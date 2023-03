Días de radio. Resumiendo la idiosincrasia de este país

Lunes, 27 de febrero. Paraíso

Eva Huesca comenta en Las Tardes de RNE el proyecto Elysium City de Castilblanco, en la provincia de Badajoz. La nueva urbe Elysium City está llamada a ser una nueva Las Vegas pacense, más allá de Vegas Altas, la nueva ciudad generada de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. No sé por qué, pero esto ya lo he vivido antes.

La inversión prevista es de 8.000 millones de euros, una cifra que equivaldría a 6.153.846.154 tazas de café en tu bar de pueblo favorito. Hoteles, casinos, parques temáticos, centro de gaming, centro comercial, viviendas… en Elysium City habrá de todo, hasta huertas. Lo más destacable del proyecto es el toque neutro desde el punto de vista medioambiental, pues será el primer destino de ocio respetuoso con el medio ambiente en el mundo. Elysium era un sinónimo de paraíso en la Antigua Grecia. Me pregunto yo cómo será armónica con la naturaleza esta metrópoli, generando cero residuos, si está pensada para unas dos mil viviendas y que la visiten cuatro millones y medio de personas cada año.

Castilblanco se encuentra muy cerca de Valdecaballeros, donde en su día iba una de las centrales nucleares previstas en España. Las obras de la central comenzaron y se paralizaron con la moratoria nuclear que se impuso entre 1983 y 1994. A ver cómo resulta esta nueva idea de futuro.

Martes, 28 de febrero. Deriva

Íñigo Alfonso entrevista en España a las 9 de Radio Nacional de España a Iván Espinosa de los Monteros. Hablan sobre Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida. Ron presenta hoy su biografía y se especula con que se postulará para las primarias republicanas a la presidencia estadounidense frente a Donald Trump. Iván, que ha vivido en Florida, ha echado unas flores a Ron: “Ha anunciado unas medidas muy llamativas con la compañía Disney. Disney fue el mayor inversor del estado de Florida en los años 60, donde creó el primer parque temático de gran tamaño. Se le dio en ese momento y a lo largo de sucesivos años una serie de condiciones especiales y, anoche, el gobernador DeSantis anunció la reversión. Es una decisión histórica porque Disney estaba exento de normativa fiscal, urbanística, de seguridad y salud… Tiene una enorme valentía porque Disney es una de las compañías más importantes de Estados Unidos, pero también porque es una compañía que se ha distinguido en los últimos 20 años por estar promoviendo las ideas woke de una izquierda cada vez más desapegada de la realidad de las personas y más metida en un mundo promovido por cierta élite con un enorme impacto. Disney no es una compañía cualquiera; produce productos y servicios para niños, a los que ha ido llevando por una deriva que a mucha gente le parece mal”.

O sea, Iván ve okey que Disney goce de una no legislación a la carta para no respetar ni una de las normas que se aplican al resto de los mortales, siempre y cuando emita un mensaje doctrinal determinado hacia la infancia. Nos esperan unos años apasionantes. Y lo mejor es que ideas similares calan en otras formaciones políticas de espectro ideológico difuso llamadas a ocupar grandes titulares.

Miércoles, 1 de marzo. Regular

El Ojo Crítico de Radio Nacional de España pone una canción de las Hermanas Gestring, Mi novio baila regular, una pieza “dedicada a todos los novios que bailan regular” para que no se corten, porque los van a querer igual. La letra describe a un chaval que de pequeño quería bailar, “pero sus amigues siempre tenían que estudiar”, así que se apuntó a clases de expresión corporal hasta que el profesor exclamó “¡por Dios!” y se prejubiló. Es un canto a la desvergüenza y me gusta. La sociedad actual exige la perfección y no está mal que se reconozca que, en realidad, hacemos algo regular.

Jueves, 2 de marzo. Filtración

Basta de radio. El diario The Telegraph se ha hecho con más de 100.000 mensajes de WhatsApp de la cuenta de Matt Hancock, quien fuera secretario de Estado para la Salud británico en lo más duro de la pandemia, y los ha comenzado a publicar a cuentagotas. La filtración procede de Isabelle Oakshott, la autora del libro de memorias de Matt, quien se ha escudado en el interés general para dar a conocer las conversaciones.

Lo que se sabe por ahora es que el cargo público hizo oídos sordos a los consejos clínicos expertos y a la opinión de otros miembros del gobierno. Se insinúa que había más motivación política en las medidas que se tomaron que una base científica. Matt tuvo que dimitir porque lo pescaron dándose el lote con su amante, cuando había restricciones de todo tipo, y ya se sabe que en el Reino Unido son muy mirados con esas cosas.

Viernes, 3 de marzo. Personajes ilustres

¿Las Hermanas Gestring asesoran a Teruel Existe? Contemplo anonadado el paseo que se han dado respetados y respetadas representantes de Teruel Existe por Madrid, luciendo de personajes ilustres turolenses para entregar en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una petición para que el “Homo sapiens turolensis” sea declarado “especie en peligro de extinción”. Como residente en la provincia de Teruel, siento vergüenza ante esta performance y ante la solicitud presentada al Gobierno por parte de quienes se reivindican como las únicas personas que elevan nuestros intereses hasta los grandes poderes. ¿Es esta la imagen que queremos ofrecer de cara al exterior? Solo veo una charlotada, una chirigota carnavalera. Y estamos ya en periodo de cuaresma. En política, no te guíes por las Hermanas Gestring.

Sábado, 4 de marzo. Una crónica memorable

Leonardo di Caprio anunció hace tiempo que iba a promover en la población cacereña de Trujillo una fábrica de diamantes sintéticos. Ayer se puso la primera piedra, en un acto al que asistieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Todos los medios se han dedicado a difundir el mensaje estándar de acto institucional, inversión esperada y empleos generados. ¿Todos? No. Uno de ellos ha publicado un relato como se merece. El País ha enviado al evento a Pierre Lomba y este ha visto lo que ningún otro medio, editando una crónica memorable.

“Antes de enterrar el tradicional cofre que da por inaugurada una obra, y que contenía, entre otros, un manifiesto y unos periódicos del día, el cura del pueblo ha introducido un crucifijo que ha bendecido antes bajo la mirada circunspecta de Martin Roscheisen, consejero delegado de la empresa californiana. Tras el cura, una señora se ha animado a introducir una esclava de oro. Enterrado el cofre, con su crucifijo, su manifiesto, sus periódicos y su esclava, se ha dado por inaugurada la obra de una fábrica que, con una tecnología puntera, pretende fabricar diamantes sintéticos aprovechándose de energía renovable”, describe Pierre. Nunca antes se ha resumido mejor la idiosincrasia de este país. No se necesitan más palabras.

Domingo, 5 de marzo. Nabos

He decidido que este año sembraré nabos en el huerto. La Razón publicaba esta semana el siguiente titular: “El Gobierno británico insta a sus ciudadanos a comer nabos”. Los nabos son el futuro, bien sea en su versión tradicional, bien en la versión denostada de colinabo o chirivía. Ya se sabe que donde esté un buen nabo, que se quiten los toros.

La imagen de la semana. La Adelina

Pasado y presente. Esta semana he pasado por Jérica y me he topado con la fábrica de harinas La Adelina.

Si frecuentas la trastienda de algunos hornos de Teruel te habrás encontrado con algún saco como el de la imagen. La imagen gráfica del saco es la moderna; la de la foto, la de toda la vida. No sé cuál me gusta más.