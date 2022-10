Se acerca un invierno difícil. Ya nadie se sorprende cuando lee esta frase. Un invierno en el que tendremos que controlar el termostato y calcular cuánto han subido los precios de los alimentos básicos en la estantería del supermercado. Pero, como siempre, para algunas personas, esta época será más difícil que para otras. Algunos no solo tendrán que controlar el termostato sino también los calmantes, antidepresivos y otros fármacos cuya venta en el último año se ha disparado un 10%.

Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y ya se nos avisó de que el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes y que una de cada tres personas padeceremos algún trastorno mental a lo largo de nuestra vida. La falta de expectativas, pérdida de rutinas o simplemente, el miedo ante situaciones desconocidas se conocen como las principales causas de la ansiedad y la depresión. Y en este contexto, a todas estas personas que viven ahora con pavor al futuro y a no llegar a fin de mes o simplemente, no encontrar trabajo, las explicaciones sobre invasiones internacionales, geopolíticas fronterizas o emergencias climáticas suenan remotas y huecas.

Si hacer deporte y llevar una alimentación saludable previene a una persona de ir al médico; irse a la cama sin preocupaciones lo hace del psicólogo. Por eso, es importante ir a la raíz del problema y no intentar poner remedios a posteriori. Si las ayudas para jóvenes y adultos que viven sin poder pagar un techo son necesarias; mucho más lo son las medidas preventivas que garanticen que cualquier ciudadano puede trabajar para cubrir sus necesidades básicas como es tener una vivienda y no vender tu alma al banco para pagar una hipoteca. Que una persona pueda cubrir sus necesidades esenciales también es salud mental. O incluso tener una vivienda y no tener que plantearte encender una hoguera en el salón. Hay personas para las que el invierno siempre ha sido más difícil y si no se toman medidas que aumenten el estado de bienestar, cada vez seremos más las personas que sufran crudos inviernos.