El planazo

Lunes, 10 de junio. Clara

“Estamos viendo a Clara”, anuncia, seria, Susanna Griso en Antena 3 y señala a cámara. A la derecha de la pantalla vemos a la periodista Vanesa Pámpano, a Fran González y a Clara, la cabra de un año y medio que la semana pasada fue noticia porque un hombre de 43 años la estaba violando. Miquel Valls da paso con un “buenos días a los tres”. La mesa de debate, fuera de cámara, se echa unas risas por esta bienvenida y Miquel hace un gesto de media sonrisa como ratificando. Al parecer, Clara languidece, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Ambrosía, qué bonita palabra. El rótulo inferior lo deja claro: “Clara da la cara”.

“La noto un poquito más distante, y un poquito como más atenta a todo. Pero tampoco te podría decir, sinceramente, a día de hoy, si ha cambiado algo en ella. Pero imagino que con el paso de los días lo acabaré notando”, asegura Fran, añadiendo después que nadie le garantiza que Clara no esté traumatizada. La compañera sentimental del tertuliano Juan Soto Ivars le recomienda a Fran que le hable mucho a Clara para que pueda expresarse y saque el estrés postraumático. “¿Por qué pones en cuestión que pueda cambiar su comportamiento, Juan?”, interpela, seria, Susanna. Juan insiste y se cuestiona si se le podrá recetar lorazepam a Clara, porque lo va a necesitar. “Hace un momento intentaba calcular el número de mujeres que habrán sido violadas estos días, y que estemos aquí hablando de la cabra me parece surrealista”, concluye Juan. Susanna hace, seria, un gesto de censura al opinador.

“Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente. Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida”, cantaba Joan Baptista Humet hace más de cuarenta años. En aquellos tiempos era normal salir en Aplauso narrando, de forma amable, una historia sobre los estragos de la heroína. Hoy, esa misma estrofa serviría para hablar de una cabra. El mal viaje de Clara, la de la canción, acaba una noche con “las ropas empapadas y el suelo por almohada” asomando los primeros rayos de luz, indiferentes al destino de Clara. Pues con Clara, la cabra, lo mismo. Tras rellenar minutos y minutos de televisión, generando unos debates que sonrojarían a nuestros abuelos y nuestras abuelas, su destino también nos será indiferente.

Martes, 11 de junio. ‘Agenda Setting’

Estudiar Periodismo sirve para algo más que para aprender a entrevistar a propietarios de cabras violadas. También te explican sobre las teorías de la comunicación. Casi nadie se matricula en el grado universitario por este aspecto abstracto, la verdad. Uno de los estudios que se enseñan en el aula universitaria —o se enseñaba al menos cuando yo aprendí— va sobre la fijación de la agenda pública. En los años 70 del siglo pasado, Maxwell McCombs y Donald Lewis Shaw detectaron que el público valora los temas en proporción directa a la importancia que le dan los medios. O sea, que la selección matinal de Susanna Griso nos influye sobremanera. No te digo yo que no. Porque a santo de qué íbamos a estar hablando a todas horas de okupas, inmigración ilegal o cualquier otra noticia sensacionalista.

Maxwell y Donald también observaron que lo que no entra en la agenda de los medios no existe y que el público no reflexiona sobre aquellos asuntos omitidos. Aquí, la teoría hace aguas. Lo siento. Por experiencia personal, el domingo pasado comprobé que mucha gente desconocía la existencia de Alvise Pérez. La teoría del establecimiento de la agenda parece que funcionaría, entonces. El fenómeno Se acabó la fiesta se ha ignorado en los medios de comunicación generalistas. Sin embargo, más de 800.000 personas lo conocían y depositaron en la urna un sobre con la papeleta de la agrupación de electores.

Miércoles, 12 de junio. El viajecito

Los alcaldes de la Asociación Viento Alto han hecho pública una carta sobre la idea de Teruel Existe de viajar a Dinamarca para protestar allí contra los parques eólicos en el Maestrazgo. De nuevo, exponen sus razones para favorecer el establecimiento de los aerogeneradores en la zona. Me llama la atención una frase: “No nos pueden acusar de llenar el campo de chatarra cuando Els Ports está ya lleno”. Malditos matices. Ha habido un momento en el que he entendido que reconocen que los molinos de Castellón son chatarra. Pero, claro, estoy en el punto de mira: “Solicitamos a los periodistas que escriben sobre este tema que, por favor, contextualicen, sean serios y rigurosos, y por tanto, contrasten la información y huyan del amarillismo”. Para influir en las redacciones hay maneras mejores que lamentándose a través de una carta, chicos. Igual lo que necesitáis entre vuestras filas son profesionales de las relaciones públicas.

Jueves, 13 de junio. Hace un año

Hace un año del derrumbe de la calle San Francisco de Teruel, por eso las personas afectadas se han concentrado hoy a las puertas del ayuntamiento. Un año después se desconoce todavía qué causó la desgracia. Hace un año no quise escribir aquí de la desgracia porque era tiempo de información y no de opinión. Un año después creo que el consistorio no tiene la celeridad que debería para esclarecer qué desencadenó el suceso. Hace un año, veintiuna familias se quedaron sin nada. Un año después siguen sin ver claro su futuro y un año, en una vida, es mucho tiempo.

Viernes, 14 de junio. Encuesta

El programa 24 Horas en Radio 5 pregunta al público “¿Vas a seguir la Eurocopa?”, que en palabras de Josep Cuní es una manera elegante de cuestionarse si interesa el torneo. ”Esto es un coñazo de fútbol a todas horas”, se queja un señor, en representación del sector mayoritario de la audiencia del informativo mientras se juega el Alemania-Escocia. Es evidente que si yo estoy escuchando las noticias, cuando en casi todas las emisoras están transmitiendo el encuentro, también estoy harto. Y, aunque la encuesta diga que no vamos a seguir la Eurocopa, tengo muy claro cuál va a ser el tema de conversación social el próximo mes.

Sábado, 15 de junio. El planazo

El Ayuntamiento de Teruel tiene “un planazo” este verano para la juventud de la capital y los barrios rurales. Así ha calificado la concejal de Juventud, Lucía Gargallo, el programa de actividades que ha elaborado. Hay teatro, deporte y ocupaciones varias para el estío. El planazo no incluye nada en la piscina estival de Los Planos, porque esta semana se ha anunciado que la instalación estará cerrada por riesgo de rotura del vaso si se llena de agua. “Claro que sabíamos que la piscina de Los Planos tenía fugas de agua, pero también pensábamos que eran asumibles”, ha declarado la alcaldesa, Emma Buj.

La hemeroteca es muy mala. En mayo de 2021 se anunció la inversión de 11.000 euros para estudiar la fuga de agua en la piscina de Los Planos. Es decir, que al menos en verano de 2020 ya se sabía del problema. Será todo lo asumible que quiera el consistorio, pero si dejas cuatro años una gotera en el tejado, asumes que la casa se te va a hundir más pronto que tarde.

Domingo, 16 de junio. Elección

Igual hoy es tu día para elegir grado tras conocer el resultado de la EvAU. Pocas dudas tiene Inés Rubio, de Ojos Negros y estudiante del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, que ha conseguido la mayor nota de nuestra provincia y que, en declaraciones a Televisión Española, asegura que creía que el 13,63 “era una broma”. Inés será matemática. Y seguro que será la mejor.