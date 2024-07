Hoy voy a escribir sobre sentimientos disfrazados de reivindicación. Recuerdo que hace un tiempo alguien me echó en cara el hacer de mi lucha social un asunto personal, y yo le contesté que ambas cosas son inseparables cuando te levantas cada día con una discapacidad tan agresiva como la mía. Es por eso que esta vez voy a hablar de un grave problema que sufrimos muchísimos turolenses, pero desde un punto de vista muy subjetivo.

Respecto a la Atrofia Muscular Espinal, debo recibir un abordaje médico multidisciplinar que engloba neurología, neumología y rehabilitación, además de ser aconsejable el apoyo psicológico, el cual tengo totalmente descartado en su vertiente pública. La última vez que estuve en neurología, llevaba dos años sin recibir visita en Teruel (afortunadamente también estoy derivada en Valencia y allí me controlan de forma puntual cada seis meses). El neumólogo es un poco más preciso, aunque esta vez ya ha pasado el tiempo en el que debería haberme visitado. Y en rehabilitación hemos estado bastante bien durante una temporada, pero me temo que está habiendo cambios que retrasarán las citas inevitablemente. Además, tengo la mala suerte de ser diabética y haber padecido cáncer no hace mucho. Para lo primero, debería haber tenido consulta esta primavera y para lo segundo tengo prescrita una revisión cada tres meses en dermatología, siendo la última vez que me vieron en mayo de 2023.

¿Cómo debe afectar esta situación a alguien con una salud tan delicada y compleja como la mía? Hay momentos en que me siento peleona y pongo una reclamación tras otra, pero la mayor parte del tiempo me puede la derrota. Todos podemos hacer valer nuestros derechos y sin embargo no deberíamos tener que emplearnos tanto en ello.

Me temo que no se trata solo de la falta de profesionales, sino que intuyo una gerencia ineficaz y una desidia que no hace tanto era impensable. La sanidad pública necesita medios humanos y económicos, pero también precisa de control, creatividad y coordinación. Y yo intuyo cada vez menos de todo ello.