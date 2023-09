España plurinacional: elige siempre la oferta más alta

Lunes, 18 de septiembre. La televisión

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que acaba de comenzar la fase de pruebas del “servicio gratuito de televisión para los usuarios de los hospitales públicos”, a lo que próximamente se añadirá el servicio de red inalámbrica de internet gratuita en las clínicas. Precisamente ahora que todo el mundo tiene tarifas de datos móviles sin limitaciones, a la vista del uso que hace el personal del teléfono. Leo en el pliego de prescripciones técnicas que la velocidad se capará, por dispositivo conectado, a 256 kilobits por segundo. ¡Ríete tú del internet rural! Eso sí, habrá una modalidad de pago por si quieres 5 megabits por segundo para ver el fútbol por internet.

Cada ejecutivo prioriza compromisos y en Murcia debe ser fundamental estar delante de la pantalla. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, lo tiene claro: “Somos especialmente sensibles a las necesidades de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, y disponer de un servicio de televisión gratuito hará que su estancia en el hospital sea más agradable”. Los nuevos 2.207 televisores para el populacho y la wifi segregadora recibirán una inversión de 3.688.080 euros, impuestos incluidos, en cinco años. El órgano de contratación eligió la oferta más alta, por lo que es de esperar que los equipos no sean de marca blanca. Reconozco que no me he puesto a leer los informes técnicos de la mesa.

Martes, 19 de septiembre. El pinganillo

Sin sorpresas, Vox se ha salido del pleno del Congreso de los Diputados nada más oír la primera palabra en un idioma diferente al español. La ultraderecha se ha levantado y ha dejado los pinganillos sobre el escaño de Pedro Sánchez. El Partido Popular, sin embargo, ha preferido permanecer en el recinto, pero sin ponerse el pinganillo en la oreja.

No sé qué me inquieta más, que el plantel popular conozca todas las lenguas de España y no necesite de traducción simultanea o que la bancada de la derechita cobarde pase de escuchar a la España plurinacional, lo que reflejaría la incapacidad para llegar a acuerdos más allá de con el hijo pródigo.

Miércoles, 20 de septiembre. Fúmame

Apuesto por que el número de personas fumadoras en España va a aumentar este mes de una forma considerable. La prueba para confirmar la adicción supongo que será poco más que tararear el Fúmame de Saritísima con Javier Gurruchaga: “Soy el tormento, el veneno, el placer. ¿Has probado a tragarte mi dulce humo? Sí, te lo pido. ¡Fúmame! ¡Fúmame!”. Aunque tampoco hay necesidad de poner muchos reparos y cualquier prueba será suficiente para justificar el supuesto consumo de dos cajetillas diarias.

El Ministerio de Sanidad ha recomendado por primera vez que se vacune contra la gripe a las personas fumadoras, designándolas grupo prioritario. Viendo lo que sucedió en los primeros días de la vacuna contra la covid, cuando todo quisqui intentó colarse para recibir su dosis, con el consiguiente cabreo de la población responsable, espero casos similares de picaresca. El Ministerio ha abierto la escotilla y ha creado una vía de agua de lo más maja.

Jueves, 21 de septiembre. Fuera de época

Alfonso Guerra ha redondeado la apuesta promocional del libro La rosa y las espinas acudiendo a lo de Susanna Griso para decir sobre Yolanda Díaz: “¿La vicepresidenta criticando falta de rigor político y jurídico? ¿Ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra, habrá tenido un ratito para estudiar”. La jugada ha evidenciado que es un personaje fuera de época.

Alfonso reunió ayer en el Ateneo de Madrid a Adolfo Sánchez Illana, Antonio Miguel Carmona, José Luis Corcuera, Nicolás Redondo, Tomás Gómez, Felipe González, Javier Fernández, José Barrionuevo, Emiliano García-Page y Javier Lambán. Al parecer, ninguno de ellos se dio cuenta de que iba a un evento de personajes fuera de época. Y eso que son gente de poca peluquería y con tiempo para estudiar. Yo creo que no les vendría mal un nuevo corte.

Viernes, 22 de septiembre. Modelo polaco

Polonia tiene planes para instalar en los próximos quince años 79 pequeños reactores nucleares modulares de una potencia de 300 megavatios. El 15 de octubre hay elecciones parlamentarias en el país del padre Tomasz Zmarzły, pero el modelo energético no está entre los temas de campaña. Lo que tienen claro en Polonia es que la transición energética de Alemania hacia las energías renovables no es interesante por costosa e ineficiente. ¡Cómo cambia todo! Y pensar que en el Berlin de los tiempos de Federico II el Grande consideraban a la polnische Wirtschaft como un estado de cosas caóticas y desordenadas, mientras que a la szlachta se la veía como despilfarradora, perezosa y negligente en la custodia del territorio. ¿Se habrán vuelto las tornas o, quizás, todo sigue en orden?

Siguiendo el hilo de la financiación llegamos a Estados Unidos, país que, al parecer, estaría dispuesto a apoquinar hasta 4.000 millones de dólares para que Polonia compre los reactores a Hitachi. El Organismo Internacional de Energía Atómica alaba esta tecnología para sustituir al carbón. Los partidos verdes de todo el mundo, sin embargo, son reticentes porque existen alternativas más limpias y baratas, como la eólica o la fotovoltaica. Greenpeace lo tiene claro: la energía nuclear y la minería del uranio serán siempre sucias y peligrosas porque los residuos tendrán que custodiarse durante miles de años.

Sábado, 23 de septiembre. Buena suerte

Ahora hace una semana que el turolense Borxa Ramo se convirtió en uno de los diez hombres más guapos del planeta, además de ser proclamado Mister Fotogenia. Borxa mide 1,91 metros, lo que acaba con esa imagen achaparrada que se tiene de los de Teruel. Aunque también es verdad que en mi familia dicen que o somos muy altos o muy bajos. Yo salí de la rama currutaca, por desgracia, y no doy para los estudios de Educación Física y Negocios Internacionales.

Borxa, en el fondo, tuvo mala suerte. Más le valía haberse llevado el premio Mister Afortunado, que no galardonaba la belleza sino la buena suerte en una lotería. El canadiense Rennel Ricketts, que no alcanzó a estar entre uno de los veinte chavales más guapos, se embolsó 30.000 baht tailandeses, que al cambio serían unos 780 euros. Los representes de Francia y Japón se llevaron 10.000 baht gracias a su gran fortuna.

Domingo, 24 de septiembre. Accidente de trabajo

Esta semana ha fallecido un hombre de 78 años en Fitero “en accidente laboral”, según el diario Noticias de Navarra. El hombre estaba descargando uva en la cooperativa agrícola de la localidad. Ha habido quien se ha sorprendido de que un hombre de esa edad trabaje. Pues no ha sido y no es tan extraño que un jubilado de pueblo, cobrando su pensión, pase el rato cultivando las tierras que ha cuidado toda la vida. En la ciudad han descubierto de repente una circunstancia que, siendo legal, bordea el fraude, pero que es una práctica de retiro activo y una respuesta a la falta de relevo generacional. No seré yo quien defienda esta costumbre, pero me veo con 67 años y muchas dudas sobre si seguir sobre el tractor como han hecho tantos antes que yo.

La imagen de la semana / Vecindario “analógico”

Teruel Existe declara que sus concejales se ofrecen a ayudar al vecindario “analógico” en el trámite digital para conseguir un bono para el comercio rural. Mientras medito si acudo a pedir ayuda a Enrique Marín, principal concejal de Teruel Existe, voy a mirar si algún multiservicio cercano se ha adherido a la campaña, porque en las anteriores tongadas tenía el más próximo en Peralejos.