juvenil, tengo la sensación de que las nuevas generaciones latinas se tratan de mami y daddy. Chanel, en base a lo que canta, se siente guapa —lo es— y presume de rompecorazones. Por eso hay que censurarla. Es mucho mejor alabar el mensaje que perpetúa la imagen de la madre abnegada que ilustra Rigoberta Bandini entonando “a ti que tienes siempre caldo en la nevera” bajo una rompedora aportación liberadora sobre tetas.

Martes, 1 de marzo. Inocencia

Llevo unos días pasando bastante rato al aire libre y el olor a purines comienza a ser generalizado, a pesar de que no tengo granjas de cochinos en un radio de bastantes kilómetros y los montes de Sierra Palomera me hacen de parapeto de lo que se cuece por el Jiloca. Me han venido a la memoria aquellos viajes en tren de cercanías hacia Vic en los noventa. Nada más salir del estrecho del Congost, penetraba en los vagones un olor sospechoso que inundaba el habitáculo. Nadie o casi nadie notaba aquello como una amenaza. Al menos no se hablaba del asunto. Luego, con el tiempo, se vio que las aguas subterráneas y los ríos contenían un alto nivel de nitratos. La Administración tuvo que poner freno al desarrollo del sector porcino. ¿Nos acabará pasando lo mismo aquí? Oigo voces sobre la actual responsabilidad y control. Solo espero que así sea y no caigamos en el mismo error. Lo grave sería que ahora existe suficiente información y, antes, antes éramos pasto de la inocencia.

Miércoles, 2 de marzo. ‘Jamming’

Escribí la semana pasada sobre propaganda dirigida al exterior. La Unión Europea tiene ahora la intención de silenciar a los medios rusos para que no contaminen a nuestra vulnerable opinión pública. Los tiempos cambian y la tecnología permite una desconexión fácil tan solo apretando un botón. ¿Recuerdas lo que contaba sobre las emisiones radiales de Estados Unidos hacia los países rivales? Pues esos Estados enemigos siempre han tratado de interferirlas con señales mucho más potentes con el objetivo de preservar la pureza informativa de su población. Era el jamming radiofónico y no era nada sencillo.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética impedía escuchar la BBC y Radio Free Europe/Radio Liberty. China y la Unión Soviética se interferían la una a la otra. Franco hacía lo propio con La Pirenaica y Cuba se ensañaba con las emisiones procedentes de Miami. La caída del muro de Berlín no supuso una reducción de la actividad. China siguió a lo suyo y se añadió a la lista Irán, Corea del Norte, Etiopía o Vietnam. ¿Qué tienen en común todos estos países? Las libertades de prensa y de pensamiento brillan por su ausencia. Los gobiernos democráticos occidentales siempre se han guardado de censurar la propaganda procedente del exterior. Algo está cambiando. ¿Estaremos pareciéndonos cada vez más a esos regímenes que tanto criticamos?

Jueves, 3 de marzo. Mensajería

El gigante global de la mensajería, Seur, ha presentado sus cuentas de 2021, que revelan un beneficio operativo de más de mil millones de euros, y ha comunicado que la tendencia actual es un frenazo en el consumo y, por lo tanto, la previsión es un resultado inferior para este año. “En los últimos meses se está dando una ralentización del consumo, ya no solo por el tema de la energía sino que un aumento de los costes por la reforma laboral o la subida del salario mínimo que hace que a nuestros clientes, siendo muchos pequeñas o medianas empresas, les cueste vender, ya que ellos también están trasladando esos costes al mercado”, asume el consejero delegado de Seur en España , Alberto Navarro. Sí, la ralentización del consumo mundial es consecuencia de las políticas del Gobierno de España, no del precio del combustible. Zapatero, a tus zapatos.

Viernes, 4 de marzo. Terapéutico

Acudo al preestreno del documental A dónde ir, de Nacho Sánchez Bravo, en el Salón Blanco de La Almunia de Doña Godina. El audiovisual recoge la experiencia del Centro de Atención a Mujeres de Cochabamba (Bolivia), una iniciativa para acoger y apoyar a las víctimas de la violencia de género. A quienes asistimos nos llama la atención una de las patas de la intervención social: el Programa Terapéutico para Varones. Muchas de las mujeres que la institución acoge acaban volviendo con su pareja maltratadora, por múltiples circunstancias, y se planteaba la duda sobre la reincidencia de los episodios violentos. La idea es que los hombres cambien de conducta y se prevengan así nuevos maltratos.

Ya me veo yo el revuelo que se crearía en España por parte de ciertos sectores sociales ante una iniciativa de este tipo. ¡Nos quieren reeducar! ¡El estalinismo está aquí! Por cierto, el Centro de Atención de Mujeres es un proyecto de la Comunidad Misionera Laica Vicentina en el marco de la Pastoral Social de la Parroquia de San Pedro de Sacaba.

Sábado, 5 de marzo. Dos en uno

No hay nada peor que la presentación de un libro. Quizás un recital de poesía. Pues Víctor Guiu se ha marcado un dos en uno en la presentación de su último libro, La Globalimbecilización, en el bar de Carlos de su localidad natal, Híjar. Realmente ha ejercido de telonero de un conjunto musical local, los Fuente Morros, y ha ido contando los minutos que faltaban para la actuación. Casi como yo sumando caracteres para finalizar esta página. Víctor nos ha entretenido explicándonos que el móvil inteligente nos ha convertido en paladines de la sabiduría, en máquinas de bien pensar y en simpatizantes de fulgurantes estrellas virales. El público entregado, alrededor de un centenar de personas, hemos aplaudido cada una de las ocurrencias. Y nos hemos dejado las perricas en la barra, que de algo tienen que vivir en la hostelería. En mi caso, también en el libro, para pagar las meriendas del autor.

Domingo, 6 de marzo. Partisano

Me pongo el Partisano de Miguel Bosé a toda castaña y me evado.

La imagen de la semana: La primavera

La primavera ha venido y no sé cómo ha sido. Amantes urbanitas de la naturaleza contratan ya su viaje a Japón para disfrutar la floración de los cerezos; las carteras más humildes se conforman con un fin de semana en el valle del Jerte. Nadie sabe que en cualquier rincón, aquí mismo en Teruel, tiene el milagro de la llegada del buen tiempo.