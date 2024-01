Eterna Kylie

Por

Lunes, 25 de diciembre. Sola ante el peligro



Veo a Felipe VI durante el mensaje de Nochebuena y tengo la impresión de que se siente como Kylie Minogue cantando Better the Devil You Know a principios de los noventa en uno de los programas de Jesús Hermida ante lo más granado del Partido Popular —José María Aznar, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Mariano Rajoy— y periodistas como Pilar Urbano, Raúl del Pozo o Pepe Oneto. ¡Aquello sí que fue un escrutinio y no lo de las noches electorales! La pizpireta australiana cantaba toda cándida que, ante una ruptura, perdonaría y olvidaría si prometías quedarte, que esperaría paciente tu amor porque “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”. El cantante Nick Cave calificó el tema de “desgarrador retrato de la humanidad”, oscuro, siniestro y triste porque constata que las relaciones de amor “son abusivas por naturaleza y que el abuso, ya sea físico o psicológico, es bienvenido y alentado”.

Felipe VI logró anoche contentar a toda la corte en Madrid con sus palabras, repitiendo en doce ocasiones la palabra “Constitución”. Es la única salida que tiene para convertirse en eterno, como Kylie. Se aferra a lo de “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, aunque lleve aparejado un mensaje inquietante.



Martes, 26 de diciembre. Hipocondríacas



Dice Stephen Hughes en El País que las personas que se preocupan excesivamente por su salud, hipocondríacas, tienden a morir antes que las que no lo hacen, tanto por causas naturales como por las no naturales. Normal. Si se preocupan, por algo será. Pero claro, si se desgranan los datos, se ve que fallecen por suicidio, por el corazón y el sistema respiratorio, aunque lo que les provoca ansiedad es el cáncer.

Ante todo esto solo puedo sacar a Kylie versionando el Celebration de Kool and the Gang: “Vamos a celebrarlo y pasarlo bien. Es hora de juntarnos. Depende de ti, ¿cuál es tu gusto? Es una celebración”. El secreto de una larga vida está más en el disfrute de cada uno de los momentos que en emplear horas a la caza de diagnósticos. Pero, oye, que cada cual gaste su tiempo como más le plazca.



Miércoles, 27 de diciembre. Siente el subidón



A última hora de la tarde, Sumar y Podemos han anunciado haber cerrado un preacuerdo para concurrir en coalición a las elecciones autonómicas gallegas. Esto sí que no se lo esperaba nadie, tras la ruptura del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados hace unas pocas semanas. “Sube a bordo, siente el subidón”, como dirían Robbie Williams y Kylie en Kids.

“No nos tomamos estas elecciones como un trámite, vamos con todo”, ha declarado Yolanda Díaz. “Será la militancia la que decida”, aclaran en Podemos. Esto me suena que acabará de nuevo como el diálogo entre Robbie y Kylie. Él señala: “No puedes simplemente levantarte y dejarme. Soy cantante en una banda”. Ella responde: “Bueno, me gustan los baterías; chico, no eres lo mío”. No es complicado ver quién es quién.



Jueves, 28 de diciembre. Fregona



“Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu. Jamás. Pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada. Pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras”, ha comentado la que hasta hoy ha sido alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, acabando la frase con un mohín un tanto pijín, insinuando el “hay un oscuro secreto en mí; no me dejes encerrado en tu corazón; libérame” de Kylie en Can’t Get you out of my Head. Le ha caído la del pulpo, así que a última hora de la tarde ha tenido que emitir un comunicado en la red social conocida antes como Twitter justificando las palabras: “Es evidente que lo que he querido decir es que prefiero realizar un trabajo digno, duro y mal pagado como el de la limpieza, a vender mis principios y ganar 100.000€ en un sillón pactando con Bildu de forma indigna. Cualquier otra interpretación es falsa, interesada y partidista”.

Lo cierto es que te paguen por limpiar está estigmatizado, por mucho que se remunere bien. Hace unos días me hicieron una propuesta laboral de fregona. Quienes lo supieron, lo primero que me dijeron fue que no aceptara el empleo, dando a entender que merezco algo más, aunque no sea un sillón presidencial. Ignoraban que hubiera cobrado más que como periodista.



Viernes, 29 de diciembre. Inspiración



El cine Maravillas es noticia hoy en el Telediario de La1, a nivel nacional. Silvia y Pimpico lo han vuelto a hacer. Han creado otra de esas piezas con cierto regusto a devastación que llegan al corazón de quien las ve. “Tengo ya 70 años. Tiene que haber un relevo. Hasta que no haya un relevo no me voy a ir del cine. Teruel no se va a quedar sin cine”, confiesa el gerente, Nacho Navarro. “Continuará”, concluye la noticia.

Es un hecho que la permanencia de la única sala de cine de la capital de la provincia pende de un hilo, pero no hay debate público al respecto. ¿No? ¡Lo hubo! Una de las personas más importantes en mi vida durante este año, la candidata socialista a la alcaldía, Rosa López Juderías, defendió una fórmula público-privada para asegurar la continuidad de la sala. El electorado recompensó esta propuesta y todas las que fue presentando Rosa durante la campaña con el resultado más desastroso para el PSOE en Teruel desde la llegada de la democracia. Supongo que, como cantó Kylie en All the Lovers, “si el amor es bueno de verdad, solo quieres más; incluso aunque te arroje a las llamas”. O a lo mejor es que la ciudad de Teruel no está preparada para inspirarse en una instalación del artista Spencer Tunick.



Sábado, 30 de diciembre. Desmentido



Isabel García, la polémica nueva directora del Instituto de las Mujeres, emitió anoche pasadas las diez un comunicado lamentando “si alguno de mis comentarios personales, manifestados durante el debate previo a la tramitación de la ley trans, hubieran podido causar alguna ofensa”, mostrando su compromiso actual con la norma porque es “pionera” y “ha concitado el consenso político”. A ver, Isabel, es incuestionable que crees en la magia, como la Kylie más discotequera. El respeto a la legislación vigente es una obligación para cualquier representante público, faltaría más. Pero es más que evidente que no compartes el espíritu del texto legal. Cualquiera otra en tu situación hubiera declinado el ofrecimiento de la ministra Ana Redondo pero, como exhorta Kylie en Magic, “me haces querer hacer estas cosas salvajes, tu tacto es sobrenatural; no puedo luchar contra este sentimiento, estoy flotando hasta el techo”. Has optado por la sofística, por el relativismo del nada hay fijo ni estable. Intuyo que tienes muy presente la cita atribuida a Trasímaco: “La justicia no es otra cosa sino la ventaja del más fuerte”.



Domingo, 31 de diciembre. ‘Padam Padam’



Esta noche, antes y después de las uvas, habrá que darlo todo con Kylie Minogue. Incluso insinuando bailecitos de TikTok. La australiana ha conseguido este año que pinchen Padam Padam en la BBC Radio 1, la emisora musical para adolescentes. Puedes ser un vejestorio con más de treinta años en la industria musical y seguir a la moda. Se ha convertido de nuevo en un fenómeno de masas. Menos en Teruel, claro.



Discotecas



Kylie Minogue es la reina de las discotecas. Tiene asumido que su reino está en la pista de baile. “Mi reino es la pista de baile, no me hace sombra nadie”, como cantarían Mirela, Nazaret, Nash o Merche Llobera en una de esas indescriptibles preselecciones españolas para Eurovisión de hace unos años. Leí hace unas semanas que la juventud de hoy en día pasa de las aplicaciones de citas y prefiere lo presencial. Lo celebro. Que bailen a Kylie.