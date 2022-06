Exceso de confianza: el crédito social no se suple con dinero

Lunes, 20 de junio. Restauración exprés

Teruel sigue en choque por la caída del Torico a primera hora de ayer por una intervención desafortunada de una brigada municipal. Las confusas informaciones del inicio indicaban que los daños no eran cuantiosos. Una primera fotografía de la escultura dejaba ver más deterioro del anunciado y otra posterior mostraba la tragedia en su medida real. Solo hay unos pocos testimonios de lo ocurrido, pues la prioridad fue recogerlo todo a prisa y corriendo para que pasara por la plaza la procesión del Corpus. La alcaldesa Emma Buj aseguró que para la Vaquilla estará la estructura reparada. No solo eso: el gerente de la empresa que se encarga del mantenimiento habitual afirmó que la figura del Torico también.

¡So! Me imagino el resultado de una restauración exprés y me echo a temblar. ¿Será Teruel la Borja de la década de los 20? Desde el punto de vista mercantil, allí les ha funcionado muy bien el trabajo de Cecilia Giménez en el santuario de Misericordia. El Torico ya está en las instalaciones de Metalistería Metalcin para la reparación y se ha anunciado que faltan piezas. Por suerte, la directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Marisancho Menjón, se ha pronunciado por que la restauración reciba la autorización de su negociado, así que el Ayuntamiento de Teruel tendrá que elaborar un proyecto y los informes oportunos. Emma tiene la excusa de cara al mundo peñista para echarle el muerto a un tercero.

Martes, 21 de junio. Pitarque

La escuela de Pitarque echa el cierre, informa Cruz Aguilar en Diario de Teruel. No hay alumnado suficiente para mantenerla abierta. Los métodos innovadores del maestro en los últimos catorce años, Alberto Toro, no han sido un atractivo suficiente como para que hordas de progenitores en disposición de hacer lo indecible por la educación de la prole se decidan a saturar la matrícula del colegio. Si este país se tomara en serio lo de la libertad de elección de centro educativo, así debería de ser. Pero por desgracia la defensa de ese libre albedrío solo se usa para proteger ciertos intereses y perpetuar un sistema de conciertos nacido para suplir las carencias de un Estado recién salido de una dictadura.

El ejemplo de Pitarque es magnífico para comprender la complejidad del problema de la despoblación. Una de las excusas para irse del pueblo es que en la ciudad hay mayores posibilidades de enseñanza o mejor acceso a los servicios sanitarios. La escuela de Pitarque era renovadora a más no poder y no ha conseguido seducir a jóvenes. Quienes piden medidas y más medidas, no se me enfaden, no acaban de comprender que la cosa no va solo de inversiones y bonificaciones. Vivir en un pueblo necesita mayor crédito social y eso no se suple con dinero.

Miércoles, 22 de junio. Tiros

Ayer dimitió Mònica Oltra como vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana. Tras la imputación por el presunto encubrimiento en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, la presión ha sido demoledora. Soy oyente de Hora 25, en la Cadena SER, y he escuchado desde el primer momento un llamamiento unánime por la defenestración política de Mònica. No quiero pensar cómo habrán tratado el asunto en La Linterna de COPE, en La Brújula de Onda Cero o en La Noche de Dieter de esRadio.

De forma paralela, Antonio Caño, quien fuera director de El País, publicó ayer un tuit reconociendo haber intentado “evitar desde El País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España”. No sé qué me da, que en el asunto de Mònica los tiros van en la misma dirección.

Jueves, 23 de junio. Referente

La cantante María del Monte sale del armario durante el pregón del Orgullo de Sevilla. ¡Por fin el populacho del interior de la isla de Mallorca tiene un referente lésbico! A ver, nadie dudaba de las preferencias sexuales de la sevillana, pero hasta hoy ella no lo había reconocido. Sus razones tendría y sus razones tendrá ahora para hacerlo público. Cabe recordar que María del Monte defendió su derecho al honor y a la intimidad frente a Telecinco por exponer su orientación sexual sin consentimiento. Llegó a ganar un juicio contra la cadena de televisión. Es lesbiana, pero es legítimo que se hable de ella en los términos que ella misma escoja.

Otro de los temas candentes de la semana ha sido la difusión sin autorización de un vídeo de contenido sexual del actor y presentador Santi Millán. He aquí otro episodio de exposición pública de la vertiente privada de una persona. El cotilleo ha sido que la rubia con la que aparece no es su esposa. Y esta ha tenido que salir del paso revelando qué tipo de familia forman, cosa que debería importar entre poco y nada. María del Monte tenía claro a quién denunciar, pero Santi lo tendrá más complicado. ¿A quién señala a la hora de demandar?

Viernes, 24 de junio. Pleno

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, asume la responsabilidad de todo lo sucedido con el Torico, aunque no estuviera en ninguna de las decisiones que se tomaron. Asegura “sentir en el alma” lo sucedido y que trabajará por devolver el monumento a su lugar. Así lo ha contado en el pleno municipal. Sin embargo, no ha votado a favor de la propuesta de diversos grupos sobre la exigencia de responsabilidades políticas. Por un momento, Ramón Fuertes, socio de gobierno por Ciudadanos, parecía querer resquebrajar el pacto de poder, al exigir responsabilidades políticas, aunque no la dimisión de Emma. La sangre no ha llegado al río.

La cita ha servido para constatar los próximos movimientos en el ToricoGate. Emma apuesta por la teoría del accidente fortuito, “un exceso de confianza”, y no por la de la negligencia por no haber previsto ninguna contingencia. Emma denuncia sufrir un acoso y se transmuta en Dolorosa como hizo en su momento Isabel Díaz Ayuso. Y tras dar alas a la teoría conspirativa sobre el supuesto cambiazo del Torico en algún momento, con el objetivo de restar valor a la escultura actual, Emma apunta a la musealización de la pieza actual restaurada y a la instalación de un nuevo Torico en la plaza. El público será quien decida si se engancha al culebrón o provoca la cancelación por baja audiencia.

Sábado, 25 de junio. Butano

El Gobierno amplía las medidas para amortiguar los efectos de la guerra y proteger a la población más vulnerable. Baja el IVA de la electricidad, sigue la bonificación de veinte céntimos al combustible, se aprueba un descuento en los abonos de transporte, suben las pensiones no contributivas y se autoriza una ayuda de doscientos euros a las rentas bajas. Esto último no sabremos muy bien cómo se articulará hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado porque las informaciones son un poco confusas.

Sin embargo, hay una pequeña medida de escasa repercusión mediática y que quizás es la más importante: la congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros hasta el fin de año. ¡A buenas horas! Que nadie se haya acordado del butano hasta ahora, y que nadie lleve su reivindicación por bandera, nos indica quién compra todavía este básico e incómodo combustible.

Domingo, 26 de junio. Vivir sabroso

Hoy quiero vivir sabroso, como propone la futura vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Tener una ilusión siempre es bueno.

La imagen de la semana / Tenemos sed

Hay sed. La tierra pide agua. Ahora es tarde, señora, como diría RJ La Más Grande. Espero que el cielo se comporte y deje cosechar lo poco que hay en el campo. O, como me confesaron en el Tamborile, que nos caiga un pedrisco que lo deje todo arrasado y ya se encargará el seguro. Quien lo tenga, claro.