‘Dirty dancing’

Por

Lunes, 29 de enero. Manos libres

Al mediodía, un terremoto ha sacudido a esta casa y nos ha mostrado la fragilidad de la misma. El Consejo de Administración de Prensa de Teruel, SLU, ha decidido el cese del director del Diario de Teruel y posterior despido, tras veintiocho años formando parte de la plantilla. Estas resoluciones se deben a las “pérdidas millonarias” del periódico. El cese, en sí, puede considerarse lo habitual en un medio de titularidad pública. El despido, sin embargo, es algo mucho más extraño porque añadirá un buen roto a las cuentas de la sociedad. El portavoz socialista en la Diputación de Teruel, Pedro Polo, apunta que en el consejo se ha razonado que así el nuevo director “tendrá las manos libres”.

El fin de Chema López Juderías en la dirección de este periódico estaba cantada desde el mes de junio de 2023. A veces yo bromeaba sobre quién saldría antes, si él o yo. Y siempre me respondía que él, que siempre defendería a quienes firmamos en el diario. Así ha sido. Chema está en la calle y yo sigo en esta página. Martes, 30 de enero. Lustre

El subdirector de Diario de Teruel, Juanjo Francisco, despide hoy a quien fuera hasta ayer director destacando que hizo “un periódico más moderno, innovador y participativo. Se transformó la edición digital del periódico, haciéndola mucho más atractiva y aparecieron firmas que han dado lustre a los contenidos meramente informativos”. La frase más polémica, no obstante, es “no hay que culparle expresamente de que Teruel no sea una provincia densamente poblada, con potencia industrial y con una sociedad altamente cultivada en lo intelectual, puntos que ayudan a retrasar el declive de una prensa escrita”. ¡Ay, Juanjo! ¡Cómo duele retratarnos con crudeza! Aquí solo se permiten análisis complacientes. Miércoles, 31 de enero. Indignante

Se va Miguel Rivera de Diario de Teruel: “Chema fue quien me pidió que escribiese semanalmente para el diario y, como pienso que su despido es indignante, su salida conlleva la mía”. ¿Deberíamos hacer lo mismo? Creo que no. No hay mejor homenaje que continuar adelante con el periódico que construyó. Jueves, 1 de febrero. Eloy

Acudo a la presentación en el Museo de Teruel del monográfico de la revista El Ebro dedicado a Eloy Fernández Clemente. Eloy y José Antonio Labordeta fundaron, en Teruel, la revista Andalán. El desarrollo del medio, sin embargo, fue allende las fronteras. Es nuestro sino. Viernes, 2 de febrero. Hemeroteca

La mayor innovación de este diario en los últimos tiempos ha sido la puesta en marcha de la hemeroteca digitalizada abierta a todo el público. Hay quien se pregunta qué pasaría con ella si desaparece la editora. ¡Pues qué va a pasar! ¡Que perderíamos la memoria, algo que desearían muchos!

Sábado, 3 de febrero. Espectáculo

Las desgracias nunca vienen solas. Tengo que acabar esta página y estoy pasando el día en el baño, entre vómitos y deposiciones. Aun así, el espectáculo tiene que continuar. Que no se note. Domingo, 4 de febrero. ‘The Time of my Life’

Cuando llegué a esta página el 24 de noviembre de 2019 era poco más que una Baby en Dirty Dancing contestando a Johnny “traje una sandía”. Aun así, el Johnny me sacó a la pista, a pesar de mis movimientos torpes. Una vez que cogí el ritmo ya no pude parar. Incluso llegó un momento en que, en las redes sociales, éramos como unos Teletubbies, el rojo y el amarillo, que íbamos cogidos de la mano allá donde hiciese falta. No cabe explicar que yo era el bicho rojo y tampoco que ese compadreo no era del gusto de algún que otro bicho.



La oportunidad que me ha brindado Diario de Teruel ha sido un regalo que me aguardaba el destino en un momento en que ya estaba muy lejos del periodismo. Nunca tendré palabras suficientes para agradecer a quienes se fijaron en mí para formar parte del sindicato de columnistas, un término que nació a raíz de nuestra exigencia de caja y cena de Navidad, demanda que la empresa nunca resolvió y que, en el fondo, nos daba igual porque es bastante orgullo tener una cita semanal con la audiencia de este periódico. En estos momentos suena en la soledad de casa el éxito de Bill Medley y Jennifer Warnes. Sí, he vivido el mejor momento de mi vida y todo te lo debo a ti, Chema. La imagen de la semana. Ingratitud

No he conocido a nadie que haya defendido mejor las reivindicaciones del movimiento ciudadano Teruel Existe que Chema López Juderías. Acudí al segundo congreso de Periodismo y Repoblación en Urriés, en las altas Cinco Villas, de lo cual di cuenta en el primer Diario de Campo. Allí estuvo Chema hablando sobre la importancia de Teruel Existe en la sociedad de la provincia, relatando con orgullo cada uno de los pasos que el movimiento había dado a lo largo de veinte años. Chema estuvo siempre comprometido, al menos desde el punto de vista informativo, con Teruel Existe. La hemeroteca, por suerte, puede dar cuenta.



Incluso en el paso hacia la política, Chema dio toda la cancha al movimiento ciudadano en estas páginas. E hizo muy bien porque, a pesar de no contar con ninguna representación institucional, era un clamor que la agrupación de electores contaba con un respaldo popular considerable y había interés periodístico. Pero el nuevo Teruel Existe quiso más. Mucho más. Nunca entendió que el tratamiento informativo sobre una formación política es distinto al de una plataforma social. Y la relación entre este diario y Teruel Existe, estoy seguro, comenzó a torcerse. Diario de Teruel es un medio de comunicación y no un panfleto.



¿Cuál es el papel de Teruel Existe en los acontecimientos de esta semana en Diario de Teruel? No tengo ninguna duda de que, sin restar a las intenciones del Partido Popular, el existencialismo ha estado en el tejemaneje desde el principio y que a Joaquín Juste le ha tocado el papel de liquidador, como presidente de la Diputación. No hay que olvidar que Chema llegó a la dirección durante el gobierno de la popular Carmen Pobo y se ha mantenido con Ramón Millán y Manolo Rando. El denominador común a los tres mandatos ha sido el Partido Aragonés. Ahora también está el PAR en el gobierno de la Diputación, pero es una mera comparsa.



Aquí no hay nadie inocente. Hay una lucha por el control de la información y no solo un desfase económico. Incluso hay quienes, seguro, no verían mal el cierre del medio y el triunfo de la desinformación.