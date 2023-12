El despertar. Te puede gustar la Historia de Prusia y enseñar el culo

Lunes, 18 de diciembre. Festivales y bombas

El diario El Mundo informa que diversos colegios internacionales en España se han visto obligados a cerrar las puertas hoy por recibir ayer, por correo electrónico, un aviso de bomba. Los profesores del Lycée français Molière de Zaragoza han estado han transmitido estar “en shock” porque, según El Mundo, esta es una de las semanas más destacadas del año en el centro por la celebración de los festivales navideños. Al mediodía, tras inspeccionar escrupulosamente las instalaciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dado vía libre para reabrir.

¡Cómo cambian las cosas! En mi instituto solo llegaban avisos de bomba por teléfono fijo cuando había algún examen y alguien no lo había preparado como tocaba. Todo el mundo a casa y nada de registros a la búsqueda de petardos. ¿Se habrá organizado ahora una liga de estudiantes en contra de las funciones navideñas escolares, que ha sido la encargada de lanzar el bulo explosivo? Si esta fuera mi época, estoy seguro de que formaría parte de ese grupúsculo. No hay que subestimar a la juventud, que está una barbaridad de espabilada.

Martes, 19 de diciembre. El peso de la Justicia

Se ha resuelto satisfactoriamente el caso del secuestro durante la madrugada del sábado pasado en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig. Dos encapuchados publicaron un comunicado en TikTok reclamando a la policía local del municipio el pago de dos mil euros si querían de vuelta el cartón piedra del Niño Jesús del belén situado en un jardín entre las calles Pintor Sorolla y Llillo Juan. El ayuntamiento alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para clarificar el rapto. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar la gravedad del asunto.

El diario ABC informa hoy de que la policía local ha detenido a dos jóvenes de 19 y 21 años, acusados de la apropiación de la figura. Están en libertad con cargos, a la espera de juicio penal, e investigados por un delito de hurto. ¡Que caiga todo el peso de la Justicia sobre ellos! El Niño Jesús apareció en un contenedor de la basura cerca del lugar de la fechoría y ya ha sido repuesto, tras confirmar los agentes policiales “que se encuentra en buen estado”, según la cadena SER. El alcalde, Pachi Pascual, ha deseado que las fiestas transcurran “con total normalidad”. Algún día nos dará un parraque, con tanto susto.

Miércoles, 20 de diciembre. La niña de la bola

Ana Obregón vuelve a protagonizar la portada de ¡Hola! con motivo del bautizo de Anita, la niña fecundada en Estados Unidos gracias al alquiler de un vientre, la compra de un óvulo y la semilla de su hijo fallecido Aless Lecquio. La fotografía en la tapa de la revista es toda una alegoría al Santo Niño de la Bola, con vestiduras reales, en el regazo de la Virgen María, simbolizando el trono.

Estoy convencido de que la abuela Ana conoce bien la leyenda milagrosa asociada al Niño de la Bola de Praga, imagen a la que acuden mujeres creyentes de todo el mundo que están embarazadas o que buscan estarlo. Ana no da puntada sin hilo. Y no me extrañaría un pelo que Anita deje de ser muy pronto la única bebé de la casa.

Jueves, 21 de diciembre. Adoctrinar

Acabo de salir del cine. He visto El maestro que prometió el mar y salgo convencido de que es una película que debería proyectarse en todos los centros escolares. Por adoctrinar, más que nada. También es adoctrinar la cancelación política de una obra de teatro basada en la misma historia. También es adoctrinar hacer desaparecer los textos que no cuadran con cierta manera de ver el mundo. También es adoctrinar contar con la presencia de un crucifijo en la pared de un aula. También es adoctrinar el tener que contar con la aprobación familiar para realizar una actividad escolar porque “no va a decirme a mí lo que es mejor para mi hijo”. Todo es adoctrinar en búsqueda de la pureza, olvidando que la mezcla es siempre riqueza.

Hacia el final de la cinta hay una secuencia terrible, recreación de un hecho real, con la presencia de todo el elenco infantil. La escena representa lo cruda que fue nuestra última guerra, donde las represalias con quienes tenían ideas diferentes a las del poder tuvieron consecuencias terribles. Aquellas venganzas las contemplaron quienes luego pasaron años y años en silencio, por obligación de los nuevos tiempos o tratando de olvidar. Casi noventa años más tarde vamos en la misma dirección. El ciclo del odio ha comenzado y no parará hasta llegar al caos.

Viernes, 22 de diciembre. Ultramoderno

A ver, como diría un amigo, te puede gustar la Historia de Prusia y también enseñar el culo. ¿Y esto a qué viene? Pues porque la cartera me ha traído a casa el anuario Un año de pop, de la web Jenesaispop. El compendio de las 110 mejores canciones de año, de menor a mayor importancia, finaliza con Kill Bill, de SZA. No es la canción que escucharás en las verbenas y discomóviles de la provincia, la verdad. Quizás haya sonado en algún festival ultramoderno de esos que hay ahora, aunque haya sido en algún puesto del mercadillo. Rush, de Troye Sivan, está en el número dos y Begin Again, de Jessie Ware, en el tres. La primera canción en español está en el puesto 14, ocupado por Shakira y Bizarrap.

En cuanto a los álbumes, el mejor es Desire, I Want to Turn Into You, de Caroline Polachek. Pedro Sánchez reconoció a la Pija y la Quinqui -¿qué habrá sido de ellas tras la entrevista al presidente del Gobierno?- que en sus listas de Spotify hay canciones de esta última artista. A lo mejor son cosas que suenan en Madrid pero no llegan a Teruel. Y menos a los pueblos, que no hay quien nos aguante. ¡Cómo no vamos a estar despoblados, si no!

Sábado, 23 de diciembre. Salta fuera

Andrea Rizzi recuerda hoy en El País unos versos de 1925 del italiano Eugenio Montale: “Busca una malla rota en la red que nos oprime, ¡salta fuera, huye!”. Sin guardar una relación evidente, me ha venido a la mente la contraportada de ayer de Diario de Teruel, donde Miguel Ángel Artigas entrevista a Manuel Andreu para hablar de filosofía y de su libro Los riesgos del pensamiento. Por curiosidad he ojeado unas hojas de la introducción. Manuel califica a las personas ideologizadas de fanáticas y egoístas, confrontándolas a la humildad de las personas de fe que depositan su confianza en lo sobrenatural. Me da que la cosa va más de teología que de filosofía.

Domingo, 24 de diciembre. Temas de conversación

Si no tienes tema de conversación para la cena de esta noche, te propongo hablar sobre los pezones de las hadas en las luces navideñas de Tordesillas. La silueta tiene casi la misma forma que la que se usó para todos los memes sobre el tito Berni. Por cierto, el equipo municipal del PP ya ha retirado las luces. Otro asunto es la cancelación de la obra Qué difícil es, en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, porque los actores salen al escenario en calzones. Aunque, según el digital Público, el motivo real apunta a que Vox y PP no ven muy allá que en la representación se hable de acoso escolar, de relaciones paternofiliales y de diversidad sexual. Finalmente, si vas a cenar en soledad, siempre puedes lanzar tu opinión sobre estos temas a través de las redes sociales. El auditorio estará bastante vacío, pero ya te leerán mañana. O pasado.

La imagen de la semana. El mar

Tras salir el jueves del cine tuve la necesidad de ver el mar para no solo imaginarlo porque, como escribió Antoni Benaiges, “y la fantasía de unos niños que suben y bajan la loma, solo la loma, la ingrata loma, disparose hacia lejanía para hundirse en la vastitud líquida, misteriosa, sublime…”.