Echar chispas. Deja Twitter y súbete al carro de Grindr

Lunes, 14 de noviembre. Vasallaje

Se pregunta el canal informativo paneuropeo Euronews cómo va a cubrir Ucrania el déficit de 38.000 millones de dólares previsto para el año que viene. Los gastos por la guerra contra Rusia se han disparado y los ingresos de las arcas públicas han caído por la insolvencia de las empresas locales, la fuga de cerebros, el desempleo, la inflación y el descenso de las exportaciones. Al parecer, la Unión Europea se ha avenido a aportar 18.000 millones de euros mediante la fórmula de préstamo a largo plazo “con condiciones favorables”. Estados Unidos haría lo propio con una cantidad similar en forma de subvención a fondo perdido.

Mal plan se le presenta a Ucrania. Recuerdo cuando en los últimos tiempos de crisis económica se hablaba mucho en los foros más avanzados de la abolición de la deuda ilegítima para acabar con esa nueva forma de colonización a través de la explotación foránea de los recursos de un país como forma de pago del pasivo financiero. Ucrania está condenada a ser un estado vasallo de la Unión Europea. También de Estados Unidos. Porque en las relaciones internacionales, nadie da algo a cambio de nada.

Martes, 15 de noviembre. El anuncio

Como si esta madrugada hacia el miércoles hubiera una ceremonia de los Oscar o una Super Bowl, aquí estoy delante de la pantalla para disfrutar de un esperado anuncio del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su hogar en Mar-a-Lago, en Florida. El acto se va a desarrollar en un hortera Salón Made in 80’s decorado con enormes lámparas de cristalitos y una abigarrada colección de cortinajes y molduras ornamentales. El ambiente idóneo para una boda de una alcurnia presuntuosa. ¿Qué tendrá que contarnos Donald?

Pues nada del otro mundo. Que vuelve a la carrera presidencial. Lo que se esperaba. Tras Donald estaba la agente CI-1, Melania, ataviada con una falda de tubo blanca y una blusa azul marino a topos blancos. A topos, ¡ejem! Mañana iré al súper y me compraré un cargamento de palomitas de microondas para disfrutar de esta nueva trama, no vaya a ser que haya escasez como con el papel de váter.

Miércoles, 16 de noviembre. Calentito

Cuando hay preguntas incómodas, lo mejor es sacar un rendimiento. Han interrogado al seleccionador nacional de fútbol de Irán, el portugués Carlos Queiroz, sobre los derechos de las mujeres en la república islámica. “¿Cuánto me pagas por contestar a esa pregunta? Trabajas para una empresa privada, ¿cuánto me pagas? Habla con tu jefe y al final del Mundial te contesto, si me haces una buena oferta. Gracias”, respondió Carlos. Al parecer, el entrenador está reñido con la cadena Sky News porque, según él, tergiversan sus palabras. Y, total, si van a manipular, al menos me lo llevo calentito.

Yo quiero réplicas así cuando alguien de La Razón requiere una opinión controvertida de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. O cuando Thais Villas asalta a Cuca Gamarra a la salida del Congreso de los Diputados. También cuando paran a preguntar a Tomás Guitarte por qué se abstuvo al votar la Ley de Memoria Democrática y votó sí a la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la del solo sí es sí y que ahora parece que nadie sufragara. ¡Ah, no! A este solo lo entrevistan para dorarle la píldora de la España Vaciada.

Jueves, 17 de noviembre. Protocolo

Leo en el portal 65ymás que la Comunidad Valenciana acaba de publicar un protocolo de atención a la diversidad LGTBI en centros y servicios de personas mayores. “Está hecho sin consultar a las personas mayores. Lo han redactado personas obligadas por ley, porque si no es por eso, no se pone en marcha, y se sigue con la misma dinámica: los protagonistas, que son los mayores, no se les pide su opinión para ver qué piensan”, afirma Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, una entidad que da voz a las reivindicaciones de las personas mayores LGTBI. Un estudio destapa que solo el 4% de las personas mayores LGTBI hace uso de recursos públicos sociales, en comparación con el 46% de la población mayor en general.

"Estamos hartos de seguir siendo invisibles, de que no se nos pregunte. Igual que nos preguntan el nombre y la edad, necesitamos que nos pregunten nuestra orientación sexual porque hasta que no haya datos reales, no se podrá intervenir. Para mí es una excusa. No puedes decir que son datos protegidos porque, ¿de qué nos van a proteger?”, objeta Federico. Pues sí, Federico. Al igual que, como han informado diversos medios de sesgo conservador, habrá que comunicar la orientación sexual al Servicio Público de Empleo Estatal para acceder a programas específicos de desarrollo de la empleabilidad. La era de Gran Hermano consiste en que todo se sepa. Y nos encanta.

Viernes, 18 de noviembre. Grindr

El campanazo de hoy en la bolsa de Nueva York ha corrido a cargo de Grindr, la empresa de la aplicación de ligoteo para la comunidad LGTBI. El motivo es que sale al mercado, como las personas usuarias del artefacto cortejador, y, en su primer día de cotización, ha subido ya un 214%. Ha habido momentos en la jornada en los que la acción valía un 400% más respecto a su precio inicial. El gozo capitalista ha sido descomunal.

El balconcillo ha parecido el plató de Sálvame, con aplausos enfervorecidos y amores dormidos. Fuera, frente a la fachada neoclásica del parqué neoyorquino, una actuación con mucho orgullo se ha desarrollado sobre un escenario adornado con una pancarta gigante indicando que había una posible conquista a cero metros de distancia. Vamos, que los servidores de Grindr han echado chispas con los datos que se recibían desde Wall Street.

Sábado, 19 de noviembre. Aplausos

El gobierno conservador del Reino Unido se ha echado a-Truss. Sí, es un chiste malo y repetido hasta la saciedad. Pero es que viene tan a cuento con la deriva de los mandatarios británicos que no me puedo resistir. En vez de bajar los impuestos, se van a subir. En vez de contener la inflación con los sueldos, se aumenta el salario mínimo casi un 10%. En vez de perdonar tasas a las empresas energéticas, se elevan los gravámenes hasta cifras superiores a la era Liz Truss.

Eso sí, no todo va a ser pagar más. La cosa va también de recibir menos. Habrá recortes en el gasto público, que todavía no se han concretado. Sigo esperando declaraciones de quienes hace poco más de mes y medio aplaudieron las políticas de Liz.

Domingo, 20 de noviembre. Croqueta

¡Quien me iba a decir que ser un apasionado de las croquetas podía ser mi propio fin! Esta semana se ha sabido de un presunto envenamiento en Zaragoza mediante una croqueta. A partir de ahora voy a poner cien ojos cada vez que pida una en un restaurante. Si quieres torturarme, te recomiendo mejor que me pongas en bucle vídeos de Doña Croqueta, aquel personaje que se hizo popular en los años 80. O, peor todavía, aquella casete de “cosas y canciones para niños” de El Señor Cirilo y Doña Croqueta.

La imagen de la semana. Soberanía de pensamiento

Se atribuye la frase de la imagen, tomada en Miedes de Aragón, a Virginia Woolf. Es una especie de reafirmación en que, por mucho que quieras dirigirme, siempre tendré soberanía de pensamiento. No lo tuvo fácil Virginia. Desde joven padeció depresiones a causa de las desgracias que la rodeaban. Sin embargo, dio rienda suelta a su sexualidad en una sociedad pacata y no se achantó por criticar el machismo que reinaba en los ambientes intelectuales de las primeras décadas del siglo XX en Londres. Todo un ejemplo.