Me aseguran (de muy buena fuente) que el pufo que se ha encontrado el nuevo Gobierno de la DGA en las áreas de Sanidad y Educación es para caerse de espaldas. Y me insisten que están haciendo los cálculos y se darán a conocer las cifras reales de ambas consejerías cuando sean capaces de ordenar el caos con el que se han encontrado al entrar en los despachos.

A decir verdad, cero sorpresa. Es bastante habitual que ciertas formaciones políticas hagan malabares presupuestarios para dejar al que viene detrás todo el pufo y, aún encima, echarle después la culpa. Así no es de extrañar que cosas tan sumamente prioritarias para Alcañiz y para Teruel como los nuevos hospitales no vayan a estar listos hasta dentro de dos años.

Nos contarán que hay que defender la sanidad pública, que si los recortes en educación, denunciarán los amiguismos de los que ahora han llegado… Pero poco se sonrojarán cuando les preguntemos cómo es posible que en cuatro años no hayan hecho nada y se hayan gastado más dinero del que tenían.

Para colmo, en Aragón Televisión no faltará la pullita final contra los nuevos consejeros recién llegados en cada noticia. La tele autonómica que pagamos todos ha pasado de hablar sobre ferias medievales y sostenibilidad ecológica, a retratar un paisaje desolador de servicios públicos que no funcionan como deberían. Eso sí, la culpa es del que acaba de aterrizar y no del que lleva cuatro años chupando del bote sin tener ni repajolera idea de lo que se traía entre manos.

En la Radio Televisión pública aragonesa siguen mandando los directivos de la anterior etapa. Saben que en breve se van a la calle la mayoría de ellos y por eso quieren morir matando. Porque anteponen servir a quienes les han enchufado allí que ser buenos profesionales. Aguardarán agazapados hasta el próximo cambio de Gobierno, no sufran demasiado por ellos.

Me cuentan también que el anterior Gobierno de la DGA creó tantos puestos intermedios a dedo para contentar a las bocas hambrientas del cuatripartito que ahora, PP y Vox ni siquiera encuentran gente para cubrir esos cargos. Luego nos preguntamos a dónde va el dinero. Pues a enchufar a amigos cuya única virtud es ser un fiel lamebotas del cargo electo. Espero que los nuevos responsables de cada Consejería eliminen estos puestos intermedios porque si no serían igual de malversadores que los que acaban de salir.

Esto que está ocurriendo ahora no es algo achacable únicamente a una comunidad o a unos partidos en concreto. Todos lo hacen antes o después, por eso es sano levantar alfombras y sacudir el polvo. No revierte la situación, pero permite ver cómo están las cosas realmente. Eso sí, no me negarán que algunas formaciones chupiguays son especialistas en prometer felicidad (incluso en la tan perseguida lengua aragonesa) y acabar aplicándosela solamente a ellos mismos y a los suyos.

Somos una ciudad de medio tamaño y todos sabemos quién es válido para el cargo y quién es un jeta que se lo lleva calentito. Es la suerte que tenemos en Teruel. Que a la hora de espolsar alfombras, sorpresas las justas.