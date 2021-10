En efectivo o con tarjeta: un cultivo idóneo para cuatro empresas sacacuartos

Lunes, 4 de octubre. Pillar capazo

Jumbo es la segunda cadena de supermercados más grande de los Países Bajos. Como cualquier otra enseña moderna, durante los últimos años ha tratado de automatizar y despersonalizar al máximo el proceso de pasar por caja. Sin embargo, al calor de las ayudas estatales, Jumbo ha decidido implementar en doscientas tiendas la caja de la charrada. Te explico. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Deportes tiene un programa para combatir la soledad, pues ha detectado que hay cientos de miles de personas mayores que sienten incomunicadas. Parte de esas personas van a la compra con la única motivación de pillar capazo. ¡Qué mejor manera de librarse del personal más peñazo que poner a cobrar a adorables carcamales! Matamos dos pájaros de un tiro y ganamos karma en responsabilidad social corporativa.

Fantaseo con que Mercadona, otra empresa familiar como Jumbo, opte por la misma política. Yo me haré pasar por un mozo solitario solo por evitar el estrés de tener que meter la compra al cesto mientras siento en el cogote el aliento del siguiente cliente y me insisten en si pagaré en efectivo o con tarjeta.

Martes, 5 de octubre. Efecto mariposa

Lo que sí es una fantasía es que en China existe una promotora inmobiliaria de lujo que se llama Fantasia. Si el nombre Evergrande ya era una chispa ingeniosa sin parangón, esto supera todas mis expectativas. El caso es que Fantasia acaba de entrar en impago de deuda. La burbuja del ladrillo en el Lejano Oriente se está pinchando y nadie conoce las implicaciones. Edward Lorenz explicó en 1972 que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas (Estados Unidos). Así que, con esto de Fantasia, cualquier cosa es posible.

Una de las filiales de Fantasia es Colour Life. Está visto y aprobado que esta gente ha recibido un entrenamiento intensivo de la marca catalana Mr. Wonderful. O a lo mejor se tomaron demasiado en serio un estudio de 2015 liderado por un grupo científico de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) en el que se concluía que el español es el idioma más alegre y el chino es el más apagado.

Miércoles, 6 de octubre. Matteo y Luca

El editorial de El País analiza el escrutinio de la primera vuelta de las elecciones municipales de Italia que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Matteo Salvini, el líder de la Liga, reconoce que los resultados están por debajo de las expectativas. ¿Habrá tenido algo que ver el pacato escándalo de Luca Morisi, el Iván Redondo de la ultraderecha italiana? La semana pasada se supo que se investiga a Luca por posesión de éxtasis líquido y, por ello, dimitió disculpándose por ser débil y cometer errores. El relato se adereza con consumo de cocaína y una supuesta bacanal gay a la que se unieron, al menos, dos modelos rumanos.

Quizás La Bestia, como se le conoce a Luca, está recibiendo de su propia medicina. El otro día vi un reportaje de la cadena francoalemana Arte sobre la manipulación política y la ingeniería del caos. Allí estaban Matteo y Luca explicando sus estrategias, comparables a las del norteamericano Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro o el indio Narendra Modi. Todas consisten en intoxicar llegando directamente al electorado sin pasar por el filtro de los medios. Y, por supuesto, destruir con mentiras a cualquiera que ose a destapar sus martingalas.

Jueves, 7 de octubre. Okupación

El multiservicio y el albergue de Jatiel, de propiedad municipal, llevaban dos años okupados. Hoy, por fin, vuelve a estar en manos del ayuntamiento y pronto saldrá a subasta. La okupa se aprovechó de ciertos errores administrativos y la buena voluntad del consistorio. “Los plazos judiciales se han alargado mucho, pero lo cierto es que la justicia siempre nos ha dado la razón”, aduce el alcalde, Jesús Gálvez, quien pide seriedad a la futura adjudicación: “El albergue y la tienda llevan funcionando más de diez años y ya hemos tenido cinco gestores diferentes. Eso sí, nunca hemos tenido ningún tipo de problema con ellos”.

Fin. Podría hacer varios comentarios sobre la noticia, pero callado estoy más guapo. Me centraré solo en el tema de la okupación. Me llegan noticias desde la gran ciudad de que cada vez más pisos disponen de alarma. Los anuncios de las empresas de seguridad con el solo propósito de provocar miedo van obteniendo los resultados esperados. El aislamiento social, la falta de contacto con quienes viven en el mismo rellano y el creciente terror a todo, muchas veces infundado, son el caldo de cultivo idóneo para cuatro empresas sacacuartos.

Viernes, 8 de octubre. Virgencita

Javi Lizaga escribía el miércoles en Diario de Teruel que se está confirmando que somos la primera generación que ha pasado “de querer un mundo mejor al ‘virgencita que me quede como estoy’”. Pues así me encuentro yo hoy. He hecho cuatro números con los pocos datos que se han ofrecido sobre la PAC a partir de 2023 y, en mi caso, las gallinas que entran por las que salen. Es el resultado de las negociaciones entre los que deciden en un lejano despacho y alguno que decide desde un tractor con GPS. La reforma definitiva, la posponemos para el final de la década.

Sábado, 9 de octubre ¡Viva!

El “crisol de culturas” para cierta España consiste en disfrutar con los bailes de una jota aragonesa o unas sevillanas. La riqueza cultural se evalúa en la imagen tópica de las unidades provinciales y en encierros bajo la denominación “El Tórico” (sic) para que “padres y niños” vivan “su particular San Fermín”. Para esa España, la glocalización se mide en parques de bolas, camas elásticas y, cómo no, en el toro loco. Esa es la España de VOX, que hoy se da cita en la Feria de Madrid para ir calentando la presentación de la Agenda España de Santiago Abascal, cuyos ejes vertebradores son la “cultura de la vida”, la “reindustrialización” o el “verdadero ecologismo”. Ana Iris approves this.

Basta ya. Es que esto ya no vale ni para unas risas. Me resisto a creer que casi un 15% de quienes me rodean gozan del inmovilismo o, peor aún, del retroceso. Creo que hay que mirar hacia los nuevos tiempos con una visión crítica, pero nunca con la intención de retomar lo peor del pasado. Y eso es VOX, la herencia de una España aislada de la que no sentirse especialmente orgulloso.

Domingo, 10 de octubre. Bonos sociales

Mi lista de libros pendientes de compra es tan grande que me va a venir muy bien el bono cultural que ha anunciado el Gobierno. Hace siglos, de mucho antes de la pandemia, que no voy al teatro, así que reservaré un piquillo para las artes escénicas, ópera incluida. Y tengo varios museos pendientes cuya entrada me parece tan cara que he ido posponiendo la visita para tiempos de mayor gloria. Siempre he dicho que me niego a morir sin ir, al menos una vez, a una plaza de toros y a un campo de fútbol de primera, aunque ambas actividades tendrán que esperar porque no van a estar incluidas en la subvención.

Luego he caído en que hace unas cuantas primaveras que cumplí los dieciocho, así que mi mente se ha montado un cuento de la lechera de categoría. Habrá que esperar a la jubilación, cuando de repente todo son ayudas y descuentos. Aunque a lo mejor por entonces se me considera de nuevo un privilegiado y otra vez nasti de plasti. ¡Qué pena que por hache o por be nunca me pueda beneficiar de las paguitas estatales solo por ser ciudadano de este país!

La imagen de la semana / El gimnasio

Esto sí que es hacer ejercicio y no las cuatro rutinas repetitivas del gimnasio. He pasado toda la semana despedregando, una de las faenas menos agradecidas del campo. Lo único bueno es que he cogido un tono muscular más que interesante sin necesidad de anabolizantes y batidos proteicos.