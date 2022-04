El sector primario: el pastor es gente ruda, pero no un eccehomo

Lunes, 11 de abril. El tractor

Irene Nonay es una agricultora navarra que se acaba de comprar un tractor. “Mi abuela, que trabajó toda la vida en el campo, estaría súper orgullosa”, asegura. ¡Enhorabuena, Irene! Según cuentas a los cuatro vientos, se trata del primer tractor matriculado a nombre de una mujer en el concesionario donde lo has adquirido. Es evidente que ya hay mujeres que poseen tractores, pero si haces ese comentario debe ser que no es tan habitual que vayan a su nombre. Llegado a este punto, me ha parecido lo mejor mirarme alguna estadística del Gobierno de Navarra.

Los datos de 2019 reflejan que el 62,1% de las solicitudes únicas de las ayudas PAC en Navarra las presentaron hombres; el 28,4% corresponde a mujeres; y el resto, a personas jurídicas. La presencia de mujeres no es homogénea en toda la comunidad: cuanto más al norte, más mujeres agricultoras. Un dato curioso es que el 44,4% de quienes reciben ayudas PAC en Navarra y viven fuera de la comunidad foral son mujeres, el porcentaje más alto de todos los segmentos territoriales. La comarca donde vive Irene, la Ribera, tiene un porcentaje de mujeres agricultoras ligeramente por debajo de la media: el 25,4%.

¿Qué deslizan esos datos y la experiencia de Irene? Pues que, a pesar de que una cuarta parte de quienes trabajan tierra son mujeres, es bastante probable que gran parte de las decisiones en sus explotaciones las tomen hombres. La agricultura es, sin ningún género de duda, un sector masculinizado, pero ¿será machista? Podría ser también que muchas agricultoras navarras de la Ribera todavía trabajen con la burrica o la mula, cosa improbable. Y una última idea que me surge es que muchas agricultoras navarras se quedan cuidando de la casa, o trabajando en otro sector, mientras constan como titulares por temas burocráticos y subvenciones varias. Cosa nada improbable.

Martes, 12 de abril. Nacionalizar

Alemania ha nacionalizado, sin nacionalizar, las instalaciones de almacenamiento de gas en el país de una filial de la empresa rusa Gazprom. Del mismo modo, el gobierno del Reino Unido ha anunciado que nacionalizará parte de National Grid, la empresa privada que se encarga de las redes de suministro de electricidad y gas. La cotización de National Grid ni se ha inmutado, quizás porque el Estado británico ha anunciado “compensaciones apropiadas”. ¡Qué diferencia con Venezuela, Bolivia o Argentina!

Miércoles, 13 de abril. Mal de Parkinson

Estamos en plena temporada de aplicación de herbicidas. El Mundo publicó el domingo un reportaje titulado “Víctimas de los pesticidas: así enferman de Parkinson los agricultores españoles sin que nadie les proteja”. Es una vieja historia. Conocida. Se habla mucho de la inocuidad de los tratamientos fitosanitarios para el consumidor y poco de los peligros que suponen para la gente del campo. Es cierto que en los cursos obligatorios para acceder a la compra de este tipo de producto se incide, y mucho, en las precauciones que hay que tener durante la manipulación y la preparación de las mezclas en la sulfatadora. Pero, por experiencia propia, por un oído entra y por el otro sale. Somos una especie imbatible.

Además de imbatibles, somos una especie víctima de la necesidad de producir cada vez más. Por un lado para sentir el orgullo del remolque lleno; por otro, por la exigencia de mantener cierto nivel de renta. Nos dejamos llevar por donde nos quiere llevar la agroindustria, haciéndonos creer que tomamos las decisiones en el campo. Y nos gusta.

Jueves, 14 de abril. Twitter

Otro que dice “me gusta” es Elon Musk, que acaba de anunciar su deseo de comprar Twitter, la red social de los micromensajes e hilos interminables que aburren a las ovejas. Elon tiene una fortuna de 260.000 millones de dólares y no sabe dónde gastarla. La semana pasada anunció que ya poseía el 9,2% de la compañía y, no contento, va a por el copo de las acciones. La oferta le costaría más de 43.000 millones de euros. Elon es un fanático de lanzar mensajes por Twitter. Y, bueno, hacer negocios con esos comunicados. Fue memorable la declaración en 2018 de que pretendía adquirir la totalidad de las acciones de Tesla para excluir a la empresa de los mercados bursátiles. La cotización de la compañía subió como la espuma en minutos. Y el organismo regulador estadounidense comenzó una investigación por si aquello había sido una mala práctica. También son célebres sus comentarios sobre el bitcoin, que han llevado la valoración de la criptomoneda arriba y abajo, a su conveniencia. Si se convierte en dueño y señor del cortijo, preparémonos.

Viernes, 15 de abril. Pastores

La Vanguardia publica una fotografía enviada por una lectora que muestra cómo pasa la Semana Santa una de las últimas familias de pastores en Cataluña. No tiene vacaciones. Raquel y David, acompañados de sus hijos Jaume y Joan, tratan de enseñar el oficio de cuidar ovejas. Carme Molist, la periodista que se encarga del texto, destaca que el pastoreo es una actividad en decadencia, aunque “cada vez hay más jóvenes urbanitas que deciden irse al campo a pastorear”. Lo veo.

Esta semana ha sido noticia la historia de Daniel Sánchez, el pastor que ha contratado el Ayuntamiento de Barcelona para que se traslade a Collserola y para que sus ovejas no se aburran poniendo a raya una vegetación llamada a ser combustible de incendio forestal en las cercanías de la capital. Para la juventud urbanita y para el equipo hípster que gobierna la ciudad, esa bucólica función es la del ganado. No es un medio de vida. Es solo una postal en la que hacerse un selfi. Evidentemente, la normativa municipal prohíbe la actividad económica ganadera, poniendo al mismo nivel la Rambla que las laderas de Collserola. El Ayuntamiento de Barcelona no ha previsto, antes de iniciar el experimento, que los animales tienen que guarecerse de vez en cuando. Ha prometido un toldo, pero todavía no ha llegado. Y el barracón que ha acondicionado el consistorio para que Daniel descanse no dispone ni de agua corriente ni de electricidad. Los pastores son gente ruda, pero no eccehomos. Luego nos extrañamos de que el mundo rural es poco atractivo.

Sábado, 16 de abril. Toni Cantó

Que dice el digital Vozpópuli que Toni Cantó se ha casado con Lorena Hernández en Valencia de forma íntima. No lo he leído en ningún sitio más. ¡Enhorabuena, Toni! ¡Llevas tan en secreto tus planes de boda como los propósitos de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid! Y vuelves a demostrar que eres culo de mal asiento, porque cambias de pareja como de opción política.

Domingo, 17 de abril. El traje de los domingos

El estilo Walk the dog hace furor, según El Confidencial. ¿Y qué es eso? Pues ponerse lo mismo tanto para sacar de paseo al chucho cuanto para posar en una alfombra roja. Combinar un chándal con un jersey de cachemira, una chaqueta deportiva, zapatillas y gorra con logotipo es lo más de lo más. No, la gorra de la Caja Rural no sirve. A mí, en verdad, me parece muy mal esta moda. Los domingos han sido los días de lucir, de toda la vida. De ahí lo del traje de los domingos. Yo, que en el fondo soy un clásico, ya me he vestido hoy con las mejores galas. Solo me falta la pasarela.

La imagen de la semana / Plaza vacía

¡Qué diferencia entre esta plaza vacía de Híjar a como ha lucido esta semana! Los bombos han vuelto a tomarla, tras dos años de carencia. “Menos espectáculo, menos publicidad y menos tontería. Esto no es un circo ni un producto (aunque os empeñéis), es un proceso de socialización que solo los que lo sienten lo entienden”, afirma el hijarano Víctor Guíu. Has dado en hueso, Víctor. Hoy en día hay que turistificar las tradiciones, sentir el orgullo de salir cinco segundos en la tele y convertirlo todo en un negocio.