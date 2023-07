Debates: no todo vale en la política

Lunes, 10 de julio. ¿Qué invento es esto?

“Mientes, eso no es verdad; mientes, hablas por hablar. Mientes, todo es falsedad; mientes, lloras por llorar”, cantaba Gelu en el año del pum. Pues esta noche he asistido a un espectáculo cara a cara en Atresmedia donde los dos contendientes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se han achacado estar engañando a la audiencia. El contrincante se ha limitado casi siempre a afirmar que el dato del contrario es un invento. “¿Pero qué pasa? ¿Pero de qué vas? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?”, respondería Saritísima, con más razón que una santa. Preparar un debate de estas características es imposible. Cada candidato necesitaría llevar consigo todas las enciclopedias de El Tiempo es Oro para rebatir los argumentos de la contraparte. Siguiendo con las citas míticas de la de Campo de Criptana, “aquí, morirse y casarse es imposible. Se necesitan 800.401 papeles”.

Aunque bien pensado, hoy en día no hace falta tanto papeleo porque todo está a unos pocos clics de pantalla. Nadie se ha encargado de las comprobaciones. La moderación de la pelea, a cargo de Vicente Vallés y Ana Pastor, ha hecho un esfuerzo nulo para poner a cada cual en su lugar. Como cantaba Gelu en la misma canción a la que me refería al principio, “no concibo tanto mal en tu corazón”.

Martes, 11 de julio. Remanso de paz

En comparación con lo de ayer, el debate entre candidatos locales —excepto el de Vox, que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid— al Congreso de los Diputados en Aragón Televisión ha sido un remanso de paz. Alberto Izquierdo, del PAR, le ha soltado a Diego Loras, de Teruel Existe, tras insinuar que el partido regionalista será el único presente en el debate que no conseguirá representación: “Mírese usted las últimas encuestas y no peque de optimista, que mire que la cosa no le pinta bien. Y algo estarán haciendo mal”. El rictus de Diego ha sido indescriptible. Alberto ha seguido afeando a Diego los que, según él, han sido logros escasos del existencialismo: “No han hecho nada jamás, salvo, y lo tengo que reconocer públicamente, un maravilloso anuncio de Ikea que pudimos ver en Televisión Española y en todas las cadenas”.

Alberto está viviendo unos días de gloria. Está haciendo suyo el tema que cantaba Alaska con los Pegamoides cuando era solo era un tierno infante, aunque no lo parezca porque la vida trata mal a los autónomos: “Quiero ser un bote de Colón y salir anunciado por la televisión; ¡qué satisfacción ser un bote de Colón!”.

Miércoles, 12 de julio. Voto por correo

La cartera ha venido a casa sobre las once de la mañana. Venía a recoger un voto. Sí. La cartera te recoge en casa el voto por correo si estás en un pueblo. Es que en los pueblos no hay servicios públicos. Estamos abandonados. Quien solicitó el voto no tuvo ni que ir a la oficina de Santa Eulalia o Monreal, pues lo hizo a través de internet con el certificado digital. Y luego dicen que en los pueblos hay unas imperiosas necesidades de telecomunicaciones sin cubrir.

Mientras tanto, en el mundo del politiqueo, Alberto Núñez Feijóo ha puesto en duda que la cúpula de Correos esté llevando a cabo su trabajo de forma diligente: “Le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales”. Poco después, el PP ha emitido un comunicado para asegurar que Alberto no pone en duda el sistema de voto por correo. Enric Juliana ha comentado muy cabreado en Hora 25 de la SER que no recuerda haber escuchado algo igual en España hasta el 26 de mayo, cuando Isabel Díaz Ayuso apuntó la teoría del fraude electoral. Tras lograr la mayoría absoluta, Isabel hizo mutis por el foro y ni se ha dignado a pedir perdón por la soflama. En el ambiente suena Guille Milkyway canturreando “es todo una gran mentira, una perversa maquinación que nos seduce y nos hipnotiza”.

Jueves, 13 de julio. Bildu

La semana fantástica de los debates ha concluido hoy con el debate a siete en Televisión Española. Ha sido una oportunidad única de escuchar a Bildu. Mucho hablar de Bildu en la política nacional y aragonesa, pero es casi imposible conocer las opiniones de la formación independentista si no vives en Euskadi, donde Bildu logra casi un tercio de los votos, o en Navarra, comunidad donde Bildu obtiene una quinta parte de los sufragios.

Resulta que Oskar Matute, el portavoz de Bildu, hizo vigilia en Ermua pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco la noche antes de que ETA lo asesinara. “No sé dónde estaba usted”, le ha respondido al representante de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. A ver si se nos va a caer un mito porque, por una vez, estamos escuchando a Bildu. A ver si no son el diablo vestido de alternativo vasco. Me da que Oskar ha hecho hoy más por la movilización de la izquierda que toda la campaña que hagan el PSOE y Sumar.

Viernes, 14 de julio. Lo que importa

Mariano Rajoy ha vuelto desde el pasado para decirnos: “Temas que a nadie le importan, por los que nadie pregunta: la ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es; los transexuales, eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente”. Mariano, te voy a dar la razón. Heraldo de Aragón publicó ayer los resultados de una encuesta donde se desvelaba que los temas que importan a la población aragonesa son la economía en general, el paro, la inflación, la política en general y la sanidad. A mitad de la tabla, ni chicha ni limoná, está la despoblación, el trasvase del Ebro o los problemas de la agricultura. Al fondo de la lista están las pensiones, el urbanismo salvaje en la montaña y las energías renovables, problemas mucho menos importantes que el Real Zaragoza, que está por encima. Ni rastro del bienestar animal o de la transexualidad. Tampoco de la monarquía, a pesar de los rumores sobre que Juan Carlos pretende volver al país si manda Feijóo. Sin embargo, la agenda política está marcada por los violadores del solo sí es sí y ETA.

Sábado, 15 de julio. Derechos por carreteras

“Yo lo que sí que tengo claro es que no voy a vender mi tierra, mis derechos sociales y los de los trabajadores de todo Aragón, por un kilómetro más de carreteras. Y lo que tengo claro es que no le voy a dar ningún gobierno al PP”, reprochó el martes el candidato de Sumar, Jorge Pueyo, al de Teruel Existe, Diego Loras. Hoy contesta el existencialismo, cuatro días más tarde, con que Jorge te quiere confundir.

Teruel Existe llegó a la política para imitar a los nacionalismos vasco y catalán, a quienes veían como hábiles negociadores para obtener beneficios territoriales. Sin embargo, Teruel Existe se olvida de que PNV, Bildu, ERC, Junts o CUP, además de ser nacionalistas, tienen principios ideológicos que marcan sus políticas. No todo vale en la política, por mucho que lo cantaran los sevillanos Siempre Así en el año 2000.

Domingo, 16 de julio. ‘Puriteen’

El domingo pasado publicó El País un reportaje sobre los y las puriteens, la última tendencia entre la juventud española que consiste en odiar el tabaco, el alcohol y las drogas, además de ver el sexo como algo sucio. El problema es que yo con esa edad era más puriteen que los de ahora. Por desconocimiento, más que por otra cosa. Si hubiera habido internet entonces…

La imagen de la semana / Llévame a Benidorm

Mi compañera de carrera Josi Alvarado presentó el mes pasado en Alicante la obra teatral Llévame a Benidorm, definida como la cómica escapada de una residencia de ancianos con fondo de coplas de Rocío Jurado que reivindica la alegría de vivir. Dentro de nada, es probable de Benidorm vuelva al blanco y negro de la imagen, tomada a principios de los ochenta.